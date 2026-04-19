HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thu Phương nói thẳng chồng: "Nếu thấy có em nào có thể "vo ve" vào đây, tôi mời luôn, tôi thanh thản"

Tuệ Anh |

Thái độ sau đó của chồng Thu Phương khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, ca sĩ Thu Phương gây chú ý khi thẳng thắn chia sẻ về đời sống hôn nhân với ông xã Dũng Taylor. Không né tránh hay giữ hình ảnh khuôn mẫu, nữ ca sĩ nổi tiếng cho thấy cá tính mạnh mẽ, thậm chí có phần "chất chơi" trong cách nói về chuyện tình cảm.

Cụ thể, Thu Phương thẳng thắn bày tỏ quan điểm về sự chung thủy. Cô nói: "Dũng Taylor mà cảm thấy em nào có thể ‘vo ve’ vào đây, thì tôi xin mời luôn. Mua một mình ông ấy được tặng bốn. Mời! Và xin cảm ơn vô cùng! Muôn vàn cảm ơn!”. Câu nói khiến nhiều người bất ngờ bởi sự thẳng thắn, pha chút hài hước nhưng cũng thể hiện sự tự tin của nữ ca sĩ.

Thu Phương chia sẻ thẳng thắn về hôn nhân

Trước lời tuyên bố có phần "gắt" của vợ, Dũng Taylor lập tức đáp lại đầy dí dỏm: "Được tặng bốn luôn hả? Bốn ở đâu ra vậy?". Không để chồng "gỡ gạc", Thu Phương tiếp tục khẳng định quan điểm của mình: "Đúng vậy! Nong nia thì phải lấy hết chứ. Xin mời cô hưởng hết hộ tôi. Tôi thanh thản uống cà phê cà pháo". Màn đối đáp của cặp đôi nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội.

Sau đó, chính Dũng Taylor cũng chia sẻ lại khoảnh khắc này và hài hước viết: "Hôm nay chị đẹp Thu Phương tố chồng một câu đứng hình luôn". Sự tung hứng tự nhiên, vui vẻ cho thấy mối quan hệ thoải mái, không gò bó của cả hai sau nhiều năm gắn bó.

Vợ chồng Thu Phương hiện có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc

Thực tế, phía sau những câu nói tưởng chừng "cà khịa" là một cuộc hôn nhân bền chặt đã kéo dài hơn một thập kỷ. Thu Phương và Dũng Taylor bắt đầu gắn bó từ năm 2007, sau khi nữ ca sĩ trải qua đổ vỡ hôn nhân. Cặp đôi đính hôn vào năm 2012 và đến năm 2023 mới chính thức đăng ký kết hôn sau hơn 10 năm chung sống.

Trong suốt hành trình ấy, cả hai cùng xây dựng một gia đình đông đúc với 4 người con, gồm con riêng và con chung, sống hòa thuận dưới một mái nhà. Dũng Taylor không chỉ là bạn đời mà còn là người đồng hành, hỗ trợ Thu Phương trong công việc lẫn cuộc sống.

Cả hai luôn gắn bó, đồng hành trong cuộc sống, công việc

Đáng chú ý, dù gắn bó lâu năm và đã đăng ký kết hôn, cặp đôi vẫn nhiều lần trì hoãn đám cưới để ưu tiên công việc và cuộc sống cá nhân. Tuy vậy, điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm của họ, khi cả hai vẫn luôn dành cho nhau sự tôn trọng và đồng hành bền bỉ.

Có thể thấy, phát ngôn gây chú ý của Thu Phương thực chất chỉ là một lát cắt thú vị trong cuộc sống hôn nhân đầy màu sắc. Đằng sau sự thẳng thắn ấy là sự tự tin, bản lĩnh của một người phụ nữ từng trải và đang hài lòng với hạnh phúc mình có.

Tags

sao Việt

Thu Phương

dũng taylor

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
00:58
01:05
01:15
01:03
01:20
00:58
01:17
00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại