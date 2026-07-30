Chồng bị điện giật trên mái tôn, vợ lao vào cứu, con trai hô hoán tìm trợ giúp nhưng không kịp

Thông tin về vụ tai nạn của hai vợ chồng khiến dư luận xót xa.

Trong ngày 30/7, thông tin trên báo Lao Động, ông Trần Quốc Danh - Chủ tịch UBND xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng, xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai vợ chồng tử vong, nghi do điện giật. Các nạn nhân được xác định là ông L.N.T (45 tuổi) và bà N.T.T (39 tuổi), cùng trú thôn An Thọ, xã Tây Hồ.

Tờ Phụ nữ Việt Nam, dẫn thông tin ban đầu thì vào khoảng 9h sáng cùng ngày, ông L.N.T. (45 tuổi, trú thôn An Thọ, xã Tây Hồ) leo lên mái tôn nhà để bắn đinh kiên cố. Trong quá trình thi công, ông T. có sử dụng dây điện để kết nối máy bắn đinh.

Khi thực hiện, vị trí nối của dây điện bị vướng vào mái tôn làm cho dòng điện rò rỉ lan khắp mái tôn khiến ông T. bị giật tử vong tại chỗ.

Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI.

Khoảng 10h cùng ngày, vợ của ông T. là bà N.T.Th. (39 tuổi) về nhà, phát hiện chồng gặp nạn nên leo lên mái tôn để cứu. Do dòng điện vẫn lan truyền trên mái tôn nên bà Th. cũng bị điện giật. Con trai của hai nạn nhân là người phát hiện sự việc, lập tức hô hoán người dân đến hỗ trợ nhưng không kịp.

Nhận được tin báo, Công an xã Tây Hồ nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường. Các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân. Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thụ lý, điều tra.

Hương Trà (T/H)