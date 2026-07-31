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Chọn và sử dụng điều hòa không khí ở văn phòng sao cho tiết kiệm?

Linh Anh
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Điều hoà không khí dùng ở khu vực “văn phòng - tòa nhà” rất đa dạng, từ điều hòa gia dụng, tới điều hòa không khí thương mại, điều hòa trung tâm, với công suất lạnh từ 9000 BTU/h tới hàng trăm triệu BTU/h. Việc sử dụng điều hòa đúng cách sẽ giúp tiết kiệm tiền triệu mỗi tháng tiền điện cho các văn phòng, tòa nhà.

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Tags

Điều hòa

tiết kiệm điện

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