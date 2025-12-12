Chọn ngay 3 loại "hải sản quốc dân" này, đảm bảo sạch 100%, thịt ngọt lừ, trẻ con người già ăn đều tốt

Khi những cơn gió se lạnh bắt đầu len lỏi qua từng con phố, ấy cũng là "thời điểm vàng" để bồi bổ cơ thể, tích trữ năng lượng cho mùa đông. Nhưng ra chợ bây giờ, nhìn đâu cũng thấy cá nuôi, chị em nội trợ không khỏi lo lắng về chất lượng hay dư lượng thức ăn công nghiệp. Vậy làm sao để chọn được con cá vừa sạch, vừa ngon lại hợp túi tiền? Câu trả lời nằm ở sự lựa chọn của những người sành ăn thực thụ. Họ không chạy theo những loại hải sản đắt đỏ nhập khẩu, mà âm thầm săn lùng 3 loại cá quen thuộc nhưng cực phẩm dưới đây. Điểm chung của chúng là: Hoang dã 100%, giàu dinh dưỡng và hương vị thì "chấp" hết mọi loại gia vị tẩm ướp cầu kỳ.

1. Cá hố

Nếu có một loại cá mà bạn có thể nhắm mắt mua liều cũng không sợ dính hàng nuôi tăng trọng, đó chính là cá hố. Loài cá với thân hình dẹt, dài và lấp lánh ánh bạc như một thanh kiếm sắc bén này sống ở vùng nước sâu. Đặc tính sinh học của cá hố rất đặc biệt: chúng quen với áp lực nước lớn, nên ngay khi rời khỏi mặt nước, chúng sẽ chết ngay lập tức. Chính vì cái nết "khó chiều" ấy mà con người không thể nuôi nhốt hay thuần hóa chúng trong các lồng bè. 100% cá hố bán ngoài chợ đều là cá đánh bắt tự nhiên từ biển khơi.

Vào mùa thu, để chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông dài dưới đáy biển, cá hố tích cực kiếm ăn, khiến lớp mỡ dưới da trở nên dày dặn, béo ngậy nhưng không hề gây ngán. Thịt cá hố mùa này trắng phau, tơi xốp, ngọt đậm đà vị biển. Hơn thế nữa, loại cá này cực giàu I-ốt, axit béo Omega-3 và vitamin, là "thần dược" tự nhiên cho trí não trẻ nhỏ và xương khớp người già.

Món ngon đưa cơm: Cá hố chiên giòn xóc muối ớt

Cách chế biến cá hố ngon nhất chính là sự tối giản. Bạn chỉ cần làm sạch, cắt khúc vừa ăn. Bí quyết để cá không tanh và đậm đà là ướp cùng chút gừng đập dập, đầu hành trắng và xíu muối, hạt tiêu trong 15 phút. Khi chiên, hãy nhớ nguyên tắc "tĩnh tâm": Dầu phải thật nóng, thả cá vào và chờ cho mặt dưới vàng rộm, cứng cáp mới được lật. Đừng vội vàng đảo qua đảo lại khiến cá bị nát. Đĩa cá hố chiên vàng ruộm, bên ngoài giòn tan, bên trong thịt trắng ngần bốc khói nghi ngút, chấm cùng chút mắm tỏi ớt chua ngọt thì bao nhiêu cơm cũng hết.

2. Cá đù vàng

Đừng để cái tên hay vẻ ngoài nhỏ nhắn của cá đù vàng (hay còn gọi là cá lù đù) đánh lừa. Đây thực sự là "món quà trời ban" cho những mâm cơm gia đình. Dù hiện nay công nghệ đã phát triển, nhưng cá đù vàng nhỏ bán ngoài chợ đa phần vẫn là cá lưới cào tự nhiên do chi phí nuôi trồng loại nhỏ này không mang lại lợi nhuận cao. Vì thế, chúng giữ được hương vị nguyên bản nhất của biển cả.

Điểm "ăn tiền" nhất của cá đù vàng chính là kết cấu thịt. Khi nấu chín, thịt cá tách ra từng mảng như những tép tỏi, trắng muốt, mềm mại đến mức tan ngay trong miệng, lại rất ít xương dăm. Đây là lựa chọn số 1 cho các bà mẹ đang trong giai đoạn cho con ăn dặm hoặc người già răng yếu. Cá đù chứa nhiều protein dễ hấp thụ và Selenium - một khoáng chất vi lượng giúp tăng cường hệ miễn dịch, cực kỳ cần thiết trong những ngày giao mùa "sáng nắng chiều mưa".

Món ngon giữ trọn vị: Cá đù hấp xì dầu hành gừng

Với loại cá thịt ngọt và lành như cá đù, đừng chế biến quá cầu kỳ làm mất đi vị tươi. Hãy thử món hấp. Cá làm sạch, khía vài đường trên lưng. Lót dưới đĩa một lớp gừng thái lát, đặt cá lên, rưới thêm thìa rượu nấu ăn để khử tanh. Hấp cách thủy khoảng 8 phút (tùy độ to nhỏ) là cá chín tới. Lúc này, chắt bỏ nước hấp cũ (vì nước này thường tanh), rải hành lá chẻ sợi, gừng thái chỉ và ớt sừng lên trên. Rưới đẫm xì dầu (nước tương) pha chút đường, cuối cùng đun nóng một muỗng dầu ăn rưới trực tiếp lên hành gừng cho xèo xèo dậy mùi. Thịt cá ngọt lịm quyện với mùi thơm của hành gừng cháy cạnh sẽ khiến cả nhà phải xuýt xoa.

3. Cá thu

Nhắc đến cá biển mà bỏ qua cá thu thì thật là thiếu sót lớn. Đây là loài cá có khả năng bơi cực nhanh, phạm vi hoạt động rộng khắp đại dương nên cơ thịt của chúng vô cùng săn chắc, dẻo dai. Hiện nay tuy đã có cá thu nuôi lồng nhưng sản lượng cá thu đánh bắt tự nhiên vẫn chiếm ưu thế lớn, đặc biệt là các loại cá thu phấn, thu ảo vào mùa thu.

Người miền biển hay gọi cá thu là "kho tàng DHA di động" hay "vàng của não bộ". Hàm lượng Omega-3 trong cá thu thuộc hàng top trong các loại cá biển, giúp mắt sáng, dáng thon và tim mạch khỏe mạnh. Mùa thu, cá thu tích mỡ, thớ thịt dày, ít xương răm, khi ăn cảm giác "ngập răng" rất đã miệng.

Món ngon tốn cơm: Cá thu kho tiêu/kho tộ

Cá thu sinh ra là để dành cho các món kho đậm đà. Cá mua về cắt khúc dày, nên chiên sơ hai mặt cho thịt săn lại và bớt tanh. Phi thơm hành tỏi, cho cá vào nồi (tốt nhất là nồi đất), nêm nước mắm ngon, đường, chút nước màu dừa và thật nhiều tiêu sọ đập dập. Bí quyết để cá kho ngon là dùng nước sôi để kho (tránh dùng nước lạnh làm cá bị tanh và co thớ thịt đột ngột). Kho liu riu lửa nhỏ đến khi nước sốt sệt lại, bám đều nâu bóng lên từng thớ cá.

Cuối cùng, thêm vài lát ớt hiểm và một thìa nhỏ giấm gạo hoặc nước cốt chanh vào giai đoạn cuối. Chút axit nhẹ này không làm món ăn bị chua, mà ngược lại giúp thịt cá mềm hơn và khử sạch mùi tanh còn sót lại. Một miếng cá thu kho keo đậm vị ăn cùng cơm trắng nóng hổi giữa tiết trời thu se lạnh, quả thực không sơn hào hải vị nào sánh bằng.

Thiên nhiên luôn hào phóng ban tặng cho con người những sản vật tuyệt vời theo từng mùa. Mùa lạnh không chỉ đẹp ở sắc vàng của lá, mà còn "ngon" ở vị ngọt của những loài cá biển tự nhiên. Chẳng cần tốn kém mua sắm cao lương mỹ vị, chỉ cần tinh ý chọn đúng cá hố, cá đù hay cá thu, chị em đã mang về cho gia đình một bữa ăn vừa an toàn, vừa bổ dưỡng lại đượm vị yêu thương. Chiều nay tan sở, chị em nhớ ghé chợ và "triển" ngay nhé!