Chọn khác biệt, Balporo BBae thành công ghi dấu ấn trên "đường đua" thực phẩm giảm cân tại Việt Nam

"Luôn đặt người tiêu dùng Việt lên hàng đầu" – Kim chỉ nam giúp TPBVSK Balporo BBae trở nên khác biệt so với các sản phẩm giảm béo khác

Lựa chọn sứ mệnh mang đến sức khỏe bền vững cả về thể chất và tinh thần cho phụ nữ hiện đại, Balporo BBae luôn đặt lợi ích của phái đẹp lên hàng đầu và coi đó là kim chỉ nam để phát triển mục tiêu chăm sóc sức khỏe. Vì lẽ đó, xuyên suốt hành trình 4 năm, Balporo BBae không chỉ chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng sản phẩm, mà còn bằng sự thấu hiểu, sẻ chia, đồng hành và hỗ trợ tận tâm.

Giữa một thế giới làm đẹp "thượng vàng hạ cám" phủ đầy những sản phẩm hỗ trợ giảm cân cấp tốc không rõ nguồn gốc, Balporo BBae đặt lối sống bền vững làm trọng tâm, hướng chị em phụ nữ biến hành trình giảm cân trở thành một trải nghiệm tích cực và coi nó như một phần của lối sống.

Balporo BBae - thương hiệu thực phẩm hỗ trợ giảm cân với triết lý kinh doanh khác biệt

Balporo BBae chọn cam kết về sức khỏe thay vì cam kết giảm cân cấp tốc. Với công nghệ chiết xuất từ quả Bứa, Balporo BBae tập trung vào việc hỗ trợ hạn chế chuyển hóa carbohydrate thành chất béo mà không tác động tới hệ bài tiết. Song song với đó, "người bạn" đến từ Hàn Quốc luôn cổ vũ phái đẹp thay đổi lối sống lành mạnh, kết hợp hài hòa giữa việc tập luyện và ăn uống khoa học để duy trì vóc dáng khỏe đẹp dài lâu.

Balporo BBae - "người bạn" lý tưởng cho hành trình xây dựng vẻ đẹp bền vững

Balporo Bbae chọn đảm bảo an toàn cho khách hàng chứ không chỉ chạy theo doanh số. Trước khi đến tay người tiêu dùng Việt, Balporo BBae đã trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt và được cấp chứng nhận "âm tính với chất cấm Sibutramine và phenolphthalein" bởi Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (NIFC). Bên cạnh đó, Balporo BBae sử dụng thành phần 100% tự nhiên, lành tính được cấp phép sử dụng tại Hàn Quốc và Việt Nam.

Balporo BBae chứa các thành phần chiết xuất từ tự nhiên, an toàn và lành tính.

Balporo BBae lại chọn trở thành "người bạn" đồng hành trách nhiệm và trung thực của phụ nữ hiện đại trên hành trình khỏe đẹp dài lâu. Luôn đặt bản thân mình vào tâm thế của phái đẹp và mong muốn tất cả chị em phụ nữ đều được trải nghiệm sản phẩm & dịch vụ chất lượng nhất, Balporo BBae đã tạo ra tiêu chuẩn hoàn toàn khác biệt về hậu mãi trên thị trường thực phẩm giảm cân Việt. Theo đó, Balporo BBae đã phối hợp cùng các chuyên gia dinh dưỡng thiết kế thực đơn và bài tập "cá nhân hóa" cho từng chỉ số cơ thể nhằm giúp phái đẹp cải thiện vóc dáng mà vẫn có thể thoải mái tận hưởng những bữa ăn ngon.

Khách hàng được cung cấp thực đơn cá nhân hóa và bài tập tại nhà, được thiết kế bởi chuyên gia dinh dưỡng.

Chọn hướng đi khác biệt, TPBVSK Balporo BBae chinh phục phụ nữ hiện đại bằng phương pháp an toàn & bền vững

Bền bỉ với hành trình khác biệt mang tên "giảm cân bền vững", Balporo BBae đã góp phần nâng cao nhận thức của phụ nữ hiện đại về phương pháp làm đẹp an toàn, hiệu quả và có giá trị lâu dài. Đó cũng chính là lý do vì sao chỉ sau 4 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Balporo BBae đã nhanh chóng chiếm được lòng tin và trở thành "đồng minh" hoàn hảo của cộng đồng làm đẹp Việt, được nhiều gương mặt nổi bật trong giới á hậu, diễn viên và người mẫu tin tưởng lựa chọn.

Balporo BBae đã nhanh chóng trở thành "đồng minh" hoàn hảo của phái đẹp.

Không còn bất chấp chạy theo những vẻ đẹp ngắn hạn, giờ đây phái đẹp đều đang "rỉ tai nhau" chọn khác biệt, chọn kết hợp Balporo BBae với tập luyện và dinh dưỡng cân bằng để cải thiện vóc dáng khỏe đẹp bền lâu. Đây chính cũng chính là bảo chứng giá trị nhất về hiệu quả mà Balporo BBae đã đem đến cho hàng ngàn khách hàng, đồng thời cũng khẳng định con đường khác biệt mà Balporo BBae đã và đang lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn.

Rất nhiều influencers đã chọn Balporo BBae để đồng hành trên con đường chinh phục vóc dáng.

Với sự đồng hành khác biệt đến từ cơ chế hỗ trợ giảm cân cùng dịch vụ hậu mãi tận tâm, Balporo BBae đã trở thành một điểm sáng trong thị trường giảm cân đầy rẫy drama suốt thời gian qua. Không dừng lại ở những thành công đã đạt được, Balporo BBae sẽ tiếp tục ghi dấu ấn trên "đường đua" thực phẩm giảm cân tại Việt Nam bằng cam kết bền vững cho sức khỏe và sắc đẹp, bền bỉ đồng hành cùng phụ nữ hiện đại "Chọn khác biệt để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình".

BBae Lab – Thương hiệu chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp bền vững dành cho phụ nữ.

Độc quyền phân phối thực phẩm chuyển hóa chất béo Balporo BBae và băng vệ sinh dạng quần Cielo Stellato tại Việt Nam.

Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.