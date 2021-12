Choáng màn bưng bê 33 đĩa cùng một lúc của bồi bàn tại Israel

Mohammad Zeedat, một người phục vụ nhà hàng bất ngờ trở nên nổi tiếng sau khi video lan truyền cho thấy anh mang theo 33 đĩa cùng một lúc cực kỳ ấn tượng.

Mohammad Zeedat đang làm việc tại cửa hàng Old Man and The Sea ở Jaffa, Israel.

Người đàn ông xếp các đĩa theo hình tròn, đặt tất cả 33 cái lên cánh tay rồi đưa ra bàn phục vụ thực khách. Ước tính những chiếc đĩa Mohammad Zeedat mang nặng khoảng 2 kg.

Cửa hàng cho biết đây không phải kết quả của việc thiếu hụt nhân viên mà do người đàn ông bưng bê không muốn phải di chuyển nhiều chuyến. Thêm một chút khéo léo và sức mạnh của cánh tay, người đàn ông khiến bất cứ ai xem màn trình diễn cũng phải trầm trồ kinh ngạc.

Mohammad Zeedat cho biết: "Tại sao phải quay đi quay lại nhà bếp nhiều lần trong khi bạn có thể phục vụ tất cả các khách hàng trong một lần di chuyển".

Kỹ thuật sắp xếp, bưng bê của Mohammad Zeedat được cư dân mạng ca ngợi hết lời. Nhiều người nói rằng, Mohammad Zeedat hẳn đã làm công việc phục vụ lâu lắm rồi thì mới có kỹ năng bưng bê đỉnh cao như vậy.

Nhưng bên cạnh đó vẫn có một số ý kiến không cảm thấy màn thể hiện của Mohammad Zeedat là thuyết phục.

"Thật không vệ sinh chút nào, làm ơn để đĩa của tôi riêng ra", "Tôi sẽ cảm thấy vô cùng may mắn nếu đĩa thức ăn của tôi ở trên cùng", "Liệu đáy của tất cả những chiếc đĩa này có sạch sẽ", "Thời gian anh sắp xếp 33 chiếc đĩa sao cho khéo cũng không nhiều hơn việc anh đi lại bưng bê phục vụ từng đĩa cho lịch sự đâu"... cư dân mạng bình luận.

Người đàn ông bê 48 cốc bia cùng một lúc tại Hà Lan



Trước đó, tháng 10/2021, một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy một người phục vụ bàn thể hiện tài nghệ bưng những cốc bia siêu đẳng.

Người đàn ông cùng lúc bưng bê 48 cốc bia phục vụ khán giả xem bóng đá tại Sân vận động De Grolsch Veste, Hà Lan khiến nhiều người trầm trồ thán phục.

Người đàn ông 23 tuổi xếp chồng 5 khay đựng, mỗi khay đựng khoảng 9-10 cốc. Chia sẻ sau khi trở nên nổi tiếng, người đàn ông cho biết sở dĩ anh bưng bê nhiều như vậy vì không muốn phải quay đi quay lại quầy lấy bia nhiều lần.