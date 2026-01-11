Chợ Việt có 6 thứ giá rẻ là "vua thải độc gan", tăng đề kháng, chống ung thư: Thấy phải mua ngay

Trong cuộc sống hiện đại, gan phải gánh quá nhiều áp lực. Không khí ô nhiễm. Thực phẩm chế biến sẵn. Căng thẳng kéo dài. Thức khuya thường xuyên. Gan là cơ quan âm thầm làm việc. Khi có vấn đề thì thường đã muộn. Vì vậy, chăm sóc gan từ bữa ăn hằng ngày là cách đơn giản nhưng rất hiệu quả.

Đi chợ hay siêu thị mỗi ngày, rất nhiều người vẫn mua thực phẩm theo thói quen. Ít ai để ý rằng ngay trong những sạp quen thuộc ấy có những món được ví như vua thải độc gan, chống ung thư, tăng cường miễn dịch. Nổi bật như:

1. Chanh vàng

Chanh vàng là loại quả quen thuộc. Giá rẻ. Dễ mua quanh năm. Chanh chứa nhiều vitamin C và axit xitric. Những chất này giúp kích thích gan tăng tiết mật. Quá trình đào thải độc tố diễn ra thuận lợi hơn.

Uống nước chanh ấm giúp làm sạch đường tiêu hóa. Cơ thể nhẹ nhõm hơn. Miễn dịch cũng được hỗ trợ. Dùng chanh đều đặn giúp gan bớt gánh nặng chuyển hóa. Nên pha chanh với nước ấm nhẹ. Không nên thêm nhiều đường.

2. Rau chân vịt (bina, cải bó xôi)

Rau chân vịt xuất hiện nhiều ở chợ dân sinh. Loại rau này giàu diệp lục. Chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Rau giúp thúc đẩy nhu động ruột. Hỗ trợ thanh lọc máu.

Đối với gan, rau chân vịt cung cấp glutathione. Đây là chất chống oxy hóa quan trọng. Glutathione giúp các enzyme giải độc của gan hoạt động hiệu quả hơn. Chlorophyll trong rau còn hỗ trợ trung hòa kim loại nặng. Nên chần sơ rồi nấu chín. Hạn chế dầu mỡ để gan không bị quá tải.

3. Quả bơ

Bơ được bán nhiều ở chợ trái cây. Loại quả này giàu chất xơ và vitamin E. Bơ chứa chất béo lành mạnh. Hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn. Táo bón được cải thiện. Độc tố dễ đào thải. Bơ cũng chứa glutathione. Gan nhờ đó được bảo vệ trước stress oxy hóa.

Ngoài ra, bơ có lutein và zeaxanthin. Hai chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi gốc tự do. Nguy cơ tổn thương tế bào giảm xuống. Nên ăn bơ chín tự nhiên. Không thêm đường hay sữa.

4. Rau diếp cá

Diếp cá là loại rau dân dã. Giá rẻ. Mùi hơi tanh nhưng rất tốt cho gan. Rau có tính mát. Chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Một số hoạt chất trong diếp cá giúp hỗ trợ giảm mỡ gan. Quá trình giải độc diễn ra thuận lợi hơn.

Diếp cá còn giúp thanh nhiệt. Lợi tiểu. Tăng cường miễn dịch. Ăn diếp cá thường xuyên giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn. Rau phát huy tác dụng tốt khi ăn sống hoặc ép lấy nước.

5. Táo

Táo được bày bán phổ biến ở mọi khu chợ. Trong táo có nhiều pectin. Đây là dạng chất xơ hòa tan. Pectin giúp đào thải kim loại nặng tích tụ trong cơ thể. Gan nhờ đó được bảo vệ.

Táo còn hỗ trợ gan sửa chữa tế bào tổn thương. Quá trình tái tạo tế bào mới diễn ra nhanh hơn. Ăn táo đều đặn còn tốt cho da. Nên ăn táo tươi. Nhai kỹ. Thời điểm phù hợp là buổi sáng.

6. Nấm

Nấm là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm Việt. Nấm chứa nhiều polysaccharides và chất xơ. Đường ruột khỏe hơn. Quá trình thải độc thuận lợi hơn. Nấm còn giàu chất chống oxy hóa. Gan được bảo vệ trước tác động của gốc tự do.

Một số hợp chất trong nấm hỗ trợ tăng đề kháng. Cơ thể chống lại nhiều bệnh mạn tính. Khi chế biến nấm cần nấu chín kỹ. Không để lửa quá to. Hạn chế dầu mỡ và gia vị.

Nguồn và ảnh: Sohu, Eat This