Chờ thi xong mới đi khám dù bụng to như mang bầu, nữ sinh 15 tuổi phát hiện mắc ung thư

Bệnh nhân P.T.N (15 tuổi) ở Lương Tài, Bắc Ninh mới đây đã được gia đình đưa đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khai thác tiền sử, mẹ bệnh nhân cho biết mấy tháng trước con kêu đau bụng, mẹ quan sát thấy bụng con to ra. Gia đình nghĩ con tăng cân do tẩm bổ nhiều. Gần đây bụng to lên hơn, con vẫn kêu đau bụng nên đợi con thi vào lớp 10 xong gia đình mới đưa con đến bệnh viện thăm khám.

Qua quá trình thăm khám, hình ảnh siêu âm cho thấy buồng trứng phải có khối âm vang hỗn hợp kích thước gần 24cm, ranh giới rõ, bên trong không có tín hiệu mạch. Chụp MRI cho thấy hình ảnh khối dạng đa nang, đa thuỳ, các bác sĩ nghĩ đến u quái buồng trứng trái O-RADS 5, nghi ngờ ung thư.

Bệnh nhân được chỉ định nhập viện khoa Phụ ngoại A5. Khoa A5 hội chẩn Ban giám đốc chỉ định mổ theo phương pháp mổ mở và sinh thiết lạnh.

PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào- Trưởng khoa Phụ ngoại A5, TS.BS Trần Văn Cường – Trưởng khoa Gây mê hồi sức cùng ê kíp đã thực hiện phẫu thuật. Kiểm tra ngay bản chất là khối u quái chưa trưởng thành, bệnh nhân được phẫu thuật cắt phần phụ ở bên có u. Ca phẫu thuật diễn ra thành công lấy ra khối u lớn 24cm.

PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào cho biết: rất may mắn khối u của bệnh nhân 15 tuổi là thuộc tế bào mầm, ở giai đoạn sớm vì vậy cơ hội điều trị bệnh đáp ứng hiệu quả cao.

Theo bác sĩ, ung thư buồng trứng là ung thư đường sinh dục thường gặp ở nữ giới, đứng thứ hai sau ung thư cổ tử cung.

Ước tính trên toàn thế giới, mỗi năm có khoảng 240.000 phụ nữ được chẩn đoán có khối u ác tính tại buồng trứng, gần 150.000 ca tử vong. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 1.200 trường hợp phụ nữ được chẩn đoán ung thư buồng trứng. Hầu hết các trường hợp xuất hiện ở độ tuổi mãn kinh nhưng bệnh cũng có thể xảy ra ở độ tuổi trẻ hơn.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên đến bệnh viện khám ngay khi gặp những triệu chứng như đau bụng vùng dưới rốn, đầy bụng; đi tiểu lắt nhắt; bụng to dần.