Cho mượn xe, góp vốn không ràng buộc, nhiều người “mất cả chì lẫn chài”

Cơ quan công an cảnh báo thủ đoạn tạo lòng tin để mượn tiền, giữ hộ tài sản rồi cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Nhiều vụ việc người dân bị chiếm đoạt tài sản sau khi cho vay, cho mượn hoặc giao tài sản cho người khác quản lý đang có chiều hướng gia tăng. Điểm chung của các vụ việc là nạn nhân chủ yếu giao dịch dựa trên sự quen biết, tin tưởng mà không có giấy tờ hay biện pháp bảo đảm rõ ràng.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng thường tạo dựng hình ảnh đáng tin cậy, có mối quan hệ thân thiết hoặc thường xuyên giúp đỡ người bị hại để tạo lòng tin. Sau đó, chúng tìm cách mượn tiền, mượn xe, nhận giữ hộ tài sản hoặc đề nghị hợp tác đầu tư, góp vốn kinh doanh.

Khi đã nhận được tài sản, nhiều đối tượng cố tình né tránh, cắt liên lạc hoặc sử dụng tài sản vào mục đích cá nhân rồi không hoàn trả theo cam kết.

Một số trường hợp, đối tượng đưa ra các lý do như cần tiền gấp để đáo hạn ngân hàng, giải quyết công việc, chữa bệnh cho người thân hoặc tham gia đầu tư sinh lời cao nhằm khiến nạn nhân tin tưởng giao tài sản.

Do chủ quan và tin tưởng người quen, nhiều người không kiểm tra kỹ thông tin, không lập giấy tờ xác nhận hoặc không có các biện pháp bảo đảm cần thiết trước khi giao tiền và tài sản có giá trị.

Đến khi phát hiện bị lừa hoặc bị chiếm đoạt, việc thu hồi tài sản thường gặp nhiều khó khăn do thiếu căn cứ pháp lý và chứng cứ liên quan.

Đáng chú ý, thủ đoạn này không chỉ xuất hiện giữa những người xa lạ mà còn xảy ra trong các mối quan hệ quen biết lâu năm, thậm chí là bạn bè, người thân hoặc đối tác làm ăn.

Nguồn: Công an Quảng Ninh

Theo cơ quan công an, người dân tuyệt đối không nên chủ quan cho rằng người quen sẽ không có hành vi vi phạm pháp luật. Sự cảnh giác cần được duy trì trong mọi giao dịch liên quan đến tiền bạc, tài sản hoặc giấy tờ có giá trị.

Để phòng ngừa nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không giao tiền hoặc tài sản có giá trị lớn chỉ dựa trên lời hứa hay sự quen biết.

Khi cho vay, cho mượn hoặc giao tài sản cho người khác quản lý, sử dụng cần có giấy tờ, hợp đồng hoặc nội dung xác nhận rõ ràng.

Bên cạnh đó, cần kiểm tra kỹ thông tin, mục đích sử dụng tài sản cũng như khả năng thực hiện cam kết của người nhận tài sản; không tham gia góp vốn, đầu tư hoặc chuyển tiền theo các lời mời gọi thiếu minh bạch.

Người dân cũng nên lưu giữ đầy đủ các tài liệu, tin nhắn, hình ảnh, ghi âm và chứng từ liên quan đến giao dịch để làm căn cứ khi cần thiết.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc bị chiếm đoạt tài sản, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định pháp luật.