Chó lạ điên cuồng lao vào cắn người đi đường, 6 người bị thương

Đức Ngọc
Một con chó lạ điên cuồng lao vào cắn người đi đường khiến 6 người bị thương, trong đó có người bị cắn lộ xương.

Chiều 9-5, ông Hồ Nghĩa Đường, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Anh, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một con chó lao vào tấn công 6 người đi trên đường.

Chó lạ điên cuồng lao vào cắn người đi đường, 6 người bị thương - Ảnh 1.

Các nạn nhân bị chó cắn được đưa đến cơ sở y tế tiêm phòng. Ảnh: TT Minh Lương

Thông tin ban đầu, sự việc diễn ra vào sáng cùng ngày. Một con chó có biểu hiện bất thường (nghi bị dại) điên cuồng lao vào cắn người đi đường.

Bước đầu, xác định có 6 người dân trên địa bàn xã Quỳnh Anh bị chó cắn. Trong đó có 3 nam sinh 12 tuổi trú thôn Minh Tân, Văn Thơ và Phú Thịnh; người phụ nữ 43 tuổi bị chó cắn phải khâu 4 mũi và 1 cụ bà 79 tuổi. Ngoài ra, 5 trường hợp trên còn có 1 trường hợp khác bị chó cắn với vết thương lộ xương, phải đi bệnh viện cấp cứu

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các nạn nhân đã được tiêm phòng đầy đủ. Việc xác định con chó có mắc bệnh dại hay không đang chờ cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh.

Hiện, chưa xác định được con chó nói trên thuộc sở hữu của hộ dân nào.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động tiêm phòng vắc-xin dại cho vật nuôi, quản lý chặt chó mèo và báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện động vật có biểu hiện bất thường.

