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Chó dại cắn bốn người, Đắk Lắk khẩn cấp khoanh vùng ổ dịch

Huỳnh Thủy
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Một con chó đã cắn bốn người, gồm các thành viên trong gia đình và người dân sống lân cận rồi chết. Sau đó, con chó được xác định dương tính với virus Dại.

Ngày 28/9, các cơ quan chức năng phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục khoanh vùng, giám sát tình hình dịch tễ liên quan đến ổ dịch sau khi một con chó mắc bệnh Dại đã cắn 4 người trong gia đình và người dân sống lân cận.

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Ngành chức năng khoanh vùng, giám sát ổ dịch Dại tại phường Thành Nhất. Ảnh: Truyền thông phường Thành Nhất.

Trước đó, theo báo cáo của Trạm Y tế phường Thành Nhất, từ ngày 21-22/9, con chó của một hộ gia đình tại Tổ dân phố 18 đã cắn bốn người, gồm các thành viên trong gia đình và người dân sống lân cận.

Ngay sau khi bị chó cắn, cả bốn trường hợp được đưa đến cơ sở y tế để xử trí vết thương và tiêm vắc-xin phòng Dại. Các trường hợp tiếp tục được chỉ định tiêm huyết thanh kháng Dại (SAR) và các mũi vắc-xin tiếp theo theo đúng phác đồ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm.

Đến ngày 25/9, con chó có biểu hiện nghi mắc bệnh Dại chết. Cơ quan thú y đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm. Ngày 26/9, kết quả xác định con chó dương tính với virus Dại.

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Tags

Đắk Lắk

bệnh dại

virus dại

ổ dịch

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