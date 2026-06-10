Cho con về nhà chồng cũ nghỉ hè, 1 tuần sau mẹ xấu hổ khi nghe lời kể của con qua điện thoại

Thông thường cứ đến dịp nghỉ hè là tôi lại cho Min về quê chơi với ông bà vài tuần hoặc vài tháng. Năm nay có một điều khác. Chồng cũ tôi đã tái hôn.

Tôi là Ánh, năm nay 35 tuổi. Tôi và chồng cũ ly hôn đã được 4 năm. Sau khi chia tay, con trai tôi là bé Min ở với mẹ. Hiện nay Min học lớp 5, là niềm vui và cũng là động lực lớn nhất trong cuộc sống của tôi.

Dù không còn là vợ chồng, tôi và chồng cũ vẫn cố gắng giữ mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con. Bố mẹ chồng cũ cũng rất thương cháu nội. Vì thế, nhiều năm nay, cứ đến dịp nghỉ hè là tôi lại cho Min về quê chơi với ông bà vài tuần hoặc vài tháng. Năm nay có một điều khác. Chồng cũ tôi đã tái hôn với người vợ mới tên Nga.

Khi nhận được điện thoại của bố mẹ chồng cũ, giục tôi cho Min về quê nghỉ hè như mọi năm, tôi đã do dự khá lâu. Tôi không biết cuộc sống mới của chồng cũ ra sao, cũng không biết người phụ nữ mới ấy sẽ đối xử với con trai tôi như thế nào. Cuối cùng, nghĩ đến tình cảm của ông bà dành cho cháu, tôi vẫn quyết định cho Min về quê.

Nhưng thú thật, trong lòng tôi đầy lo lắng. Trước ngày con lên xe, tôi dặn dò đủ thứ. Tôi nói với Min rằng phải ngoan ngoãn, lễ phép với ông bà. Sau đó, tôi hạ thấp giọng dặn riêng con: “Nếu cô Nga có nói gì khiến con buồn, hay đối xử không tốt với con thì phải nói với ông bà ngay nhé. Hoặc gọi điện cho mẹ.” Min chỉ gật đầu.

Những ngày đầu con về quê, tôi thấp thỏm không yên. Cứ hai ngày một lần, tôi lại gọi điện hỏi han. Hết chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, tôi lại vòng vo hỏi xem con có vui không, có ai làm con buồn không. Khoảng một tuần sau, trong một cuộc gọi buổi tối, tôi không nhịn được nữa nên hỏi thẳng: “Cô Nga có thái độ gì với con không? Có mắng con không?”.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Sau đó Min trả lời khiến tôi sững người: “Sao mẹ lại hỏi như vậy? Sao chưa gì mẹ đã nghĩ xấu cho cô?”. Tôi bất ngờ đến mức không biết nói gì.

Ảnh minh họa

Min tiếp tục kể: “Cô Nga đối xử với con tốt lắm. Cô rất nhẹ nhàng. Cô còn mua quần áo mới, mua đồ ăn ngon cho con nữa. Cô bảo con cứ ở đây chơi với ông bà, với bố và các anh chị em đến hết hè. Cô nói cả năm mẹ một mình chăm con đã vất vả rồi, có mấy tháng hè để mẹ được nghỉ ngơi.”

Nghe đến đó, tôi lặng người. Tôi thấy cổ họng nghẹn lại. Hóa ra suốt thời gian qua, người mang định kiến không phải ai khác mà chính là tôi. Tôi chưa từng tiếp xúc nhiều với Nga. Tôi cũng chưa từng chứng kiến cách cô ấy cư xử với con trai mình. Thế nhưng chỉ vì cô ấy là “mẹ kế”, tôi đã mặc định rằng con mình có thể bị tổn thương.

Tôi đã vội vàng quy chụp và nghĩ xấu cho một người phụ nữ mà mình chưa thật sự hiểu. Tôi xin lỗi Min ngay trong cuộc điện thoại hôm đó. Con trai tôi chỉ cười rồi bảo: “Mẹ đừng lo quá. Con lớn rồi mà.”

Sau khi cúp máy, tôi suy nghĩ rất nhiều. Càng nghĩ càng thấy ngại và áy náy. Ngày hôm sau, tôi chủ động gọi điện cho Nga.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc. Tôi cảm ơn cô ấy vì đã quan tâm, chăm sóc Min trong thời gian con về quê nghỉ hè. Tôi cũng gửi gắm con trai mình cho cô.

Nga đáp lại bằng giọng rất chân thành: “Chị cứ yên tâm. Khi em đã đến với bố của Min thì em cũng sẽ coi Min như con trai của mình.”

Câu nói ấy khiến tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau cuộc trò chuyện đó, tôi nhận ra một bài học mà có lẽ nhiều người giống tôi cũng từng mắc phải. Đó là đừng đánh giá một con người chỉ bằng vị trí hay danh xưng của họ.

Không phải mẹ kế nào cũng khắt khe hay ích kỷ như những câu chuyện mà chúng ta thường nghe. Cũng không phải ai bước vào cuộc hôn nhân thứ hai đều xem con riêng của chồng là gánh nặng. Đôi khi, sự tử tế vẫn hiện diện theo cách rất bình dị. Và đôi khi, người cần thay đổi cách nhìn nhận lại chính là chúng ta.

Tôi biết mình còn may mắn khi con trai được sống trong tình yêu thương của nhiều người. Sau tất cả, điều quan trọng nhất không phải là người lớn từng có những khúc mắc gì, mà là đứa trẻ được lớn lên trong sự quan tâm, bao dung và chân thành.

Mùa hè năm nay, người nhận được bài học quý giá nhất có lẽ không phải Min, mà chính là tôi.

Tâm sự của độc giả!