Liên quan đến đề xuất thi lại môn Toán sau vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có phản hồi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có phản hồi chính thức đối với đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn Toán cho các thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi xảy ra vụ việc kết quả thi bất thường đang được các cơ quan chức năng điều tra.

Theo Bộ GD&ĐT, trước mắt UBND tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ các hành vi vi phạm, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế thi cũng như các quy định của pháp luật.

Bộ GD&ĐT cho biết, việc có tổ chức thi lại hay không sẽ được xem xét trên cơ sở Quy chế thi tốt nghiệp THPT, kết quả kiểm tra, xử lý của UBND tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng cùng đánh giá toàn diện về tác động của vụ việc. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp, bảo đảm khách quan, công bằng, công khai và đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm, Bộ cũng nhấn mạnh việc bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh, không để những em có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Trước đó, chiều 9/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp báo để thông tin chính thức về kết quả điều tra, xác minh ban đầu đối với vụ việc liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại địa phương. Tại buổi họp báo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cho biết đã đề xuất Bộ GD&ĐT xem xét tổ chức thi lại môn Toán đối với toàn bộ thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang nhằm bảo đảm quyền lợi cho học sinh.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, đơn vị đã tiến hành rà soát, phân tích kết quả thi, đối chiếu với học bạ của các thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên. Kết quả cho thấy hầu hết các điểm thi trên địa bàn tỉnh đều tổ chức kỳ thi đúng quy chế và quy trình.

Riêng tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, công tác coi thi được xác định có dấu hiệu bất thường và hiện vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra. Theo thông tin được công bố tại họp báo, giáo viên đã trực tiếp vào phòng thi để hướng dẫn học sinh trong thời gian làm bài môn Toán, hành vi được xác định là vi phạm nghiêm trọng Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Để bảo đảm quyền lợi của học sinh, Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang cho biết đã tổ chức gặp gỡ phụ huynh nhằm thông tin khách quan về vụ việc, đồng thời lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các gia đình. Trên cơ sở đó, Sở đã đề xuất Bộ GD&ĐT xem xét phương án tổ chức thi lại môn Toán đối với toàn bộ thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, trong khi chờ kết luận cuối cùng từ các cơ quan chức năng.