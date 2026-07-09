HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

CHÍNH THỨC: Bộ GD&ĐT phản hồi về phương án thi lại môn Toán sau vụ điểm thi bất thường tại Tuyên Quang

Nhật Linh
|

Liên quan đến đề xuất thi lại môn Toán sau vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có phản hồi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có phản hồi chính thức đối với đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn Toán cho các thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi xảy ra vụ việc kết quả thi bất thường đang được các cơ quan chức năng điều tra.

Theo Bộ GD&ĐT, trước mắt UBND tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ các hành vi vi phạm, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế thi cũng như các quy định của pháp luật.

Bộ GD&ĐT cho biết, việc có tổ chức thi lại hay không sẽ được xem xét trên cơ sở Quy chế thi tốt nghiệp THPT, kết quả kiểm tra, xử lý của UBND tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng cùng đánh giá toàn diện về tác động của vụ việc. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp, bảo đảm khách quan, công bằng, công khai và đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm, Bộ cũng nhấn mạnh việc bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh, không để những em có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bộ GD&ĐT phản hồi về thi lại môn Toán sau vụ điểm thi bất thường tại Tuyên Quang - Ảnh 1.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Trước đó, chiều 9/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp báo để thông tin chính thức về kết quả điều tra, xác minh ban đầu đối với vụ việc liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại địa phương. Tại buổi họp báo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cho biết đã đề xuất Bộ GD&ĐT xem xét tổ chức thi lại môn Toán đối với toàn bộ thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang nhằm bảo đảm quyền lợi cho học sinh.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, đơn vị đã tiến hành rà soát, phân tích kết quả thi, đối chiếu với học bạ của các thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên. Kết quả cho thấy hầu hết các điểm thi trên địa bàn tỉnh đều tổ chức kỳ thi đúng quy chế và quy trình.

Riêng tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, công tác coi thi được xác định có dấu hiệu bất thường và hiện vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra. Theo thông tin được công bố tại họp báo, giáo viên đã trực tiếp vào phòng thi để hướng dẫn học sinh trong thời gian làm bài môn Toán, hành vi được xác định là vi phạm nghiêm trọng Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Để bảo đảm quyền lợi của học sinh, Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang cho biết đã tổ chức gặp gỡ phụ huynh nhằm thông tin khách quan về vụ việc, đồng thời lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các gia đình. Trên cơ sở đó, Sở đã đề xuất Bộ GD&ĐT xem xét phương án tổ chức thi lại môn Toán đối với toàn bộ thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, trong khi chờ kết luận cuối cùng từ các cơ quan chức năng.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Báo Tuyên Quang

Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Tuyên Quang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại