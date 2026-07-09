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Chính phủ yêu cầu sáp nhập cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị

Luân Dũng
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Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 180/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Nghị quyết nhấn mạnh đến việc tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ít nhất 10%. Khẩn trương rà soát, cập nhật, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng của toàn bộ ngành, lĩnh vực, địa phương.

Chính phủ cũng yêu cầu điều hành đồng bộ chính sách tài khóa, tiền tệ; hướng tín dụng vào sản xuất, xuất khẩu, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, đổi mới sáng tạo, nhà ở và hạ tầng thiết yếu; kiểm soát đầu cơ, nợ xấu, bảo đảm lành mạnh hoạt động ngân hàng và kiểm soát rủi ro hệ thống.

Chính phủ yêu cầu sáp nhập cấp xã để nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2026 - Ảnh 1.

Chính phủ yêu cầu sáp nhập cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị. (Ảnh minh họa)

Đồng thời, Chính phủ cũng đề nghị cần tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công gắn với hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng các dự án, công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, hạ tầng chiến lược, các công trình có sức lan tỏa cao, nhất là đường sắt, đường bộ, hàng không…

Chính phủ cũng lưu ý về việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng, thi hành pháp luật. Tập trung xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2026.

Cùng với đó, cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ, các cấp ủy và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhất là đơn vị sự nghiệp công lập các bộ, ngành, địa phương, tổ chức bộ máy bên trong, bảo đảm không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng cắt khúc, phân mảnh trong quản lý nhà nước.

Nhiệm vụ quan trọng khác cũng được Chính phủ nêu rõ là việc sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời tập trung thực hiện 11 Nghị quyết về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính; cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thành đề án, nhiệm vụ đã quá hạn, khắc phục tình trạng nợ đọng.

Bài 2: Khi Paris biến đường ven sông thành không gian công cộng
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