Chiều cao người Việt vẫn thấp nhưng có thể cải thiện nhờ điều này

Sáng 12-5, chiến dịch cộng đồng "Vì một kỷ nguyên cao khỏe" được phát động tại Trường Tiểu học Hoàng Diệu (TP Hà Nội), với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh, phụ huynh và chuyên gia.

Chiến dịch “Vì một kỷ nguyên cao khỏe” hướng tới cải thiện tầm vóc trẻ em Việt Nam

Chương trình hướng đến trẻ 6-12 tuổi, nhằm nâng cao nhận thức về dinh dưỡng, vận động và chăm sóc khoa học để cải thiện tầm vóc trẻ em Việt Nam.

Ban tổ chức cho biết chương trình được triển khai theo hai hướng: Giúp phụ huynh hiểu đúng tình trạng phát triển chiều cao của con và đồng hành cải thiện bằng các thói quen hằng ngày. Theo đó, tối ưu chiều cao cho trẻ cần bắt đầu từ hiểu đúng, can thiệp sớm và duy trì lối sống khoa học.

Theo các nghiên cứu, dù kinh tế tăng trưởng mạnh trong hai thập kỷ qua nhưng Việt Nam vẫn thuộc nhóm 30% quốc gia có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới. Chiều cao nam giới Việt Nam ở tuổi 19 đứng thứ 154, nữ đứng thứ 146 trong số 201 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tiến sĩ - bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, cho biết chiều cao trung bình của thanh thiếu niên Việt Nam vẫn thuộc nhóm thấp trên thế giới, trong khi nhiều phụ huynh chưa biết con mình có đạt chuẩn phát triển hay không.

Theo ông Sơn, chiều cao trẻ chịu tác động từ bốn yếu tố chính gồm di truyền, dinh dưỡng, vận động và giấc ngủ - môi trường sống. Trong đó, dinh dưỡng chiếm khoảng 32%, cao hơn di truyền với 23%.

"Hơn 75% tiềm năng chiều cao của trẻ có thể cải thiện thông qua dinh dưỡng, vận động và sinh hoạt khoa học. Việc phát triển chiều cao cho trẻ không cần những phương pháp phức tạp, mà bắt đầu từ hiểu đúng, can thiệp sớm và đồng hành cùng con mỗi ngày"- ông nói.

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng nhấn mạnh giai đoạn 6-12 tuổi là "thời điểm vàng" phát triển chiều cao. Ở giai đoạn này, dinh dưỡng hợp lý, vận động thường xuyên và ngủ đủ giấc đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tầm vóc tương lai.

Bác sĩ Sơn cho biết thêm chiến dịch xây dựng công cụ đánh giá chiều cao trực tuyến theo chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), giúp phụ huynh theo dõi tình trạng phát triển của trẻ và nhận tư vấn phù hợp theo độ tuổi, thể trạng.

Chương trình cũng khuyến khích trẻ duy trì 4 thói quen gồm vận động mỗi ngày, dinh dưỡng đầy đủ, ngủ đủ giấc và bổ sung vitamin D hợp lý. Ban tổ chức cũng phát hành cẩm nang, video tư vấn và các bài tập vận động nhằm hỗ trợ phụ huynh đồng hành cùng con.

Chiến dịch đặt mục tiêu tiếp cận hơn một triệu phụ huynh trên cả nước, hướng tới cải thiện chiều cao trung bình của thế hệ trẻ Việt Nam theo Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 và Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo các mục tiêu này, chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi tăng thêm 2-2,5 cm với nam, 1,5-2 cm với nữ; trẻ em và thanh thiếu niên tăng tối thiểu 1,5 cm so với hiện nay.

Chiều cao trung bình của người Việt hiện đứng thứ 4 tại Đông Nam Á, với nam giới đạt 168,1 cm và nữ giới 156,2 cm.