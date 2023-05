Chiết xuất quả bứa – chất "vàng" hỗ trợ giảm cân hiệu quả và bền vững

Hệ lụy nguy hiểm từ các chất "ẩn" gây hại có trong thuốc giảm cân cấp tốc



Đánh vào tâm lý muốn giảm cân nhanh chóng mà không cần tập thể dục và ăn kiêng của nhiều chị em, một số thực phẩm giảm cân với những lời quảng cáo phản khoa học đi kèm chất lượng "vàng thau lẫn lộn" đã và đang gây ảnh hưởng xấu đến thị trường. Người tiêu dùng cần rất thận trọng khi sử dụng phòng mua phải sản phẩm có chứa chất cấm Sibutramine. Đây là một loại chất cấm đã bị cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn, gây hại lên sức khỏe người sử dụng như như đau đầu, mệt mỏi, chán ăn,… và nặng hơn là đột quỵ, trụy tim…

Chính vì vậy, Mỹ và các nước châu Âu đã ngừng sử dụng tất cả sản phẩm có chứa Sibutramine từ tháng 10-2010. Tại Việt Nam, ngày 8/6/2010, Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế đã ban hành công văn về việc ngừng cấp phép nhập khẩu nguyên liệu Sibutramine. Năm 2011, Cục quản lý Dược – Bộ Y tế cũng chính thức cấm lưu hành sản phẩm có chứa Sibutramine.

Chiết xuất quả bứa – chất "vàng" giúp chuyển hóa chất béo, giải quyết nỗi lo của người tiêu dùng về sản phẩm giảm cân



Theo nghiên cứu từ trang thông tin y tế uy tín WebMD (Mỹ), chiết xuất từ quả bứa có tác dụng ngăn chặn lyase citrate - một loại enzyme mà cơ thể sử dụng để tạo ra chất béo. Ngoài ra, hợp chất này cũng làm tăng mức độ serotonin trong não, từ đó hạn chế cảm giác thèm ăn vặt ngoài nhu cầu cần thiết. Bên cạnh đó, chiết xuất quả bứa còn có thể hỗ trợ cải thiện mức cholesterol, giảm triglyceride và cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL). Công dụng của chiết xuất quả bứa cũng được Bộ An toàn Thực phẩm & Dược Phẩm Hàn Quốc ban hành số 2020-92 ngày 23/09/2020 và có trong các tài liệu nghiên cứu đăng tải trên Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ (NIH).

Chiết xuất quả bứa là một dẫn xuất của acid citric được tìm thấytrong nhiều loại thực vật nhiệt đới bao gồm quả bứa

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Balporo BBae – sản phẩm tiêu biểu sử dụng chiết xuất quả bứa, nói không với chất cấm Sibutramine



Tạo nên một làn sóng mới trên cộng đồng mạng, từ Facebook, Instagram đến TikTok, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Balporo BBae đang được rất nhiều hot influencers tin dùng và chia sẻ những trải nghiệm sức khỏe ưng ý. Ngay cả các hot moms cũng "ưng cái bụng" trước hiệu quả giảm cân bền vững – an toàn mà Balporo BBae mang lại.

Ghi điểm nhờ thành phần "vàng" - chiết xuất quả bứa, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Balporo BBae trở thành "chân ái" chăm sóc sức khỏe & sắc đẹp bền vững của cộng đồng beauty Việt Nam

Khác với nhiều dòng sản phẩm giảm cân trên thị trường, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Balporo BBae phù hợp với một lối sống lành mạnh, kết hợp hài hòa giữa tập luyện, ăn uống để duy trì vóc dáng khỏe đẹp trong và sau quá trình giảm cân. Với thành phần chiết xuất quả bứa, Balporo BBae hỗ trợ hạn chế chuyển hóa carbohydrate thành chất béo, hỗ trợ giảm béo. Đặc biệt không chứa các hợp chất cấm như Sibutramine, Balporo BBae là một trong những phương pháp an toàn và đáng để tham khảo trên hành trình cải thiện vóc dáng khỏe mạnh.



Trước khi đến tay khách hàng, Balporo BBae đã vượt qua rất nhiều chứng chỉ và kiểm định khắt khe tại Hàn Quốc do tiêu chuẩn rất cao của thị trường này. Sản phẩm cũng đã được Bộ Y tế – Cục An Toàn Thực Phẩm cấp phép lưu hành chính thức tại Việt Nam số 1936/2023/ĐKSP/2023/ĐKSP.

Để trải nghiệm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Balporo BBae chính hãng, hãy thường xuyên theo dõi kênh fanpage & instagram chính thức của BBae Lab và cửa hàng chính hãng của hãng để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất!

* Kết quả kiểm nghiệm âm tính với Sibutramine của Balporo Bbae được cấp bởi viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (NIFC).

**Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

