Thị trưởng Klitschko cảnh báo rằng thủ đô Kiev giờ đây phải bước vào trạng thái thời chiến.

Nga đã tập kích Cầu Bắc, một cây cầu huyết mạch ở Kiev nối liền bờ đông và bờ tây sông Dnipro trong đêm 2/10, rạng sáng 3/10, khi Moscow đẩy mạnh chiến dịch không kích nhằm vào Ukraine, France 24 dẫn lời Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết. ABC News gọi đây là chiến thuật mới của Nga khiến hoạt động của Kiev bị gián đoạn.

Vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau khi Cầu Nam (Southern Bridge) của thành phố trúng nhiều đòn tấn công mà giới chức trách mô tả là "xé toạc Kiev".

"Cầu Bắc đã bị trúng đạn," Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko thông báo trên Telegram hôm 3/10, "Các lực lượng cứu hộ khẩn cấp đang có mặt tại hiện trường".

Hoạt động giao thông trên Cầu Bắc đã bị đình chỉ và các lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai đến hiện trường do mặt đường và cáp dẫn điện của xe buýt trên cầu bị hư hại, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết. Có khoảng 500.000 người di chuyển mỗi ngày từ bờ trái sang bờ phải sông Dnipro, với tổng cộng 8 cây cầu kết nối hai bờ sông.

Đợt không kích mới nhất này tiếp nối hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các tuyến đường vượt sông Dnipro nối liền khu vực phía đông và phía tây của thủ đô Kiev.

Ông Klitschko cảnh báo rằng thủ đô Kiev giờ đây phải bước vào trạng thái thời chiến.

Khói bốc lên phía trên 1 cây cầu nối sông Dnipro sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Serhii Okunev / Getty Images

Trước đó, ngày 2/10, các nhà chức trách đã đóng cửa Cầu Nam, 1 trong 8 điểm vượt sông kết nối hai bờ của Kiev, và hạn chế di chuyển trên một cây cầu khác sau một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trang bị động cơ phản lực tốc độ cao, gây ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng khắp thủ đô.

Những hàng dài ô tô và xe buýt nằm im lìm làm tắc nghẽn các trục đường chính khiến người dân phải tìm kiếm các tuyến đường thay thế, trong khi một số người buộc phải tiếp tục hành trình bằng cách đi bộ.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận nước này đã thực hiện cuộc tấn công, đồng thời khẳng định cây cầu đang được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự. Ngoài ra, cơ quan này cũng cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm hậu cần trọng yếu Hostomel và một tàu chở hàng di chuyển trên Biển Đen gần cảng Odessa ở miền nam.

Cuộc xung đột trên không đang ngày càng gia tăng cường độ, khi Kiev tập kích ngành công nghiệp và doanh nghiệp dầu mỏ của Nga, trong khi Moscow đe dọa các thành phố Ukraine bằng tên lửa đạn đạo khó đánh chặn và máy bay không người lái gắn động cơ phản lực.

Theo ABC News, chiến dịch quân sự của Nga đã kéo dài hơn 4 năm rưỡi và hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy một giải pháp hòa bình khả thi. Các cuộc giao tranh dọc theo chiến tuyến dài khoảng 1.250 km trải dài qua miền bắc, miền đông và miền nam Ukraine hầu như đã rơi vào bế tắc trong những tháng gần đây.

Trong những tuần gần đây, Moscow đã đẩy mạnh chiến dịch không kích nhằm vào các cơ sở trọng yếu của Ukraine, báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt đối với Kiev. Chỉ trong tuần qua, Nga đã phóng hơn 190 tên lửa và máy bay không người lái, chủ yếu nhắm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine, Politico đưa tin.

Trong khi đó, Ukraine đang phải vật lộn với thâm hụt tài chính trầm trọng và tình trạng thiếu hụt vũ khí trọng yếu. Thủ tướng Ukraine Sergii Koretskyi cho biết nước này đang đối mặt với khoản thiếu hụt vốn quốc phòng lên tới 27 tỷ USD, trong đó Kiev hy vọng có thể tự trang trải khoảng 7 tỷ USD và trông cậy vào các đối tác để bù đắp phần còn lại.