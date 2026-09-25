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Điều đặc biệt trong thực đơn quốc yến ông Trump chiêu đãi ông Tập tại Nhà Trắng

Thư Nghiêm
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Nhà Trắng nhấn mạnh rằng các món ăn này "kết hợp truyền thống ẩm thực của cả hai quốc gia".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong quốc yến chiêu đãi tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong quốc yến chiêu đãi tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

Tối 24/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã chủ trì quốc yến chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phòng Đông của Nhà Trắng. Nhà Trắng cho biết những món ăn được lựa chọn nhằm tôn tinh các nguyên liệu của xứ cờ hoa với "âm hưởng Trung Quốc đầy tinh tế".

Các đầu bếp phục vụ ông Trump, ông Tập cùng các khách mời món chính là cá vược tẩm mè giòn và cải thìa non tươi ngon, khai vị bằng bí ngòi vàng rưới dầu hành. Nhà Trắng nhấn mạnh rằng các món ăn này "kết hợp truyền thống ẩm thực của cả hai quốc gia".

Thực đơn quốc yến như sau:

  • Món khai vị: Súp kem bí ngòi vàng - Nấm rừng sốt bơ tỏi - Thịt xông khói pancetta giòn - Dầu hành
  • Món chính: Cá vược tẩm mè giòn - Cải thìa non om - Cà tím vườn nướng - Xốt thảo mộc xanh (Sauce verte)
  • Món tráng miệng: Bánh kem vani và kem mật ong Nhà Trắng - Bánh tart nhân kem hạt óc chó - Mứt anh đào chua

Theo New York Times, các bàn tiệc tại Phòng Đông được trải khăn màu đỏ và các bình hoa trang trí ngập tràn sắc đỏ, mà chính quyền Mỹ cho biết là để gợi nhắc đến ý nghĩa của màu sắc này tại Trung Quốc. "Cách bài trí cho buổi tối là hiện diện của sự nồng ấm và chúc mừng", tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ.

Thực khách bắt đầu bữa ăn bằng cách nâng ly chúc mừng với một ly rượu vang sủi Schramsberg. Đó là loại rượu vang sủi của California mà Tổng thống Mỹ Richard M. Nixon từng uống vào năm 1972 trong chuyến thăm Bắc Kinh, sự kiện mở đầu cho bước ngoặt lịch sử làm tan băng quan hệ Mỹ - Trung.

Nam ca sĩ opera Christopher Macchio, người vừa biểu diễn tại đại hội giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng hòa ở Dallas, là nghệ sĩ biểu diễn chính trong chương trình âm nhạc buổi tối.

Món quà đặc biệt tặng ông Tập Cận Bình: Ông Trump và phu nhân cùng tham gia thiết kế
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