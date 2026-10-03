Đại diện EU cho rằng mốc thời gian Tổng thống Ukraine yêu cầu là bất khả thi.

EU đã bác bỏ yêu cầu kết nạp Ukraine vào khối trước thời hạn tháng 1/2027 do Tổng thống Zelensky đưa ra. Phát biểu với tờ Corriere della Sera (Ý) trước thềm cuộc rà soát chính sách mở rộng dự kiến diễn ra vào tuần tới, Ủy viên phụ trách vấn đề mở rộng của Liên minh Châu Âu Marta Kos cho rằng mốc thời gian ông Zelensky yêu cầu là bất khả thi.

"Thời hạn 1/1/2027 là do Tổng thống Zelensky đặt ra. Tiến trình gia nhập dựa trên năng lực: rõ ràng mốc thời gian này là không thể", bà Kos nói.

Ủy viên này khẳng định rằng Kiev phải đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu gia nhập và sẽ không nhận được bất kỳ ngoại lệ nào.

"Tôi hiểu rằng Kiev và nhiều bên khác coi tư cách thành viên EU là sự đảm bảo an ninh. Cuộc xung đột ở Ukraine đã thay đổi địa chính trị châu Âu, và một hệ quả là việc mở rộng lại trở thành ưu tiên, không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với các nước khác. Không có đặc quyền hay sự châm chước nào trong tiến trình gia nhập, nhưng chúng ta phải cân nhắc rằng Ukraine đang chiến đấu vì sự sống còn, đó là lý do tại sao việc giúp đỡ họ cũng là nghĩa vụ của chúng ta", bà Kos nói.

Bà cho biết thêm rằng Liên minh Châu Âu hy vọng sẽ mở ra càng nhiều nhóm đàm phán càng tốt cho Ukraine trước cuối năm nay.

Tuần sau, Ủy ban Châu Âu sẽ trình bày bản đánh giá cập nhật về chính sách mở rộng của mình.

Trong cuộc họp Hội đồng Châu Âu vào giữa tháng 10, các nhà lãnh đạo của các quốc gia trong khối sẽ thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm tác động của việc mở rộng đối với các quốc gia thành viên hiện tại và các cải cách nội bộ của EU để tăng cường hiệu quả hoạt động với số thành viên lớn hơn.

Ủy viên EU nhấn mạnh rằng mô hình hội nhập từng bước không thay thế tư cách thành viên đầy đủ, nhưng sẽ cho phép các nước ứng viên hợp tác chặt chẽ hơn với EU khi đáp ứng mọi yêu cầu.

Trước bối cảnh Ủy ban Châu Âu tuyên bố các ứng viên sẽ không nhận được sự đối xử ưu đãi, bản thân người dân Ukraine cũng có những góc nhìn trái chiều về mức độ sẵn sàng gia nhập của đất nước.

Theo một cuộc khảo sát được RBC-Ukraine viện dẫn, một nửa số người dân Ukraine tin rằng chính quyền đang không thực hiện các cam kết cần thiết để đất nước nhanh chóng gia nhập EU. Song song đó, 46% người được hỏi giữ quan điểm ngược lại về các hành động của các nhà chức trách.

Trong khi đó, Brussels vẫn tiếp tục xây dựng các cơ chế hội nhập cụ thể.

Theo RT, ông Zelensky trước đó đã bác bỏ các giải pháp thay thế cho tư cách thành viên EU đầy đủ. Vào tháng 5, ông gọi đề xuất về tư cách thành viên liên kết của Thủ tướng Đức Friedrich Merz là "bất công", với lập luận rằng Ukraine không thể tham gia khối mà không có quyền biểu quyết.

Kiev đã nhận được quy chế ứng viên vào năm 2022, nhưng việc gia nhập đòi hỏi sự đồng thuận hoàn toàn từ tất cả 27 quốc gia thành viên. Một số thành viên EU vẫn luôn phản đối việc Ukraine gia nhập khối, bao gồm Hungary.

Về phần mình, Nga tuyên bố không phản đối việc Ukraine gia nhập EU, nhưng chỉ trích sự chuyển đổi của khối này thành một "liên minh quân sự - chính trị gây hấn" và là "phần phụ của NATO". Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lập luận rằng việc Ukraine gia nhập có thể làm suy yếu EU và gây mất ổn định cho khối này.