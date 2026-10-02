Các cuộc biểu tình của học sinh Pháp đã lan rộng khắp cả nước và biến thành bạo lực.

Đóng cửa 400 trường học, chính phủ họp khẩn

Khoảng 400 trường học tại Pháp phải đóng cửa trong ngày hôm nay, 2/10, trong bối cảnh các cuộc biểu tình của học sinh đã lan rộng khắp cả nước và trở nên bạo lực sau khi khởi phát từ các trường trung học ở vùng Paris vào tuần trước, France 24 đưa tin.

Các em xuống đường biểu tình nhằm phản đối nhiều vấn đề, bao gồm các lớp học quá tải, khối lượng bài tập nặng nề, tài liệu học tập kém chất lượng, tình trạng thiếu giáo viên và cơ sở vật chất trường học xuống cấp.

Biểu tình lan rộng với tốc độ chóng mặt, khiến cảnh sát phải thực hiện hàng trăm vụ bắt giữ trong các cuộc đụng độ với những người biểu tình trẻ tuổi. Giới chức Pháp ghi nhận hàng chục trường hợp bị thương.

Ngày 1/10, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã triệu tập một cuộc họp khẩn và yêu cầu các bộ trưởng hủy mọi kế hoạch công du chính thức trong những ngày tới, nhằm tạo điều kiện cho giới chức trách và lực lượng cảnh sát tập trung xử lý các cuộc biểu tình.

"Có một bộ phận thiểu số năng nổ và bạo lực (tham gia vào các cuộc biểu tình)... Chúng tôi không hoàn toàn chắc chắn rằng họ có thực sự là học sinh trung học hay không", Bộ trưởng Tư pháp Gerald Darmanin chia sẻ với đài phát thanh RTL, đồng thời cho biết 2.000 người đã bị bắt giữ kể từ khi các cuộc biểu tình bùng phát, với khoảng 2/3 số đó bị tạm giam ở đồn cảnh sát.

Ông cũng nhấn mạnh: "Các cuộc biểu tình của học sinh trung học đã chuyển thành hành vi gây rối trật tự công cộng. Khi mọi người nhắm vào xe buýt và châm lửa đốt trường học, đó không còn đơn thuần là vấn đề biểu tình nữa".

Từ biểu tình đến bạo lực

Tại một trường trung học ở Paris nơi các học sinh rào chắn lối vào, Salama Gargouri, 18 tuổi, cho biết những người biểu tình muốn nhắm vào "lịch trình quá tải, hệ thống, các giáo viên, những người không lắng nghe chúng tôi, và quy trình nộp hồ sơ vào đại học".

Học sinh trung học ở Pháp thường bắt đầu các lớp học lúc 8 giờ sáng và ở trường cho đến tận chiều muộn.

"Người lớn tuổi thường nói: Các con hãy đi học từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều mỗi ngày. Nhưng họ không hiểu điều đó tác động như thế nào đến tâm lý", Janna Tahari, một học sinh trung học khác tại Paris, chia sẻ.

"Cửa sổ không có. Nhà vệ sinh dạng lắp ghép thì không có nước. Khắp trường đâu đâu cũng có gián và chuột. Căn tin nhà trường quá đắt đỏ, toilet không có giấy vệ sinh, chúng em phải đi hỏi các giám thị nhà trường mới lấy được", Fadila, một nữ sinh 17 tuổi theo học tại trung học Lycée Paul Éluard, nơi hiện đang trong quá trình cải tạo, chia sẻ với hãng tin Reuters. "Các tòa nhà đã xuống cấp, vào mùa đông trong các phòng học lắp ghép thì quá lạnh, nhiệt độ xuống tới -5 độ C, còn mùa hè thì lên tới 40 độ C".

Một trong những điểm nóng bất ổn tồi tệ nhất hôm 1/10 là tại thành phố Marseille, miền Nam nước Pháp.

Tại trường trung học Victor Hugo của thành phố, 2 giáo viên đã vô tình bị dính xăng khi một học sinh tìm cách ném xăng vào thùng rác. Trước đó, văn phòng công tố viên cho biết các giáo viên đã bị hành hung và "bị tạt xăng".

Biểu tình lan rộng tại Pháp. Ảnh: Reuters

Bên ngoài trường trung học Saint-Exupery ở Marseille, hàng trăm thanh thiếu niên đã ép lực lượng cứu hỏa phải bỏ chạy khỏi xe cứu hỏa rồi châm lửa đốt chiếc xe này. Giao thông công cộng tại thành phố lớn thứ hai nước Pháp này đã phải tạm đình chỉ sau khi các nhân viên bị thương trong làn sóng bất ổn.

Lực lượng cứu hỏa cho biết, một trường học đã bị thiêu rụi ở thành phố Nantes ở phía tây và mặt tiền của một trường khác cũng bị hư hại do hỏa hoạn ở Le Havre thuộc miền bắc.

Thời điểm nhạy cảm

Các cuộc biểu tình đang làm gia tăng áp lực lên chính phủ Pháp, vốn đang phải oằn mình trước các vấn đề tài chính ngày càng trầm trọng của đất nước. Bình luận về những gì đang diễn ra, Tổng thống Macron nói: "Tôi thấu hiểu những lo âu, và đôi khi là cả sự phẫn nộ mà giới trẻ có thể trải qua".

"Tuy nhiên, không có nỗi sợ nào trong số đó, không có cuộc tranh luận nào trong số đó, có thể biện minh cho bạo lực. Và trong bất kỳ trường hợp nào, những người có trách nhiệm về mặt chính trị (các quan chức đắc cử) – đây có lẽ là một từ được chọn chưa thực sự chính xác – lại có thể dung túng cho bạo lực. Chúng ta đã thấy rất nhiều chính trị gia đứng trước các cổng trường để kích động học sinh, tôi nghĩ điều đó là rất nghiêm trọng".

Các cuộc biểu tình và phong tỏa đã trở thành ngòi nổ chính trị vào thời điểm nhạy cảm, khi chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron đang tìm cách cân bằng giữa khoản nợ công lịch sử và các khoản chi tiêu ngân sách vốn đã căng thẳng.

Ứng cử viên tổng thống thuộc phe cực tả Jean-Luc Mélenchon đã lên án phản ứng của chính phủ mang tính chất trấn áp. Những người chỉ trích ông lại cáo buộc đảng của ông Mélenchon kích động bạo lực và lợi dụng tình trạng bất ổn để kiếm điểm chính trị trước thềm bầu cử tổng thống.

Trong cuộc họp khủng hoảng của chính phủ hôm 1/10, cơ quan tình báo Pháp cho rằng làn sóng biểu tình thực chất được khơi mào bởi các chính trị gia thuộc phe cực tả, Reuters dẫn nguồn tin thân cận với Thủ tướng Pháp cho biết.

Theo nguồn tin của Reuters, biên bản cuộc họp ghi nhận rằng phong trào biểu tình đã chạm đến điểm tới hạn và biến tướng từ việc phong tỏa trường học thành bạo lực đô thị.

"Đánh giá chung của các cơ quan tình báo về nguồn gốc của phong trào: đây là một chiến dịch do LFI (Đảng Nước Pháp Bất khuất) cùng các lực lượng ủy nhiệm ở phe cực tả tổ chức", biên bản này nêu rõ.

Về phần mình, LFI bác bỏ cáo buộc đứng sau các cuộc biểu tình.