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Chiến dịch Vivaldi giúp Ukraine tái chiếm Zelena Dolyna, Lypove và Kolodyazi

Bạch Dương
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Trong giai đoạn thứ tư của chiến dịch tấn công Vivaldi, Lực lượng vũ trang Ukraine đã thu được nhiều thắng lợi quan trọng.

- Ảnh 1.

"Theo hướng Lyman ở vùng Donetsk, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã chiếm lại 3 khu dân cư từ tay quân Nga bao gồm: Zelena Dolyna, Lypove và Kolodyazi", thông báo này được đưa ra bởi Tư lệnh Quân đoàn 3 - Chuẩn tướng Andriy Biletsky .

Theo thông báo, Quân đoàn 3 và các đơn vị trực thuộc đã tái chiếm được 101km2 lãnh thổ, trong khi đó phía Nga mất khoảng 3.000 binh sĩ.

"Chúng tôi đã ngăn chặn đối phương đánh vòng qua cụm quân Slavyansk - Kramatorsk từ hai bên sườn và bao vây họ bằng gọng kìm, đồng thời bảo vệ được tuyến đường cao tốc Kharkiv - Slovyansk.

Quân Nga không thể cắt đứt huyết mạch hậu cần quan trọng của chúng ta ở Donbass. Chúng tôi đã làm gián đoạn cuộc tấn công của nhóm tác chiến Zapad và buộc họ phải điều chuyển một phần các đơn vị của Tập đoàn quân xe tăng số 1, nhờ đó giảm bớt áp lực lên Kupyansk - Vuzlovy", ông Andriy Biletsky cho biết.

- Ảnh 2.

Quân đoàn 3 do Chuẩn tướng Andriy Biletsky chỉ huy đã giành được một số thắng lợi quan trọng.

Hoạt động tấn công có sự tham gia của các đơn vị thuộc Lữ đoàn xung kích số 3, Lữ đoàn độc lập số 60, Lữ đoàn độc lập số 125, Lữ đoàn đặc biệt số 3, Lữ đoàn đặc biệt số 25 và Lữ đoàn đặc biệt số 21 "KRAKEN¹⁶⁵⁴".

Bên cạnh đó là các đơn vị trực thuộc gồm Lữ đoàn độc lập số 66, Đội biên phòng số 3, Đội biên phòng cơ động số 10 "Dozor", các nhóm chiến thuật của Trung đoàn đặc nhiệm số 8, Nhóm tác chiến Lasar của Cơ quan Biên phòng, Đơn vị K-2 Lực lượng Hệ thống không người lái... và một vài nhóm tác chiến khác.

Trong toàn bộ chiến dịch, Lực lượng vũ trang Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn 16 khu dân cư và tái chiếm 277km2. Theo ông Biletsky, tổn thất của Nga lên tới 8.000 binh sĩ.

Vị tướng chỉ huy nhận xét rằng cả 4 màn của "vở opera Vivaldi" đã hoàn tất, nhưng âm nhạc vẫn tiếp tục vang vọng.

Vào tháng 9, Quân đoàn 3 thông báo trong Chiến dịch Vivaldi, các đơn vị tác chiến bằng phương tiện không người lái của họ đã thực hiện 36.000 nhiệm vụ tấn công để phá hủy hệ thống hậu cần của quân Nga.

Theo Militarnyi
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Tags

chiến dịch

Nga

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