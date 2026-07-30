Chiến đấu cơ Mỹ đã phục vụ 66 năm đang bay trên vùng Vịnh Ba Tư

Ngày 29/7, TASS đưa tin, một máy bay vận tải và tiếp nhiên liệu của Mỹ, đã hoạt động hơn 66 năm, đang bay trên vùng biển trung lập của Vịnh Ba Tư.

Máy bay tiếp nhiên liệu KC-135R Stratotanker của Mỹ.

"Một máy bay tiếp nhiên liệu KC-135R Stratotanker của Không quân Mỹ đã cất cánh từ Tel Aviv và hiện đang bay trên vùng biển trung lập của Vịnh Ba Tư.

Loại máy bay này được đưa vào sử dụng từ tháng 3/1960 và đã hoạt động hơn 66 năm", nguồn tin từ dịch vụ kiểm soát không lưu Trung Đông nói với TASS.

Nguồn tin cho biết thêm, máy bay đang bay theo một lộ trình vòng tròn ở độ cao khoảng 6km, ngay sát biên giới không phận do kiểm soát viên không lưu Iran kiểm soát.

Theo nguồn tin, hiện có thêm 3 máy bay tương tự đang bay lượn trong khu vực ngoài khơi Vịnh Ba Tư.

"Chúng vẫn chưa bay trực tiếp qua vùng biển này", nguồn tin cho biết.

Một nguồn tin từ dịch vụ kiểm soát không lưu khu vực mới đây cho biết, tuổi trung bình của nhiều máy bay tiếp nhiên liệu vận tải mà Mỹ đang triển khai đến vùng Vịnh vượt quá 60 năm.

Đó chủ yếu là các máy bay Boeing KC-135T Stratotanker bốn động cơ, được sản xuất hàng loạt bắt đầu từ những năm 1950, dựa trên máy bay dân dụng Boeing 367-80.

Nhiệm vụ chính của chúng là tiếp nhiên liệu cho các máy bay khác, bao gồm máy bay chiến đấu và máy bay trinh sát.

Tổng thống Donald Trump trước đó đã nói với các phóng viên, Mỹ dự định sẽ tiến hành các cuộc tấn công mạnh mẽ hơn nhằm vào Iran, nhưng đang cố gắng tìm hiểu xem liệu một thỏa thuận với Iran có khả thi hay không.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động một chiến dịch quân sự chống lại Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố, một chiến dịch trả đũa nhắm vào các mục tiêu ở Israel, trong khi các căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và UAE cũng bị tấn công.

Vào tháng 6/2026, Mỹ và Iran đã ký một bản ghi nhớ về việc ngừng bắn ngay lập tức trên tất cả các mặt trận.

Căng thẳng lại bùng phát vào đầu tháng 7 sau khi một tàu chở khí đốt của Qatar và một tàu chở dầu của Saudi Arabia bị tấn công vào ngày 7/7.

Ngày hôm sau, Mỹ nối lại các cuộc không kích vào Iran, khiến Iran nối lại các cuộc tấn công vào các cơ sở của Mỹ ở Trung Đông.

Ngày 24/7, hai bên tuyên bố ngừng các cuộc tấn công.