Lễ đặt ky khởi đóng tàu ngầm hạt nhân đa năng Murmansk thuộc lớp Yasen-M dành cho Hải quân Nga đã được tiến hành tại Sevmash.

"Đây là tàu ngầm mang tên lửa thứ 9 thuộc dự án hiện đại hóa 885M (mật danh Yasen-M). Các tàu ngầm thuộc dự án này thể hiện những thành tựu tiên tiến nhất của khoa học và công nghệ Nga, cũng như giải pháp độc đáo của các nhà thiết kế", Tư lệnh Hải quân Nga - Đô đốc Alexander Moiseyev nhận xét.

Ông Moiseyev nói thêm, tàu ngầm lớp Yasen có khả năng giải quyết toàn bộ các nhiệm vụ tác chiến của Hải quân một cách độc lập, hoặc là một phần của biên đội, sẽ hiện diện ở hầu hết mọi khu vực trên đại dương thế giới, đồng thời vẫn duy trì khả năng tàng hình và không bị phát hiện.

Tư lệnh Hải quân Nga cũng nhấn mạnh lực lượng tàu ngầm là một thành phần quan trọng của hải quân, an ninh và chủ quyền của Nga. "Chúng tôi chắc chắn sẽ thực hiện các chương trình đóng mới nhằm mở rộng hạm đội", Đô đốc Moiseyev kết luận.

Hải quân Nga đang có một trong những hạm đội tàu ngầm hạt nhân đông đảo và hiệu quả nhất thế giới.

Hiện tại Hải quân Nga đang có trong biên chế 4 tàu ngầm hạt nhân thuộc Dự án 885M. Chiếc thứ 5 mang tên Perm, đang trải qua các cuộc thử nghiệm, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Trong số những tàu ngầm lớp Yasen, chiếc này được kỳ vọng sẽ trở thành phương tiện mang tên lửa hành trình siêu thanh Zircon đầu tiên được đóng mới.

Tàu ngầm Ulyanovsk được khởi công đóng vào tháng 7/2017 đang chuẩn bị hạ thủy.

2 tàu ngầm hạt nhân khác thuộc Dự án 885M là chiếc Voronezh và Vladivostok đang trong giai đoạn xây dựng ban đầu.