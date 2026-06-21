Chiếc iPhone đáng mua hơn cả iPhone 17 Pro Max, đang có giá giảm sâu kỷ lục

Thay vì chạy đua theo chiếc iPhone 17 Pro Max đắt đỏ, đông đảo người dùng công nghệ lại đang đổ dồn sự chú ý vào iPhone 16 Pro Max.

Thị trường di động tháng 6/2026 đang chứng kiến sự bứt tốc ngoạn mục của iPhone 16 Pro Max khi mức giá bán lẻ giảm sâu chạm đáy. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn 256GB hàng like new 99% hiện chỉ còn neo ở mức 24.990.000 đồng, trong khi máy mới nguyên seal VN/A cũng hạ nhiệt xuống quanh mức 29.890.000 đồng.

Với các thiết bị có ngoại hình kém hơn, mức giá thấp nhất có thể chỉ ở mức hơn 21 triệu đồng.

Làm một phép toán đơn giản, so với việc phải dốc hầu bao từ 35 triệu đồng để đập hộp mẫu iPhone 17 Pro Max mới nhất, việc chọn mua phiên bản tiền nhiệm giúp người dùng tiết kiệm ngay một khoản tiền không hề nhỏ, từ 5 đến 12 triệu đồng. Đây là một khoảng cách giá quá lớn, đủ sức thuyết phục bất kỳ người yêu công nghệ nào thay đổi quyết định, nhất là khi trải nghiệm thực tế giữa hai thế hệ gần như không có sự chênh lệch đáng kể.

Cầm iPhone 16 Pro Max trên tay, người dùng vẫn cảm nhận trọn vẹn sự đẳng cấp nhờ bộ khung titan kết hợp mặt kính siêu bền. Vật liệu cao cấp này không chỉ mang lại độ cứng cáp tuyệt đối mà còn tối ưu trọng lượng nhẹ hơn hẳn so với thời kỳ sử dụng viền thép không gỉ, đồng thời máy vẫn đạt chuẩn chống nước IP68. Điểm ấn tượng nhất về mặt thị giác phải kể đến tấm nền Super Retina XDR OLED kích thước khổng lồ 6,9 inch, lớn nhất trong lịch sử Apple. Với độ phân giải siêu nét, mật độ điểm ảnh 460 ppi cùng công nghệ 120Hz ProMotion, mọi thao tác vuốt chạm hay cày game đồ họa nặng đều diễn ra mượt mà đến khó tin ngay cả dưới điều kiện ánh nắng gắt.

Nằm sâu bên trong lớp vỏ titan bóng bẩy là sức mạnh đáng gờm của con chip A18 Pro được sản xuất trên tiến trình 3nm tối tân. Khi kết hợp cùng GPU 6 lõi và bộ nhớ RAM 8GB, cỗ máy này dễ dàng xử lý mượt mà mọi tác vụ từ render video 4K cho đến tính toán các luồng dữ liệu AI phức tạp mà không hề có dấu hiệu giật lag hay hụt hơi. Nhằm duy trì năng lượng cho hệ thống phần cứng khủng này, Apple đã trang bị viên pin dung lượng 4685 mAh, cho phép phát video liên tục lên đến 29 giờ. Con số ấn tượng này biến iPhone 16 Pro Max thành chiếc điện thoại có thời lượng pin bền bỉ bậc nhất trong phân khúc cao cấp hiện nay.

Xét về khả năng nhiếp ảnh, hệ thống ba camera sau của máy vẫn thể hiện sự xuất sắc vượt thời gian với cảm biến chính 48MP, góc siêu rộng 48MP và ống kính tele 12MP hỗ trợ zoom quang 5x. Cụm camera này dư sức biến chiếc điện thoại thành một máy quay phim chuyên nghiệp hỗ trợ chuẩn Dolby Vision và ProRes, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sáng tạo nội dung. Cùng với các kết nối tiên tiến như 5G, Wi-Fi 7 và cổng Type-C tốc độ cao, iPhone 16 Pro Max không chỉ là một thiết bị di động cá nhân xuất sắc mà còn tự tin khẳng định vị thế vững chắc, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng trên đường đua công nghệ dù đã bước sang giữa năm 2026.