Chỉ với vết thương nhỏ xíu này nhưng nếu bạn không xử lý kịp thời thì có thể dẫn đến suy hô hấp, ngừng thở

Theo TS BS Hoàng Công Tình, cách đây 7 ngày, bệnh nhân có vết thương vùng bàn chân phải do giẫm lên vật nhọn. Sau 5 ngày xuất hiện sốt, sưng nề, mưng mủ vùng vết thương, cứng hàm tăng dần. Ngày hôm nay bệnh nhân không há được miệng, gồng cứng toàn thân, co giật từng cơn, suy hô hấp.



Các bác sĩ đã phải mở đường thở qua cổ để cấp cứu một bệnh nhân uốn ván bị suy hô hấp sắp ngừng thở.

Đến chiều 09/01/2020, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã phải mở đường thở qua cổ để cấp cứu một bệnh nhân uốn ván bị suy hô hấp sắp ngừng thở.

Bệnh nhân nhập khoa trong tình trạng suy hô hấp, tím tái toàn thân, hai hàm răng cắn chặt, toàn thân gồng cứng và co giật liên tục.

Do hai hàm răng cắn chặt nên bệnh nhân không thể thở được, không ho khạc được làm cho nước bọt, dịch hầu họng ứ đọng ở khoang miệng dẫn đến nguy cơ trào ngược vào phổi.

Bệnh nhân nhập khoa trong tình trạng suy hô hấp, tím tái toàn thân, hai hàm răng cắn chặt, toàn thân gồng cứng và co giật liên tục.

BS Tình cho biết thêm, do bệnh nhân gồng cứng, co giật liên tục nên dịch và thức ăn ở dạ dày rất dễ trào ngược vào phổi làm cho tình trạng suy hô hấp càng nặng nề hơn.

Nếu không mở khí quản nhanh để tạo đường thở qua cổ thì bệnh nhân có nguy cơ tử vong do suy hô hấp hoặc do sặc. Sau 5 phút, bệnh nhân đã có đường thở mới qua cổ, tình trạng hô hấp của bệnh nhân được đảm bảo.

Khi có vết thương trên cơ thể, cần phải rửa sạch, sát trùng, để hở vết thương.

Theo các chuyên gia y tế, uốn ván là bệnh nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân do vi khuẩn Clostridium tetani gây nên. Nha bào vi khuẩn xâm nhập vào vết thương trong điều kiện kị khí (không có oxy), nha bào này sẽ trở thành thể hoạt động vừa sinh sản, vừa sinh ra độc tố.

Độc tố của nó sẽ tác động vào hệ thần kinh cơ gây các biểu hiện: cứng hàm, co cứng cơ liên tục (cơ mặt, cơ gáy, cơ cổ, cơ lưng, cơ bụng và tứ chi), co giật toàn thân. Bệnh nhân tử vong thường do suy hô hấp hoặc nhiễm trùng toàn thân.

Điều trị uốn ván, chủ yếu: đảm bảo đường thở, chống bội nhiễm, điều trị triệu chứng và đảm bảo dinh dưỡng.

Phòng bệnh bằng cách tiêm vắc-xin phòng uốn ván: 3 mũi tiêm, mỗi mũi cách nhau 1 tháng, sau 10 năm tiêm nhắc lại 1 mũi.

Khi có vết thương trên cơ thể, cần phải rửa sạch, sát trùng, để hở vết thương (không để vết thương bị bịt kín tạo đường hầm, không đắp bất cứ thứ gì lên vết thương); nếu vết thương nghiêm trọng hoặc vết thương bẩn, cần nhập viện để xử trí vết thương và sử dụng huyết thanh kháng độc tố uốn ván.