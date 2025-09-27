Chỉ vài ngày kiếm bằng cả tháng lương trong khi lãi ngân hàng thấp đến mức “chẳng buồn quan tâm”, chứng khoán trở thành "thỏi nam châm" hút nhà đầu tư ở quốc gia láng giềng Việt Nam

Khi không bận rộn thuyết phục khách hàng thuê trang phục truyền thống để chụp ảnh ở Tử Cấm Thành nổi tiếng, Hou Yujie và bạn bè lại ngồi theo dõi chứng khoán. Gần đây, Hou đã đưa 10% số tiền của mình vào thị trường. Chỉ trong vài ngày, cô kiếm được bằng cả tháng lương — và vô cùng phấn khích.

“Lãi suất tiền gửi ngân hàng thấp đến mức tôi chẳng buồn quan tâm,” Hou chia sẻ tại cửa hàng gần khu du lịch Bắc Kinh. “Bây giờ chứng khoán là chủ đề nóng.”

Chứng khoán Trung Quốc, từng bị nhiều người coi là “không thể đầu tư,” đang thu hút cả nhà đầu tư trong và ngoài nước nhờ mức sinh lời ấn tượng gần đây. Chỉ số Shanghai Composite đã chạm mức cao nhất trong một thập kỷ vào đầu tháng này. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông cũng đã tăng 30% trong năm 2025, hướng tới mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 2017 — khi nó vọt gần 36%.

Hou Yujie trong cửa hàng của mình ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Các tín hiệu từ chính phủ đang khuyến khích nhà đầu tư nhập cuộc.

“Có sự thay đổi trong định hướng chính sách do áp lực giảm phát ngày càng rõ rệt,” ông Hao Hong, Giám đốc đầu tư tại Lotus Asset Management, nhận định. “Các nhà hoạch định chính sách cảm thấy cần phải tập trung lại vào tăng trưởng kinh tế thay vì chỉ giảm thiểu rủi ro.”

Nhà đầu tư Trung Quốc đánh dấu khởi đầu của đợt tăng giá này, được gọi là “hiệu ứng 9.24,” bắt đầu từ ngày 24/9/2024 — khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương cùng các quan chức tài chính hàng đầu hiếm hoi tổ chức họp báo chung, công bố nhiều biện pháp hỗ trợ nền kinh tế và thị trường chứng khoán.

Hôm thứ Hai vừa rồi, các nhà chức trách cũng có buổi họp báo tương tự, khẳng định thị trường vốn Trung Quốc đang mở rộng “vòng bạn bè” nhờ sự quan tâm trở lại của nhà đầu tư nước ngoài.

Lần đầu tiên sau bốn năm, các quỹ Ark Investment Management của Cathie Wood đã mở lại vị thế tại Alibaba trong tuần này, theo báo cáo giao dịch hằng ngày.

Đà tăng của Shanghai Composite trong 1 năm qua.

Chính phủ Trung Quốc cũng đang tìm cách bơm thêm dòng tiền từ các tổ chức nhằm biến thị trường trong nước thành “kho tích lũy tài sản” giống như chứng khoán Mỹ. Cơ quan quản lý đã yêu cầu các công ty bảo hiểm và quỹ nhà nước — vốn thường đứng ngoài — tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Không chỉ nhà đầu tư cá nhân chịu ảnh hưởng từ chính sách, mà họ còn ít có lựa chọn khác.

Làn sóng nhà đầu tư cá nhân

Sau cú sụp đổ chứng khoán thập kỷ trước, người dân Trung Quốc thường dè dặt bỏ tiền vào thị trường vì từng chịu nhiều tổn thất. Nhưng với thị trường bất động sản đang sa sút kéo dài và kiểm soát đầu tư ra nước ngoài vẫn chặt chẽ, ngày càng nhiều người quay lại với chứng khoán. Việc hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ - Trung cùng tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực AI và chip cũng thúc đẩy niềm tin.

Đà tăng của Hang Seng Index trong 1 năm qua.

“AI và drone đang phát triển rất nhanh ở Trung Quốc. Tôi nghe nói cổ phiếu ngành này có tiềm năng lớn,” Hou chia sẻ.

Tuy vậy, thay đổi tư duy của người dân sẽ mất nhiều thời gian.

“Nhiều nhà đầu tư cá nhân vẫn nghĩ chứng khoán chỉ là trò đỏ đen. Họ coi đó là sòng bạc. Không ai tin rằng đây là kênh đầu tư dài hạn. Nó rất khác Mỹ,” ông Hong nhận định.

Khác với Mỹ, nơi nhà đầu tư cá nhân chỉ chiếm khoảng 20% giao dịch, ở Trung Quốc họ chiếm tới 90% khối lượng giao dịch hằng ngày, theo số liệu từ HSBC. Điều đó có nghĩa là đợt bùng nổ chứng khoán Trung Quốc có thể nhanh chóng biến thành cú lao dốc nếu tâm lý bán tháo lan tràn.

“Hễ tôi nghe hay cảm thấy thị trường sụt, tôi sẽ rút tiền ngay để bảo toàn mạng sống,” Hou cười chia sẻ.

Tham khảo: CNBC﻿