Tập đoàn hàng đầu Trung Quốc ‘ngỏ ý’ muốn tham gia loạt dự án trọng điểm tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phản hồi ra sao?

Ngày 25/9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Vương Kỳ Phong – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn Cao tốc Sơn Đông (Trung Quốc). Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

Mở đầu cuộc gặp, ông Vương Kỳ Phong bày tỏ lời cảm ơn tới Bộ trưởng Trần Hồng Minh cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng đã dành thời gian tiếp đoàn. Ông giới thiệu, Tập đoàn Cao tốc Sơn Đông là doanh nghiệp nhà nước hàng đầu của tỉnh Sơn Đông trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, với vốn đăng ký 12,877 tỷ USD và tổng tài sản hơn 237,4 tỷ USD.

Chủ tịch Tập đoàn Cao tốc Sơn Đông Vương Kỳ Phong phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Bộ Xây dựng)

Tập đoàn hiện đang quản lý và vận hành khoảng 9.100 km đường cao tốc, sở hữu 6 công ty niêm yết, được xếp hạng tín nhiệm AAA trong nước và A quốc tế. Năm 2024, doanh nghiệp đứng thứ 412 trong danh sách 500 tập đoàn lớn nhất toàn cầu.

Với hệ sinh thái khép kín từ xây dựng, quản lý, bảo trì, vận hành đến phát triển và thu phí đường bộ, đường sắt, cảng biển, sân bay, Tập đoàn đã khẳng định vị thế không chỉ tại Trung Quốc mà còn trên trường quốc tế.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Cao tốc Sơn Đông đã ghi dấu ấn ở nhiều dự án lớn như: Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, hạ tầng Khu công nghiệp An Dương (Hải Phòng)… Những kết quả này được phía Tập đoàn đánh giá là nền tảng quan trọng để mở rộng hợp tác trong tương lai.

Ông Vương Kỳ Phong nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam chú trọng phát triển hạ tầng, đặc biệt là tuyến cao tốc Bắc – Nam và đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam,... Tập đoàn mong muốn được tham gia vào các dự án trọng điểm này.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định, Bộ Xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước trong nhiều lĩnh vực then chốt như quy hoạch, kiến trúc, đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng… Trong đó, lĩnh vực giao thông – vận tải, từ đường bộ, đường sắt đến hàng hải và hàng không dân dụng, đều thuộc phạm vi quản lý.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Bộ Xây dựng)

Bộ trưởng cũng điểm lại quá trình hợp tác hiệu quả giữa Bộ Xây dựng Việt Nam với Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nhà ở & Xây dựng Đô thị – Nông thôn Trung Quốc trong nhiều năm qua. Các hoạt động như trao đổi đoàn, hội thảo khoa học, đào tạo cán bộ đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đặc biệt, ông Trần Hồng Minh cho biết, mới đây Đoàn công tác liên ngành do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy dẫn đầu đã tham dự Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Liên hợp hợp tác đường sắt Việt – Trung tại Bắc Kinh (23 – 24/9/2025). Đây là bước đi nhằm cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt kết nối Việt – Trung.

Chúc mừng những thành công mà Tập đoàn Cao tốc Sơn Đông đạt được trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, Bộ trưởng Trần Hồng Minh bày tỏ tin tưởng rằng, với kinh nghiệm, năng lực và nguồn lực hiện có, cùng Hợp đồng hợp tác chiến lược vừa ký với Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam (RCC), ông tin tưởng Tập đoàn có thể mở rộng hợp tác và đầu tư vào các dự án hạ tầng trọng điểm tại Việt Nam.

“Với vai trò và chức năng của mình, Bộ Xây dựng luôn sẵn sàng ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp quốc tế có tiềm lực, trong đó có Tập đoàn Cao tốc Sơn Đông, tham gia phát triển hạ tầng đô thị, giao thông và các dự án trọng điểm khác tại Việt Nam” – Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.