Chỉ trong 2 ngày, 38 chuyến bay, hàng ngàn hành khách bị ảnh hưởng do drone và diều

Nguy cơ UAV, diều và các vật thể bay xâm nhập khu vực sân bay tái diễn, ảnh hưởng khai thác và an toàn bay, đặc biệt trong cao điểm hè.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 6 đến 7-6, tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội) và Cát Bi (TP Hải Phòng) phát hiện vật thể bay nghi là thiết bị bay không người lái, phương tiện bay khác ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác bay.

Cụ thể, ngày 6-6, chuyến bay Vietjet chặng Nội Bài-Cam Ranh cất cánh đường cất, hạ cánh 11R lúc 10 giờ 11, ở độ cao 4.800 feet (khoảng 1,46 km) thông báo cho Trung tâm kiểm soát tiếp cận-tại sân Nội Bài có drone màu trắng độ cao khoảng 4.700 feet di chuyển từ Đông sang Tây gần máy bay lúc 10 giờ 13.

Đến ngày 7-6, Chuyến bay Vietnam Airlines chặng Nội Bài- Incheon (Hàn Quốc) cất cánh đường cất, hạ cánh 11R lúc 10 giờ 36, đến 10 giờ 38 báo cáo quan sát thấy một chiếc diều sau khi khởi hành; chuyến bay Vietjet chặng Nội Bài - Pleiku cất cánh đường cất, hạ cánh 11R lúc 10 giờ 40 được Trung tâm kiểm soát tiếp cận-tại sân Nội Bài hỏi thông tin về hoạt động của diều nói trên, tổ lái Vietjet thông báo sau khi cất cánh (nhấc bánh) có chiếc diều ở hướng 11 giờ, không rõ kích thước và màu sắc.

Ngay sau đó, Trung tâm Kiểm soát tiếp cận Nội Bài kích hoạt quy trình tiếp nhận, xác minh và xử lý thông tin về vật thể bay trong khu vực cấm, hạn chế bay; đồng thời tạm dừng cho máy bay cất cánh để kiểm tra và thông báo vụ việc tới các đơn vị liên quan.

Sau khi nhận được xác nhận của Tổ an toàn đường cất, hạ cánh và bộ phận khẩn nguy sân bay không quan sát thấy hoạt động của vật thể bay, các hoạt động bay cất/hạ cánh tại sân bay Nội Bài trở lại bình thường.

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, do hoạt động của drone trong ngày 6-6 đã dẫn đến tổng số 28 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó 8 chuyến bay chuẩn bị khởi hành phải dừng chờ tại điểm dừng chờ đường cất, hạ cánh; 20 chuyến bay đến Nội Bài phải bay chờ.

Với hoạt động của diều trong khu vực cất cánh vào ngày 7-6, tổng số 7 chuyến bay chuẩn bị khởi hành phải dừng chờ.

Tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, vào lúc 22 giờ 23 ngày 7-6, chuyến bay Vietnam Airlines chặng TPHCM-Hải Phòng tại vị trí đỗ số 16 thông báo cho Trung tâm kiểm soát tiếp cận-tại sân Cát Bi có quan sát thấy vật thể bay cự ly và độ cao khoảng 200-300 feet gần đường cất, hạ cánh.

Ngoài ra, Kiểm soát viên không lưu Trung tâm kiểm soát tiếp cận-tại sân Cát Bi sử dụng ống nhòm và quan sát thấy vật thể phát sáng, có di chuyển lên xuống và từ trái sang phải.

Trung tâm Kiểm soát tiếp cận Cát Bi đã kích hoạt quy trình tiếp nhận, xác minh và xử lý thông tin về vật thể bay trong khu vực cấm, hạn chế bay. Tổ an toàn đường cất, hạ cánh và Cảng vụ Hàng không Cát Bi triển khai quy trình, đồng thời phối hợp với các cơ quan công an, quân đội, các cơ quan liên quan truy vết vật thể.

Đến 23 giờ 58, cơ quan quân sự xác định vật thể bay là diều sáo gắn đèn và đã được kéo xuống. Đến 0 giờ 00, tổ lái và kiểm soát viên không lưu xác nhận không còn phát hiện vật thể bay. Sau đó, Sân bay quốc tế Cát Bi được phép hoạt động bình thường trở lại.

Lực lượng chức năng phát hiện các em nhỏ đang chơi thả diều gần đường băng Sân bay Nội Bài

Có 3 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó một chuyến bay chuẩn bị khởi hành, 2 chuyến bay đến phải chuyển hướng đi sân bay dự bị.

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Hồ Minh Tấn cho biết các đơn vị tại Nội Bài và Cát Bi đã xử lý đúng quy trình, phân định rõ trách nhiệm giữa các bên trong tiếp nhận, xác minh và xử lý thông tin về vật thể bay. Tuy nhiên, nguy cơ UAV, diều và các vật thể bay xâm nhập khu vực sân bay vẫn có thể tái diễn, ảnh hưởng khai thác và an toàn bay, đặc biệt tại thời điểm hoạt động bay mùa cao điểm, dịp nghỉ Hè đối với học sinh có thể gia tăng hoạt động thả diều và các vật thể bay khác.

Để phòng ngừa, Cục Hàng không kiến nghị tăng cường tuyên truyền quy định về quản lý UAV, nâng cao phối hợp giữa chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng; đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong xử lý sự cố vật thể bay; xác định rõ đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin; đồng thời siết quản lý việc nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng thiết bị bay không người lái.

Tuy nhiên, ông Tấn nhìn nhận, hoạt động của UAV và diều nêu trên vẫn có thể lặp lại, sự việc dẫn đến một số chuyến bay bị ảnh hưởng đến khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hoạt động bay đặc biệt tại thời điểm hoạt động bay mùa cao điểm, dịp nghỉ Hè đối với học sinh có thể gia tăng hoạt động thả diều và các vật thể bay khác.