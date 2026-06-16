Chi tiết bất ổn dấy nghi vấn Binz và Châu Bùi chia tay

Từ hint này mà cư dân mạng réo tên Binz và Châu Bùi liên tục.

Nếu theo dõi lâu có thể thấy Binz và Châu Bùi là một trong những cặp đôi không quá phô trương thể hiện hay nói quá nhiều về chuyện tình cảm. Dẫu vậy, cả hai nhưng vẫn được xem là hình mẫu đẹp trong showbiz. Thế nhưng những ngày qua, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước nghi vấn cặp đôi đã xảy ra trục trặc.

Nguồn cơn dấy nghi vấn rạn nứt

Nguồn cơn của tin đồn xuất phát từ fan meeting OFF SPACE của SpaceSpeakers vừa diễn ra. Đây là sự kiện đặc biệt đánh dấu hành trình hoạt động của tổ đội, đồng thời cũng là dịp để các nghệ sĩ có những khoảnh khắc giao lưu đầy cảm xúc với người hâm mộ.

Trong một phần của chương trình, khán giả được theo dõi những đoạn video nhắn gửi từ người thân dành cho các nghệ sĩ. Riêng Binz, mẹ của nam rapper xuất hiện trong clip với những lời động viên và chia sẻ đầy xúc động. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý là sự vắng mặt hoàn toàn của Châu Bùi.

Mẹ Binz xuất hiện gửi lời nhắn nhủ đến nam rapper trong fan meeting

Từ chi tiết này, nhiều người bắt đầu "xâu chuỗi" hàng loạt dấu hiệu được cho là bất thường trong thời gian gần đây. Trong khi Binz tất bật với album mới, các dự án âm nhạc và fan meeting cùng SpaceSpeakers thì Châu Bùi lại dành nhiều thời gian cho những chuyến du lịch. Thậm chí, Châu Bùi từng có thời gian du lịch tại Nhật Bản nhưng chỉ đi một mình.

Châu Bùi tận hưởng thời gian du lịch một mình tại nước ngoài

Mạng xã hội bàn tán và tranh cãi kịch liệt

Sau sự kiện fan meeting của SpaceSpeakers, các diễn đàn mạng xã hội đã liên tục có nhiều bài viết nhắc chuyện tình cảm của Binz và Châu Bùi. Từ đó, cư dân mạng rôm rả bàn luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Về việc Châu Bùi vắng mặt trong phần chia sẻ từ người thân, không ít cư dân mạng nhận định chi tiết này chưa đủ cơ sở để khẳng định mối quan hệ giữa cả hai có vấn đề. Bởi lẽ phần video được xây dựng xoay quanh những người thân trong gia đình của nghệ sĩ, vì vậy việc mẹ của Binz xuất hiện là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Thậm chí, nhiều người cho rằng việc Châu Bùi không tham gia đoạn clip có thể đơn giản là lựa chọn cá nhân nhằm tránh những bàn tán không cần thiết.

Việc Châu Bùi vắng mặt trong fan meeting chưa đủ cơ sở để khẳng định cả hai trục trặc

Về việc Châu Bùi đi du lịch một mình cũng được nhiều khán giả lên tiếng bênh vực. Trước đó, chính fashionista sinh năm 1997 từng chia sẻ cô đặt ra nhiều mục tiêu trải nghiệm cho bản thân, trong đó có việc thực hiện những chuyến đi solo. Châu Bùi từng xem đây là một cột mốc cá nhân để học cách tận hưởng thời gian một mình, khám phá bản thân và bước ra khỏi vùng an toàn. Vì vậy, việc lấy chuyến du lịch này làm căn cứ cho nghi vấn chia tay được cho là chưa phản ánh đúng bản chất câu chuyện.

Nhiều người cũng nhắc lại rằng Binz và Châu Bùi vốn không phải kiểu cặp đôi thường xuyên "phát cẩu lương" trên mạng xã hội. Ngay cả khi đang trong giai đoạn được cho là hạnh phúc nhất, cả hai vẫn duy trì cách yêu kín tiếng, ít chia sẻ đời tư và ưu tiên giữ không gian riêng cho đối phương. Chính vì thế, việc ít xuất hiện cùng nhau trong một khoảng thời gian nhất định chưa hẳn là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đã thay đổi.

Cư dân mạng sôi sục bình luận, phân tích đa chiều về những nghi vấn Binz và Châu Bùi chia tay

Thái độ của Binz và Châu Bùi

Sau khi tin đồn rạn nứt lan truyền trên mạng xã hội, cả Binz lẫn Châu Bùi đều chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Thay vào đó, hai người vẫn duy trì hoạt động bình thường trên các nền tảng cá nhân.

Đáng chú ý, nhiều cư dân mạng còn phát hiện Châu Bùi đã "thả tim" một bài đăng tổng hợp lại chính tin đồn chia tay đang được bàn tán. Động thái này lập tức thu hút sự chú ý bởi nếu thực sự muốn né tránh câu chuyện, nữ fashionista hoàn toàn có thể im lặng. Chính vì thế, không ít người cho rằng việc Châu Bùi tương tác với bài đăng lại phần nào cho thấy cô không quá bận tâm trước những đồn đoán đang diễn ra.

Thực tế, đây cũng không phải lần đầu tiên Binz và Châu Bùi trở thành tâm điểm của các tin đồn chia tay. Hồi Valentine vừa qua, cả hai được cho lộ nhiều dấu hiệu đã "toang" bởi loạt bài đăng tâm trạng. Thế nhưng sau đó, Binz và Châu Bùi lựa chọn cách lên tiếng bằng việc tung ra sản phẩm âm nhạc mà cả hai kết hợp chung. Kế đến ở sự kiện ra mắt MV đầu tay của Châu Bùi, Binz cũng xuất hiện và tương tác ngọt ngào với bạn gái trước ống kính.

Binz và Châu Bùi cực tình cảm tại sự kiện

Gây chú ý, trong phần giao lưu tại sự kiện, Châu Bùi còn khiến khán phòng bật cười khi kéo dài giọng gọi "chồng" để trêu Binz. Ngay sau đó, nam rapper cũng phản ứng khá nhanh và đứng dậy di chuyển lên phía trước theo lời gọi của bạn gái, cho thấy sự ăn ý giữa cả hai.

Ngoài ra, khi ra mắt album, Binz cũng có nhắn nhủ xúc động: "Anh có viết trên tạp dề là anh cảm ơn sự hy sinh của em trong suốt thời gian anh làm album này bởi vì Châu ngủ một mình rất nhiều. Có thể anh làm tốt trong âm nhạc nhưng mà với một người yêu thì anh đang làm rất tệ. Vì anh phải để Châu gần quen với việc ngủ một mình như vậy. Không bao giờ là điều tốt hơn nhưng mà anh muốn cảm ơn em vì sự hy sinh của em trong thời gian qua".

Binz và Châu Bùi đã có 6 năm bên nhau

Ảnh: FBNV