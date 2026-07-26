Chi tiết 8 dự án cải tạo chung cư cũ Hà Nội trong năm 2026

Hà Nội vừa thông tin về 8 dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ sẽ khởi công vào nửa cuối năm 2026.

UBND TP Hà Nội vừa giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các xã, phường liên quan thực hiện khởi công cải tạo, xây dựng lại 8 dự án chung cư cũ.

Bao gồm: (1) Khu tập thể Giảng Võ – phường Giảng Võ; (2) Khu tập thể Ngọc Khánh – phường Giảng Võ; (3) Khu tập thể Thành Công – phường Giảng Võ; (4) Khu tập thể 3 tầng – phường Hà Đông; (5) Nhà chung cư 23 Hàng Tre, 162 Trần Quang Khải – phường Hoàn Kiếm; (6) Nhà chung cư 15C Trần Khánh Dư – phường Cửa Nam; (7) Khu tập thể Trương Định (nhà A, B, C, D, E, H1, H2, H3, H4, H5); (8) Khu dân cư lân cận – phường Tương Mai; Khu tập thể Thanh Xuân Bắc – phường Thanh Xuân.

Chung cư cũ xuống cấp ở Hà Nội

Đồng thời, UBND TP Hà Nội cũng phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị (Đợt 1) trong Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030. Trong đó, có 3 dự án thuộc danh mục các dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn, bao gồm:

Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở cho thuê tại một phần quỹ đất thuộc khu đất xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ Hà Nội, phường Việt Hưng, Hà Nội tại khu đất xây dựng nhà ở giãn dân phố cổ Hà Nội, Khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội (gồm 7 ô đất ký hiệu: CT-04C, CT-04E, CT-05B, CT-05D, CT-06A, CT-07A1, CT-07A2). Dự án cung cấp 1.166 căn hộ, dự kiến hoàn thành năm 2030.

Dự án Xây dựng nhà ở cho thuê tại Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp tại Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, thành phố Hà Nội. Dự án cung cấp 1.176 căn hộ tiến độ dự kiến hoàn thành năm 2027.

Khu nhà ở cho thuê tại khu đất thực hiện Dự án Khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội (trước đây) tại phường Long Biên, thành phố Hà Nội tại phường Long Biên, thành phố Hà Nội. Dự án cung cấp 2.025 căn hộ, hoàn thành dự kiến trong quý III/2031.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở Xây dựng có nhiệm vụ rút ngắn tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi hằng tuần tiến độ các dự án trọng điểm; bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng và kiểm soát giá vật liệu. Từ nay đến cuối năm 2026, Thành phố đặt mục tiêu khởi công, thi công 144 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang, 159 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, 3 dự án nhà ở cho thuê và 8 dự án cải tạo chung cư cũ.