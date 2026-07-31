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Chi thêm 12.500 tỷ trong 6T 2026, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tài trợ tổng cộng 43.800 tỷ đồng cho công ty con của Vingroup

Yên Chi
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Các khoản giải ngân nằm trong cam kết được công bố từ tháng 11/2024. Theo đó, Vingroup dự kiến cấp cho VinFast các khoản vay mới với tổng giá trị tối đa 35.000 tỷ đồng (khoảng 1,4 tỷ USD) trong giai đoạn từ ngày 12/11/2024 đến 12/11/2026 nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng và phát triển dài hạn.

Chi thêm 12.500 tỷ trong 6T 2026, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tài trợ tổng cộng 43.800 tỷ đồng cho công ty con của Vingroup - Ảnh 1.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC), Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng đã tiếp tục hỗ trợ tài chính cho công ty con của Vingroup với khoản giải ngân 12.500 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Nhiều khả năng đây là khoản tài trợ cho VinFast theo các cam kết được đưa ra từ năm 2024.

Chi thêm 12.500 tỷ trong 6T 2026, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tài trợ tổng cộng 43.800 tỷ đồng cho công ty con của Vingroup - Ảnh 2.

Trước đó, trong quý I/2026, ông Vượng đã rót 5.000 tỷ đồng cho hãng xe điện. Tính riêng năm 2025, tổng số tiền cá nhân vị tỷ phú này hỗ trợ VinFast đạt 23.000 tỷ đồng và gần 8.300 tỷ đồng trong năm 2024. Tổng giá trị lũy kế hiện đạt gần 43.800 tỷ đồng.

Chi thêm 12.500 tỷ trong 6T 2026, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tài trợ tổng cộng 43.800 tỷ đồng cho công ty con của Vingroup - Ảnh 3.


Các khoản giải ngân nằm trong cam kết được công bố từ tháng 11/2024. Theo đó, Vingroup dự kiến cấp cho VinFast các khoản vay mới với tổng giá trị tối đa 35.000 tỷ đồng (khoảng 1,4 tỷ USD) trong giai đoạn từ ngày 12/11/2024 đến 12/11/2026 nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng và phát triển dài hạn.

Bên cạnh đó, ông Phạm Nhật Vượng cũng cam kết tài trợ không hoàn lại tối đa 50.000 tỷ đồng (xấp xỉ 2 tỷ USD) cho VinFast và các doanh nghiệp thành viên.

Đáng chú ý, trong cuộc trả lời phỏng vấn Bloomberg TV vào tháng 6/2024, Chủ tịch Vingroup từng khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư cho VinFast "đến khi hết tiền thì thôi".

Về kết quả kinh doanh, Vingroup ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 222.300 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 72,5% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng chủ yếu đến từ hai trụ cột là sản xuất công nghiệp và bất động sản.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 20.375 tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ năm trước và hoàn thành 58% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Đối với VinFast, hãng tiếp tục dẫn đầu thị trường ô tô điện Việt Nam với 115.916 xe bàn giao trong nửa đầu năm, tăng 72% so với cùng kỳ. Trên quy mô toàn cầu, VinFast bàn giao 128.662 ô tô điện, tăng 78%, đồng thời nâng mạng lưới lên 474 showroom, tập trung tại các thị trường trọng điểm ở châu Á. Doanh nghiệp cũng nằm trong nhóm thương hiệu xe thuần điện bán chạy tại Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

Ở mảng xe máy điện, VinFast bàn giao gần 429.175 xe trong 6 tháng đầu năm, tăng gấp 3,7 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Trong quý II, VinFast cũng hoàn tất việc chuyển nhượng hoạt động sản xuất tại Việt Nam cho đối tác. Doanh nghiệp cho biết động thái này nằm trong chiến lược tái cơ cấu nhằm tinh gọn bộ máy vận hành, tối ưu cấu trúc vốn và tài sản, qua đó tập trung nguồn lực cho nghiên cứu và phát triển (R&D), công nghệ, xây dựng thương hiệu và mở rộng hoạt động kinh doanh tại cả thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Chi thêm 12.500 tỷ trong 6T 2026, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tài trợ tổng cộng 43.800 tỷ đồng cho công ty con của Vingroup - Ảnh 4.

Trước đó, trong quý I/2026, ông Vượng đã rót 5.000 tỷ đồng cho hãng xe điện. Tính riêng năm 2025, tổng số tiền cá nhân vị tỷ phú này hỗ trợ VinFast đạt 23.000 tỷ đồng và gần 8.300 tỷ đồng trong năm 2024. Tổng giá trị lũy kế hiện đạt gần 43.800 tỷ đồng.

Chi thêm 12.500 tỷ trong 6T 2026, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tài trợ tổng cộng 43.800 tỷ đồng cho công ty con của Vingroup - Ảnh 5.


Các khoản giải ngân nằm trong cam kết được công bố từ tháng 11/2024. Theo đó, Vingroup dự kiến cấp cho VinFast các khoản vay mới với tổng giá trị tối đa 35.000 tỷ đồng (khoảng 1,4 tỷ USD) trong giai đoạn từ ngày 12/11/2024 đến 12/11/2026 nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng và phát triển dài hạn.

Bên cạnh đó, ông Phạm Nhật Vượng cũng cam kết tài trợ không hoàn lại tối đa 50.000 tỷ đồng (xấp xỉ 2 tỷ USD) cho VinFast và các doanh nghiệp thành viên.

Đáng chú ý, trong cuộc trả lời phỏng vấn Bloomberg TV vào tháng 6/2024, Chủ tịch Vingroup từng khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư cho VinFast "đến khi hết tiền thì thôi".

Về kết quả kinh doanh, Vingroup ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 222.300 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 72,5% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng chủ yếu đến từ hai trụ cột là sản xuất công nghiệp và bất động sản.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 20.375 tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ năm trước và hoàn thành 58% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Đối với VinFast, hãng tiếp tục dẫn đầu thị trường ô tô điện Việt Nam với 115.916 xe bàn giao trong nửa đầu năm, tăng 72% so với cùng kỳ. Trên quy mô toàn cầu, VinFast bàn giao 128.662 ô tô điện, tăng 78%, đồng thời nâng mạng lưới lên 474 showroom, tập trung tại các thị trường trọng điểm ở châu Á. Doanh nghiệp cũng nằm trong nhóm thương hiệu xe thuần điện bán chạy tại Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

Ở mảng xe máy điện, VinFast bàn giao gần 429.175 xe trong 6 tháng đầu năm, tăng gấp 3,7 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Trong quý II, VinFast cũng hoàn tất việc chuyển nhượng hoạt động sản xuất tại Việt Nam cho đối tác. Doanh nghiệp cho biết động thái này nằm trong chiến lược tái cơ cấu nhằm tinh gọn bộ máy vận hành, tối ưu cấu trúc vốn và tài sản, qua đó tập trung nguồn lực cho nghiên cứu và phát triển (R&D), công nghệ, xây dựng thương hiệu và mở rộng hoạt động kinh doanh tại cả thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Vì sao sân vận động lớn nhất TG gọi là VinFast: Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiết lộ nguyên nhân
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vingroup

sân vận động VinFast

tỷ phú Phạm nhật vượng

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