Chi Pu da nõn nà, mướt mịn như em bé tỏa sáng trên sân pickleball: Luôn làm 1 việc khi tắm mỗi ngày để visual thăng hạng

Mới đây, mạng xã hội lại được một phen "dậy sóng" khi Chi Pu xuất hiện cực quyến rũ trên sân pickleball trong một giải đấu tại TP.HCM. Nữ ca sĩ diện bộ váy trắng ôm sát, cổ sâu tinh tế khoe trọn vóc dáng chuẩn mực cùng làn da trắng nõn, mịn màng không tì vết.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Chi Pu hăng say vung vợt nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận khen ngợi làn da trắng sáng, mịn màng. Không chỉ gây ấn tượng bởi phong độ body "đỉnh của chóp", làn da sáng mịn, đều màu của Chi Pu cũng chính là "vũ khí" khiến cô luôn nổi bật giữa đám đông, dù là trên sân thể thao hay thảm đỏ.

1. Tắm hàng ngày với sữa tắm dưỡng ẩm

Không phải ngẫu nhiên mà các chuyên gia da liễu thường nhấn mạnh: "Muốn có làn da đẹp, hãy bắt đầu từ bước làm sạch". Với Chi Pu, bước tắm không đơn thuần là làm sạch mồ hôi hay bụi bẩn, mà là khoảnh khắc nuôi dưỡng da mỗi ngày.

Theo các chuyên gia của Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ (AAD), việc dùng sữa tắm có độ dưỡng ẩm cao, chứa các thành phần như glycerin, ceramide, hoặc dầu thiên nhiên giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, duy trì độ ẩm tự nhiên và ngăn da khô bong tróc.

Làn da khi được dưỡng ẩm đầy đủ sẽ trở nên mềm mại, mịn mướt và phản chiếu ánh sáng tự nhiên tốt hơn, tạo cảm giác trắng sáng. Đó cũng là lý do nhiều người nhận thấy da Chi Pu luôn sáng mịn, căng bóng ngay cả khi không makeup.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ, cô thường ưu tiên những loại sữa tắm dưỡng ẩm chuyên sâu, mùi nhẹ nhàng để vừa thư giãn tinh thần, vừa chăm sóc da. Sau khi tắm, cô thoa thêm kem dưỡng thể khi da còn hơi ẩm để "khóa ẩm", giúp dưỡng chất thẩm thấu sâu hơn.

2. Tắm trắng định kỳ tại spa

Bên cạnh chăm sóc tại nhà, Chi Pu duy trì thói quen tắm trắng định kỳ tại spa, một trong những bí quyết giữ làn da trắng sáng, khỏe mạnh và không xỉn màu dù phải thường xuyên di chuyển, quay show hoặc làm việc ngoài trời.

Các liệu trình tắm trắng y khoa hiện đại ngày nay thường kết hợp vitamin C, glutathione, chiết xuất ngọc trai hoặc tế bào gốc thực vật, giúp cải thiện tone da, làm mờ vết thâm sạm và thúc đẩy tái tạo tế bào mới.

TheoWebmd, glutathione là một chất chống oxy hóa mạnh có khả năng ức chế quá trình sản sinh melanin, sắc tố gây sạm da, đồng thời giúp trung hòa gốc tự do, làm da sáng mịn tự nhiên mà không gây mỏng yếu.

Không khó để nhận thấy, làn da của Chi Pu không phải kiểu trắng bệch, mà là trắng trong veo, có sức sống. Đây là dấu hiệu của việc chăm dưỡng bài bản chứ không tẩy trắng cấp tốc.

Ngoài ra, Chi Pu còn giữ lối sống lành mạnh để da khỏe đẹp từ bên trong

Ngoài các bí quyết làm đẹp bên ngoài, Chi Pu còn chú trọng đến việc giữ cân bằng từ bên trong. Cô luôn duy trì chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây, uống đủ nước và hạn chế đồ ngọt, đồ chiên rán.

Theo chuyên trang Healthline, chế độ ăn giàu vitamin C và E giúp da tăng khả năng chống oxy hóa, kích thích sản sinh collagen - yếu tố giúp da luôn căng mịn và đàn hồi.

Thêm vào đó, ngủ đủ giấc và tập thể thao thường xuyên như yoga, pickleball hay nhảy hiện đại giúp tuần hoàn máu tốt hơn, từ đó da dẻ hồng hào, rạng rỡ tự nhiên.

Có thể nói, làn da trắng mịn của Chi Pu không phải "một sớm một chiều", mà là kết quả của một quá trình chăm sóc khoa học, đều đặn và kỷ luật.

Chi Pu không chỉ là biểu tượng nhan sắc mà còn là hình mẫu của người phụ nữ hiện đại biết yêu bản thân. Ở tuổi ngoài 30, cô vẫn giữ được làn da trắng hồng, căng mướt và thần thái rạng ngời, điều mà bất kỳ cô gái nào cũng ao ước.

Và điều đáng nói là, bí quyết ấy hoàn toàn có thể áp dụng cho mọi phụ nữ: Bắt đầu từ việc chọn đúng sữa tắm dưỡng ẩm, duy trì thói quen chăm da đều đặn, kết hợp tắm trắng an toàn tại spa uy tín, và sống lành mạnh mỗi ngày.

Từ sân pickleball rực nắng đến thảm đỏ lộng lẫy, Chi Pu vẫn luôn nổi bật với làn da trắng trong mướt mịn - minh chứng sống cho việc chăm da đúng cách sẽ giúp phụ nữ tỏa sáng ở mọi khoảnh khắc.

