Chỉ một cơn đau bụng, người đàn ông đối mặt tử thần trong gang tấc

Ngày 15/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, bệnh nhân H.T.L đã được chuyển đến cấp cứu tại đây. Sau khi thăm khám lâm sàng và thực hiện xét nghiệm, các bác sĩ đã chỉ định chụp MSCT 160 lát ổ bụng có cản quang. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị tắc ruột non do viêm dính, tắc nghẽn cơ học bởi khối bã thức ăn lớn ứ đọng trong lòng ruột . Đây là tình trạng cần can thiệp khẩn cấp bởi nếu để kéo dài có thể gây hoại tử ruột, dẫn đến nhiễm trùng ổ bụng, sốc nhiễm trùng và nguy cơ tử vong cao.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện ruột bệnh nhân bị tắc có chứa nhiều bã thức ăn

Nhận thấy đây là trường hợp nguy cấp, ê-kíp bác sĩ khoa Ngoại Tổng Quát phối hợp cùng bác sĩ Gây Mê Hồi Sức đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Khi mở bụng, các bác sĩ ghi nhận nhiều quai ruột non dính bất thường với nhau, một số đoạn bị chèn ép nặng khiến niêm mạc ruột sưng phù và đỏ rực, đặc biệt là vùng rốn và hông trái.

Sau khi tiến hành phẫu tích cắt các dây chằng dính, ê-kíp tiếp tục mở ruột non để lấy ra toàn bộ khối bã thức ăn bị ứ đọng, kiểm tra kỹ các quai ruột và xác nhận lưu thông tiêu hóa đã trở lại bình thường. Ca phẫu thuật kết thúc sau hơn hai giờ, bệnh nhân được chuyển về khoa Ngoại để tiếp tục theo dõi và chăm sóc hậu phẫu. Sau vài ngày, ông L. hồi phục tốt, không còn đau bụng, có thể ăn uống bình thường.

Theo BS.CKII Nguyễn Vũ An , Trưởng khoa Ngoại Tổng Quát của Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, tắc ruột là một cấp cứu ngoại khoa khá phổ biến, chỉ đứng sau viêm ruột thừa về mức độ gặp trong lâm sàng. Tuy nhiên, điều khiến tắc ruột trở nên nguy hiểm là do triệu chứng ban đầu thường dễ nhầm với các rối loạn tiêu hóa thông thường. Người bệnh thường chỉ cảm thấy đau bụng âm ỉ, đầy hơi, khó tiêu nên tự ý mua thuốc điều trị tại nhà. Điều này khiến bệnh lý tiến triển âm thầm, dẫn đến biến chứng nặng khi đến viện thì đã quá muộn.

Tắc ruột là tình trạng lòng ruột bị nghẽn, làm cho khí, dịch và chất thải không thể di chuyển qua hệ tiêu hóa. Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân do viêm dính sau phẫu thuật, khối u, thoát vị hoặc như ông L. là do khối bã thức ăn lớn bị tắc tại ruột non. Biểu hiện của bệnh thường bắt đầu bằng cơn đau quặn từng cơn, nôn ói, bụng trướng, chán ăn và không thể đại tiện hay xì hơi. Khi tắc nghẽn kéo dài, người bệnh sẽ bị mất nước nặng, tụt huyết áp, mạch nhanh, dẫn đến sốc giảm thể tích và tổn thương đa cơ quan.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của người bệnh đang bình phục tốt

BS Nguyễn Vũ An cảnh báo, ở người cao tuổi, các cơ quan tiêu hóa vốn đã suy giảm chức năng, nên nguy cơ bị tắc ruột cao hơn, đặc biệt là người từng có tiền sử phẫu thuật ổ bụng hoặc có bệnh lý nền về tiêu hóa. Vì vậy, việc phát hiện sớm triệu chứng và đến bệnh viện kịp thời có thể cứu sống người bệnh.