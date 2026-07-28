Chị đẹp 1 con hẹn hò trai trẻ kém 11 tuổi: Công khai dịp năm mới, 6 năm vẫn ngọt ngào như mới yêu

Suốt thời gian gắn bó, cả hai luôn dành cho nhau sự đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Lệ Quyên là một trong những giọng ca hàng đầu của làng nhạc Việt với hàng loạt bản hit như Nếu em được lựa chọn, Giấc mơ có thật, Sầu tím thiệp hồng, Duyên phận... Trải qua hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô vẫn duy trì sức hút, đều đặn biểu diễn trên nhiều sân khấu lớn và được khán giả ưu ái gọi là "nữ hoàng phòng trà".

Lệ Quyên không chỉ được nhắc đến với sự nghiệp ca hát bền bỉ mà còn là một trong những sao nữ có chuyện tình nhận được nhiều sự quan tâm của Vbiz. Sau khi công khai hẹn hò với người mẫu Lâm Bảo Châu kém 11 tuổi, cặp đôi nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận bởi khoảng cách tuổi tác. Dù vậy, sau gần 6 năm đồng hành, cả hai vẫn giữ được sự gắn bó và thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ tình cảm.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, chuyện tình cảm của Lệ Quyên cũng luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Ảnh :FBNV

Công khai tình cảm đúng dịp năm mới

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm với doanh nhân Đức Huy, Lệ Quyên vướng tin hẹn hò với người mẫu Lâm Bảo Châu. Thời điểm đầu, cả hai nhiều lần xuất hiện cùng nhau nhưng đều giữ im lặng trước những đồn đoán.

Dịp đầu năm mới 2021, Lệ Quyên chính thức công khai mối quan hệ bằng cách chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên Lâm Bảo Châu trên mạng xã hội. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý và đánh dấu lần đầu tiên nữ ca sĩ xác nhận chuyện tình cảm với công chúng.

Kể từ đó, cả hai không còn ngần ngại đồng hành tại các sự kiện, cùng đi du lịch trong và ngoài nước hay chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân. Dù chênh lệch 11 tuổi, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu nhiều lần cho biết khoảng cách tuổi tác chưa bao giờ là rào cản trong mối quan hệ.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu chính thức công khai khoảnh khắc đón năm mới bên nhau vào năm 2021. Ảnh: FBNV

Trước khi đến với tình trẻ, nữ ca sĩ từng có cuộc hôn nhân với doanh nhân Đức Huy và có 1 con trai. Ảnh: FBNV

6 năm vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu

Suốt thời gian gắn bó, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu luôn dành cho nhau sự đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống. Nam người mẫu thường xuyên xuất hiện trong các đêm diễn của bạn gái, trong khi Lệ Quyên cũng nhiều lần công khai ủng hộ các hoạt động của Lâm Bảo Châu.

Trên mạng xã hội, cặp đôi không ngại chia sẻ những chuyến du lịch, những buổi tập thể thao hay những bữa ăn giản dị bên nhau. Vào các dịp đặc biệt như sinh nhật, lễ tình nhân hay kỷ niệm yêu nhau, cả hai đều dành cho đối phương những lời nhắn đầy tình cảm.

Lệ Quyên cũng từng trải lòng rằng Lâm Bảo Châu đã chịu nhiều thiệt thòi khi yêu cô. Trong suốt thời gian bên nhau, nam người mẫu nhiều lần vướng phải lời ra tiếng vào từ dư luận. Trước những điều tiếng không hay, Lệ Quyên luôn chủ động lên tiếng, thậm chí phản ứng mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu.

Suốt thời gian gắn bó, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu luôn dành cho nhau sự đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống. Ảnh: FBNV

Cả hai cùng nhau tham gia sự kiện và đi du lịch, tận hưởng cuộc sống. Ảnh: FBNV

Từng vướng nhiều ý kiến vì khoảng cách tuổi tác

Ngay từ khi công khai mối quan hệ, chuyện tình chị - em của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu từng nhận về không ít ý kiến trái chiều. Nữ ca sĩ nhiều lần khẳng định điều quan trọng trong một mối quan hệ không nằm ở tuổi tác mà là sự đồng điệu trong suy nghĩ, cách sống và sự tôn trọng dành cho nhau.

Hiện tại, sau gần 6 năm công khai tình cảm, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu vẫn là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của Vbiz. Những khoảnh khắc đồng hành của cả hai trong công việc lẫn cuộc sống thường xuyên nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Không ít khán giả nhận xét sau gần 6 năm bên nhau, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu vẫn giữ được sự ngọt ngào như những ngày đầu mới yêu. Ảnh: FBNV

Lệ Quyên từng chia sẻ đã coi Lâm Bảo Châu là bạn đời, không cần cưới hỏi. "Với tôi, bản chất mối quan hệ gắn bó từ ba năm trở lên thì đã là bạn đời. Có mối tình kéo dài 10 năm, nhưng có người chỉ vài tháng yêu nhau đã đi đến hôn nhân. Mối quan hệ của tôi và Châu đến nay đã bước sang năm thứ 5, vậy tại sao không xem nhau là bạn đời để thoải mái. Còn sự viên mãn ở tương lai thế nào tùy vào nỗ lực, cố gắng của hai người.

Chuyện diện váy cưới hay làm cô dâu, tôi đều đã trải qua hết. Tôi nếm trải hết mọi hỷ nộ ái ố của cuộc đời nên nhìn nhận vấn đề này rất bình thản. Điều tôi quan trọng hơn cả là phải mang đến niềm vui, hạnh phúc cho nhau hơn là ràng buộc bởi hình thức nào đó. Với tôi, điều gì cần sẽ làm nhưng sẽ không cố để thực hiện nếu thấy không mang ý nghĩa hoặc chỉ vì sợ định kiến của xã hội", nữ ca sĩ chia sẻ trong bài phỏng vấn.