Chỉ đau ngón chân cái, người đàn ông cởi tất ra kiểm tra: Cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên” vì một chi tiết bất thường

Bài đăng được chia sẻ ngày 15/2, nhanh chóng thu hút khoảng 16.000 lượt xem. Ảnh chụp từ phần cẳng chân trở xuống cho thấy sự khác biệt rõ rệt về màu da: chân trái trông bình thường, trong khi bàn chân phải và phần cẳng chân phía dưới đỏ rực một cách bất thường.

Tiêu đề bài viết khá đơn giản: “Ngón chân cái của tôi đau khá nhiều nên tôi cởi tất ra xem thử”. Thế nhưng chỉ sau ít giờ, hơn 2.000 người đã vào bình luận, đưa ra đủ mọi giả thuyết về tình trạng này.

Trong phần mô tả, người đàn ông giải thích rằng có thể anh đã vô tình làm xước da khi cắt móng chân và cho rằng việc máu dồn xuống khiến vùng này đỏ hơn bình thường. Anh tin đây chỉ là phản ứng tạm thời của cơ thể.

Tuy nhiên, nhiều người dùng không đồng tình với nhận định này và cho rằng các dấu hiệu có thể nghiêm trọng hơn.

Bác sĩ và cư dân mạng đồng loạt cảnh báo

Một bình luận được hơn 7.000 lượt ủng hộ viết: “Tôi là bác sĩ. Hãy đi kiểm tra ngay. Nếu chỉ một bên chân sưng đỏ thì đáng lo hơn nhiều so với việc cả hai chân cùng như vậy. Cần loại trừ nguy cơ cục máu đông hoặc nhiễm trùng nặng trước đã”.

Một người khác chia sẻ trải nghiệm cá nhân: “Lần trước khi chân tôi có sự khác biệt màu sắc như vậy, tôi vào phòng khám khẩn cấp và sau đó bị chuyển thẳng đến khoa cấp cứu vì nhiễm trùng huyết. Đừng chờ đợi”.

Một bình luận nữa lưu ý: “Tĩnh mạch ở chân phải của bạn nổi rõ hơn hẳn chân trái. Điều này khiến tôi lo lắng”.

Không ít người tỏ ra châm biếm. Có người viết: “Đàn ông thà đăng bài lên Reddit còn hơn đi gặp bác sĩ”.

Một ngày sau, người đàn ông cập nhật tình hình kèm bức ảnh mới. Màu da hai chân đã trở lại bình thường. Anh cho biết vùng đỏ đã hết, chỉ còn đau nhẹ tại chỗ bị xước. Anh cũng nói mình không đi khám vì không xuất hiện thêm triệu chứng nào khác.

Xu hướng tìm lời khuyên y tế trên mạng

Câu chuyện này phản ánh một thực tế phổ biến: nhiều người có xu hướng tìm kiếm thông tin trên mạng trước khi gặp bác sĩ. Theo khảo sát của YouGov năm 2018, hơn 77% người Mỹ cho biết họ “luôn luôn” hoặc “thỉnh thoảng” tra cứu triệu chứng trực tuyến trước khi đi khám. Trang WebMD là nguồn tham khảo phổ biến nhất, với 7 trên 10 người Mỹ cho biết họ thường sử dụng.

Chỉ 16% nói rằng họ hoàn toàn không tra cứu triệu chứng trên mạng. Nhóm tuổi từ 25 đến 34 và từ 45 đến 54 là những người có xu hướng tìm kiếm thông tin sức khỏe trực tuyến nhiều nhất.

Dù trường hợp này kết thúc mà không xảy ra tình huống cấp cứu, phản ứng của cộng đồng mạng cho thấy khi một dấu hiệu cơ thể trông “không ổn”, sự lo ngại có thể lan rộng rất nhanh. Tuy nhiên, thông tin trên mạng chỉ mang tính tham khảo. Khi có biểu hiện sưng đỏ một bên chân, đau nhiều, nổi tĩnh mạch bất thường hoặc kèm sốt, mệt mỏi, người bệnh vẫn nên được thăm khám trực tiếp để loại trừ các nguy cơ như huyết khối tĩnh mạch sâu hoặc nhiễm trùng nặng.

