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Chỉ đạo của Phó Thủ tướng sau vụ việc ‘yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục’

Luân Dũng
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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát cách thức thực hiện các thủ tục hành chính, căn cứ tình hình của địa phương để triển khai mô hình “dịch vụ công lưu động” tạo thuận lợi cho người yếu thế, người cao tuổi.

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Văn bản đề cập đến phản ánh của các cơ quan báo chí và dư luận xã hội về vụ việc " yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục " xảy ra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công chi nhánh số 3, thành phố Hà Nội và việc chỉ đạo, xử lý kịp thời của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đối với vụ việc nêu trên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.

Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, nhất là người yếu thế, người cao tuổi, người có công, gia đình chính sách trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc quán triệt, rút kinh nghiệm từ vụ việc "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" nêu trên; bảo đảm không để xảy ra các sự việc tương tự trên địa bàn.

Đồng thời, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát cách thức thực hiện các thủ tục hành chính, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương để triển khai mô hình "dịch vụ công lưu động" đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện, tạo thuận lợi cho các đối tượng là người yếu thế, người cao tuổi, người có công, gia đình chính sách.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Tư pháp chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát quy định ủy quyền bằng văn bản tại Luật Bảo hiểm xã hội để có giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, cần tập trung nghiên cứu thực hiện việc ủy quyền, chứng thực trên môi trường điện tử (VNeID, Cổng Dịch vụ công quốc gia); báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý trước ngày 1/8/2026.

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