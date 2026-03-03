Chỉ có 2 dấu hiệu, người đàn ông phát hiện cùng lúc 2 bệnh ung thư

Phát hiện cùng lúc 2 bệnh ung thư

Người bệnh Đ.V.L nhập viện với biểu hiện đau bụng lâm râm kéo dài kèm vàng da nhẹ. Các xét nghiệm chuyên sâu và chẩn đoán hình ảnh cho thấy ông mắc đồng thời ung thư bàng quang và ung thư ống mật chủ – hai bệnh lý ác tính hoàn toàn khác biệt. Điều đáng nói là trước đó, người bệnh gần như không có dấu hiệu đặc trưng nào.

Trước tình trạng bệnh lý phức tạp, gia đình đã cân nhắc kỹ lưỡng giữa các cơ sở y tế. Sau khi được các chuyên gia tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tư vấn cụ thể về chiến lược điều trị và khả năng can thiệp phẫu thuật, người bệnh quyết định điều trị tại đây.

Các chuyên gia đã tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa, thống nhất phương án phẫu thuật nội soi đồng thời cả hai bệnh ung thư. Đây là ca bệnh hiếm gặp, bởi việc can thiệp cùng lúc hai cơ quan khác nhau đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên ngành.

Ê-kíp gồm các chuyên khoa Tiết niệu, Gan mật tụy, Chẩn đoán hình ảnh và Giải phẫu bệnh đã phối hợp theo mô hình “teamwork”. Người bệnh được chỉ định cắt u bàng quang qua nội soi ngược dòng và phẫu thuật cắt khối tá tụy bằng nội soi ổ bụng.

Kết quả bệnh nhân cùng lúc mắc hai căn bệnh ung thư.

TS.BS Nguyễn Thị Lan – Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho hay, phẫu thuật cắt khối tá tụy là một trong những phẫu thuật phức tạp nhất của ổ bụng, đặc biệt khi thực hiện bằng nội soi. Thời gian mổ kéo dài khoảng 6 giờ, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phẫu thuật viên, gây mê hồi sức và các bộ phận hỗ trợ.

Nhờ chiến lược điều trị thống nhất và kỹ thuật ít xâm lấn, người bệnh hồi phục nhanh chóng, có thể ngồi dậy, đi lại sau 24 giờ – điều từng khó hình dung với một ca mổ lớn như vậy.

Theo các chuyên gia, phẫu thuật nội soi đang trở thành xu hướng trong ngoại khoa hiện đại, đặc biệt với các ca ung thư phức tạp. Phương pháp này giúp giảm sang chấn, hạn chế mất máu, rút ngắn thời gian nằm viện và cải thiện chất lượng hồi phục sau mổ.

Ung thư bàng quang: Đừng bỏ qua dấu hiệu tiểu máu

Ung thư bàng quang là khối u ác tính xuất phát từ niêm mạc bàng quang, đứng hàng thứ tư trong các ung thư đường tiết niệu. Khoảng 60% trường hợp được phát hiện ở giai đoạn tại chỗ, song vẫn có khoảng 6% người bệnh đã ở giai đoạn di căn khi chẩn đoán.

Yếu tố nguy cơ thường gặp gồm hút thuốc lá, tiếp xúc hóa chất công nghiệp như aniline.

Triệu chứng điển hình nhất là tiểu máu toàn bãi hoặc cuối bãi, có thể tái phát nhiều đợt. Một số trường hợp kèm đau tức vùng hạ vị, tiểu buốt, tiểu rắt.

Để chẩn đoán, người bệnh cần thực hiện xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm hệ tiết niệu, chụp cắt lớp vi tính. Soi bàng quang là phương pháp quan trọng giúp đánh giá số lượng, vị trí, mức độ xâm lấn của khối u.

Nếu không điều trị kịp thời, ung thư bàng quang có thể xâm lấn lỗ niệu quản hai bên và các cơ quan lân cận, gây chảy máu kéo dài, suy thận, thậm chí tắc ruột.

Ung thư ống mật: “Kẻ giấu mặt” nguy hiểm

Ung thư ống mật trong gan là bệnh lý tiên lượng xấu do phần lớn người bệnh đến khám khi đã muộn. Các yếu tố nguy cơ bao gồm sỏi mật, viêm đường mật mạn tính, xơ gan ứ mật, viêm gan B, C, nhiễm sán lá gan, phơi nhiễm hóa chất.

Triệu chứng giai đoạn sớm thường mơ hồ: đau âm ỉ hạ sườn phải, chán ăn, sụt cân nhẹ. Khi bệnh tiến triển có thể xuất hiện vàng da, nước tiểu sẫm màu, cổ chướng, phù hoặc nôn ra máu.

Xét nghiệm chỉ điểm u như CA 19-9, CEA có thể tăng. Các phương tiện chẩn đoán hình ảnh như siêu âm, MRI, CT giúp xác định vị trí, kích thước khối u. Sinh thiết mô bệnh học vẫn là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán xác định.

Theo TS.BS Nguyễn Thị Lan, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, từng ghi nhận trường hợp bệnh nhân 45 tuổi có tiền sử sỏi mật nhưng điều trị bằng thuốc nam. Khi nhập viện vì đau nhiều và vàng da, khối u gan phải đã kích thước 10cm, kèm tổn thương nghi ngờ lan sang gan trái. Kết quả sinh thiết xác định ung thư ống mật. Do phát hiện muộn, người bệnh không còn khả năng điều trị triệt căn, các bác sĩ chỉ có thể đặt stent đường mật qua da để giảm triệu chứng vàng da.

Từ ca bệnh 64 tuổi mắc đồng thời hai bệnh ung thư, các chuyên gia khuyến cáo người dân đặc biệt những người có yếu tố nguy cơ như: hút thuốc, mắc bệnh gan mật mạn tính – nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện tổn thương ở giai đoạn sớm, khi cơ hội điều trị triệt căn còn cao.

Trong bối cảnh ung thư ngày càng có xu hướng trẻ hóa và diễn biến âm thầm, việc chủ động tầm soát không chỉ giúp cứu sống người bệnh mà còn giảm gánh nặng điều trị về sau.