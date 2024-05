Mới đây, ThS.BS Phạm Quang Khải, Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện E đã tiếp nhận khám cho một trường hợp nam sinh (17 tuổi). Nam sinh này cho biết cậu thấy mệt mỏi nhiều. Đi khám cùng cậu là một bạn nam khoảng 22 tuổi. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy nam sinh dương tính với HIV.



Qua điều tra bệnh sử, nam sinh chia sẻ người đi cùng là người yêu của mình. Hai người có quan hệ đồng tính nam (MSM) không dùng bao cao su và cùng sinh hoạt trong cộng đồng LGBT. Biết được thông tin đó, bác sĩ Khải đã tư vấn cho người đi cùng nam sinh làm xét nghiệm máu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy người bạn đi cùng nam sinh cũng dương tính với HIV. Khi biết tin này, cả 2 người đều rất bất ngờ và không biết mình đã lây nhiễm HIV từ lúc nào. Bác sĩ Khải đã động viên tâm lý cho 2 người và khuyên họ nên dùng thuốc ức chế virus sớm cũng như có biện pháp phòng ngừa, tránh lây nhiễm bệnh cho người khác.

Chỉ mệt mỏi, đi khám phát hiện mắc HIV (Ảnh minh họa)

Theo Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y Tế), nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) đang được cảnh báo là một trong những nhóm nguy cơ chính của dịch HIV tại Việt Nam hiện nay. Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm này tăng rõ rệt trong những năm gần đây. MSM được dự báo có thể trở thành nhóm chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số người nhiễm mới HIV được ước tính hàng năm trong thời gian tới.

Bác sĩ Khải cho biết, quan hệ đồng tính có nguy cơ lây bệnh HIV và các bệnh qua đường tình dục khác rất cao. Do hậu môn không phải là đường quan hệ tình dục chính thống, dễ bị tổn thương.

Quan hệ tình dục qua hậu môn, nếu không áp dụng biện pháp bảo vệ sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm một số bệnh lây truyền qua tình dục như HIV, chlamydia, lậu, herpes…; bệnh qua đường máu như viêm gan C, viêm gan B, viêm gan A và nguy cơ ung thư hậu môn trực tràng do nhiễm virus u nhú người (HPV) cùng nhiều bệnh truyền nhiễm khác như thương hàn, salmonella, shigella, amip, E. coli…

"Nguy cơ lây nhiễm HIV qua giao hợp qua đường hậu môn cao hơn so với giao hợp qua âm đạo. Nguyên nhân là do niêm mạc ở trực tràng dễ bị tổn thương và dễ bị virus xâm nhập hơn so với niêm mạc âm đạo", bác sĩ Khải cho biết.

Ngoài ra, nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác thường cao ở nhóm MSM là do việc thay đổi đối tác thường xuyên. Bác sĩ Khải khuyến cáo, trong một cộng đồng sinh hoạt với nhau, người đồng tính có thể có quan hệ chéo cho nên việc lây nhiễm không chỉ là 1-1 mà sẽ là cấp số nhân. Những người có quan hệ tình dục với nhiều bạn tình là đối tượng lây truyền HIV cao trong cộng đồng MSM.

Theo bác sĩ Khải, hiện nay rất nhiều bạn trẻ đồng tính có suy nghĩ quan hệ qua đường hậu môn sẽ ít có nguy cơ lây nhiễm bệnh như đường âm đạo. Đây là điều sai lầm. Bác sĩ đã từng gặp người đồng tính mới 16 tuổi đã nhiễm HIV do quan hệ tình dục không an toàn qua đường hậu môn.

"Bệnh nhân có tâm sự quan hệ qua đường hậu môn thì không sao cả do không phải quan hệ qua đường dương vật – âm đạo. Khi biết mình nhiễm HIV, nam sinh mới ngỡ ngàng, hối hận cũng đã muộn", bác sĩ Khải nói.

Để phòng ngừa lây nhiễm HIV khi quan hệ đồng tính, bác sĩ khuyên mọi người nên uống các loại thuốc dự phòng HIV (đối với đối tượng nguy cơ cao), tiêm vắc xin HPV để phòng ngừa sùi mào gà. Khi quan hệ tình dục bất cứ đường nào cũng cần phải sử dụng bao cao su từ đầu tới cuối. Với quan hệ đồng tính nam, ngoài sử dụng bao cao su cần phải sử dụng gel bôi trơn để tránh tổn thương. Tổn thương sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh qua đường tình dục.