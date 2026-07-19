Tối qua, chị chồng còn khoe hai người đang tính chuyện cưới xin vào cuối năm.

Cuối tuần trước, chị chồng gọi điện báo sẽ đưa bạn trai về ra mắt cả nhà. Đây là lần đầu tiên chị chính thức giới thiệu người yêu sau nhiều năm sống một mình, nên ai cũng háo hức. Nhưng khi cánh cửa mở ra, tôi sững người. Người đàn ông đi cạnh chị chính là anh trai của một bạn học cũ thời cấp ba của tôi.

Đã hơn 10 năm không gặp, anh ta già dặn hơn, ăn mặc lịch sự, nói năng từ tốn. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, chắc chẳng ai nghĩ có điều gì bất ổn.

Riêng tôi thì nhớ rất rõ. Hồi còn học phổ thông, em gái anh ấy học cùng lớp tôi. Ngày đó, cả trường đều biết anh ta nổi tiếng đào hoa. Tôi từng nghe bạn mình nhiều lần khóc vì anh trai hết quen người này đến người khác, vay tiền bạn gái rồi hứa hẹn đủ điều nhưng chẳng mấy khi giữ lời. Có cô còn tìm đến tận nhà đòi tiền. Mỗi lần như vậy, bạn tôi đều xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt.

Tôi không dám khẳng định mọi chuyện mình nghe đều đúng hoàn toàn, nhưng những gì chứng kiến khi ấy đủ để tôi không có thiện cảm.

Suốt bữa cơm hôm đó, tôi cứ thấp thỏm. Chị chồng thì khác hẳn ngày thường. Chị cười nhiều, gắp thức ăn cho bạn trai, ánh mắt lúc nào cũng đầy tình ý. Nhìn chị như vậy, tôi lại càng phân vân.

Có nên nói không? Nếu là em gái ruột, có lẽ tôi đã kéo ra một góc để kể hết những gì mình biết nhưng đây lại là chị chồng.

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Từ ngày tôi về làm dâu, hai chị em chưa bao giờ thật sự hợp nhau. Chị rất khó tính, nói chuyện thẳng đến mức nhiều khi khiến người khác chạnh lòng. Chỉ cần tôi góp ý điều gì là chị cho rằng tôi dạy đời. Có lần tôi nhắc chị đưa mẹ đi khám sức khỏe định kỳ, chị còn quay sang bảo tôi đừng xen vào chuyện nhà chồng. Sau lần ấy, tôi gần như không dám góp ý gì nữa.

Mấy hôm nay, chuyện ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi từng định nhắn riêng cho chị, nhưng mở điện thoại lên lại xóa. Tôi cũng định kể với chồng để anh nói với chị gái, rồi lại thôi. Tôi sợ mọi chuyện biến thành hiểu lầm rằng tôi cố tình bới móc quá khứ của người khác để phá mối quan hệ này.

Biết đâu sau từng ấy năm, anh ta đã thay đổi? Nhưng biết đâu anh ta vẫn như trước? Chính cái "biết đâu" ấy khiến tôi không thể yên lòng.

Tối qua, chị chồng còn khoe hai người đang tính chuyện cưới xin vào cuối năm. Cả nhà ai cũng mừng, chỉ có tôi cười mà lòng nặng trĩu. Tôi không muốn nhìn thấy chị bị tổn thương nếu những điều tôi từng biết là sự thật. Nhưng tôi cũng sợ nếu mình lên tiếng, người bị trách đầu tiên lại là tôi. Chị vốn không ưa tôi, rất có thể sẽ cho rằng tôi ghen ghét hoặc cố tình chia rẽ hạnh phúc của chị.

Tôi thật sự không biết trong hoàn cảnh này, mình nên tiếp tục giữ im lặng hay chấp nhận bị hiểu lầm để nói ra một lần?