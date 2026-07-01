Chị chồng cứ dăm bữa lại qua nhà đòi xin quần áo cũ của con tôi đem đi cho, chiều qua lướt mạng thấy chị livestream tôi lại uất nghẹn

Thế nhưng, sự thật về lòng tốt của chị chồng đã hoàn toàn phơi bày vào chiều ngày hôm qua, khiến tôi uất nghẹn đến mức không thở nổi.

Nhà tôi ở chung cư tại Hà Nội, còn nhà chồng ở quê cách tầm ba chục cây số. Từ đầu mùa hè, chị chồng cứ dăm bữa nửa tháng lại bắt xe buýt lên nhà tôi một lần. Lần nào lên bà cũng mang theo một cái túi bạt to đùng, chủ động vào phòng dọn tủ của chúng tôi để gom quần áo cũ. Chị bảo trẻ con mau lớn, đồ mùa hè năm ngoái năm nay đã chật hết rồi, để chật tủ chứ làm gì. Chị bảo dưới quê có mấy nhà hoàn cảnh khó khăn, đông con cái, họ xin đồ cũ cho tụi nhỏ mặc ở nhà nên chị gom về đem cho, vừa làm phước vừa đỡ phí phạm. Nghe chị chồng nói có lý lại nhân văn, tôi sốt sắng giúp chị gom sạch sành sanh, thậm chí có những bộ đồ hiệu con tôi mới mặc một hai lần, còn rất mới tôi cũng vui vẻ xếp vào túi cho chị mang đi.

Thế nhưng, sự thật về lòng tốt của chị chồng đã hoàn toàn phơi bày vào chiều ngày hôm qua, khiến tôi uất nghẹn đến mức không thở nổi.

Ảnh minh họa

Trong lúc lướt TikTok để mua mấy bộ đồ hè mới cho con, tôi thấy một tài khoản đang phát livestream thanh lý quần áo trẻ em có lượng tương tác rất cao. Gương mặt người phụ nữ trên màn hình bôi phấn son lòe loẹt, đứng chốt đơn... không ai khác chính là chị chồng tôi. Chị lập một tài khoản ảo, dùng chính đống quần áo cũ mà tôi cẩn thận giặt giũ, gấp gọn gửi về để mang lên mạng bán thanh lý với danh nghĩa "đồ hiệu xuất khẩu si tuyển".

Để bán được hàng, chị thản nhiên giơ từng chiếc áo, chiếc quần của cháu ruột lên rồi dõng dạc nói: "Đồ này kiện em mới khui, toàn hàng hiệu nguyên mác, em bao chất bao giá cho các mẹ" . Nhìn những bộ quần áo quen thuộc mà chính tay tôi chắt chiu mua cho con, giờ bị chị biến thành công cụ kiếm tiền, thành món hàng để chị cân đo đong đếm vài chục ngàn trên mạng, lòng tôi cay đắng tột cùng.

Hóa ra, cái mác "mang đi cho nhà nghèo" chỉ là lời nói dối trơ trẽn để chị lên đây "bào" đồ của cháu đem về trục lợi cá nhân. Chị không thiếu thốn đến mức phải đi lừa gạt lòng tin của em dâu như thế. Sự khôn lỏi, thực dụng của chị chồng khiến tôi cảm thấy lòng tốt của mình bị chà đạp một cách rẻ rúng. Tôi giận run người nhưng vẫn cố kiềm chế, chụp lại màn hình buổi livestream rồi gửi thẳng vào nhóm chat gia đình kèm lời nhắn: "Chị livestream bán hàng đông khách quá, từ sau cần đồ cứ bảo em chụp ảnh gửi mẫu trước cho dễ bán chị nhé" . Đến lúc này thì cả chồng tôi lẫn mẹ chồng đều im bặt, còn tôi thì quyết định từ nay về sau, một ngọn cỏ trong nhà tôi cũng không để chị tự ý mang đi nữa.