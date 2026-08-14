Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp dưới đây không nhé.

Theo quan niệm phong thủy và quy luật luân chuyển của địa chi, tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) mang dòng năng lượng Thủy vượng kết hợp với trục xung khắc mạnh, khiến nhiều con giáp phải chịu áp lực đè nén. Tuy nhiên, ngay khi tháng này khép lại, cục diện đất trời thay đổi sẽ tạo nên bệ phóng lò xo, giúp 3 con giáp sau đây bứt phá ngoạn mục, phát tài giàu có.

Tuổi Dần

Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cục diện Đại Xung Thân - Dần trong tháng 7 âm, tuổi Dần là con giáp đã phải trải qua những ngày tháng vô cùng lận đận. Tuy nhiên, chỉ cần bước qua ranh giới của tháng cô hồn, vận trình của bản mệnh sẽ lập tức đảo chiều một cách mạnh mẽ.

Sự kìm kẹp của hung tinh biến mất, nhường chỗ cho cát khí của những tháng cuối năm tràn về cung tài lộc. Bản mệnh như mãnh hổ sổ lồng, sự nhạy bén và quyết đoán trong kinh doanh được khôi phục hoàn toàn.

(Ảnh minh họa)

Những dự án bị đóng băng hoặc trì trệ trước đó bỗng nhiên hanh thông và đem lại nguồn doanh thu khổng lồ. Người làm công ăn lương sớm lấy lại phong độ, liên tiếp gặt hái thành tích lớn và được cấp trên tăng lương xứng đáng. Tuổi Dần sẽ dễ dàng tìm kiếm được những đối tác chiến lược lớn nhờ uy tín cá nhân được khẳng định vững vàng.

Dòng tiền đổ về tài khoản liên tục từ cả công việc chính lẫn các khoản đầu tư tay trái bên ngoài. Áp lực nợ nần bủa vây hoàn toàn tan biến, giúp cuộc sống của người tuổi Dần sang trang mới giàu sang, viên mĩ. Con giáp này hãy kiên trì nhẫn nại nốt những ngày này vì vinh hoa phú quý đang chờ đợi bạn ngay phía trước.

Tuổi Thân

Trải qua tháng tuổi đầy biến động với những thử thách dồn dập, người tuổi Thân cũng là con giáp sắp sửa chia tay khó khăn và đón nhận cơn mưa tài lộc khi tháng 7 khép lại.

Giai đoạn "đồng thanh tương ứng" khép lại cũng là lúc bản mệnh bước vào thời kỳ thu hoạch thành quả ngọt ngào. Mọi công sức và sự kiên cường của bạn trong thời gian qua sẽ được đền đáp bằng những khoản lợi nhuận xứng đáng. Đường tài lộc hanh thông giúp bạn dễ dàng đón nhận những dòng tiền lớn đến từ các mối làm ăn chất lượng.

(Ảnh minh họa)

Người làm chủ doanh nghiệp liên tiếp ký kết được những hợp đồng béo bở với các đối tác tầm cỡ trong và ngoài nước. Những ý tưởng độc đáo của bạn được hiện thực hóa mang lại nguồn doanh thu đột biến vượt ngoài mong đợi. Thậm chí, vận may gõ cửa còn giúp người tuổi Thân có duyên trúng thưởng, nhận được những khoản lộc bất ngờ từ đất đai.

Khó khăn khép lại, ví tiền luôn trong trạng thái rủng rỉnh giúp cuộc sống của con giáp này trở nên vô cùng thoải mái, tự tại. Bản mệnh có cơ hội mở rộng thêm các kênh đầu tư mới nhằm tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi một cách khôn ngoan. Hãy tự tin hiện thực hóa các kế hoạch lớn vì thần tài đang đứng về phía bạn rất vững chắc.

Tuổi Hợi

Tháng 7 âm lịch mang cục diện Tương Hại khiến con giáp tuổi Hợi gặp không ít trục trặc trong công việc và hao tổn tài chính.

(Ảnh minh họa)

Thế nhưng, ngay khi bước sang tháng mới, vận hạn xua tan sẽ mở ra một chương mới đầy huy hoàng cho tài vận của bạn. Bản mệnh đón nhận năng lượng tương sinh từ đất trời, giúp đường kiếm tiền trở nên hanh thông và thuận lợi hơn bao giờ hết.

Các hộ kinh doanh kích hoạt mạch tài lộc mạnh mẽ, khách hàng tấp nập chốt đơn giúp doanh số tăng trưởng vượt bậc. Người làm công ăn lương thể hiện hiệu suất làm việc xuất sắc, dễ dàng nhận được quyết định thăng chức, tăng thưởng. Những khoản đầu tư tưởng chừng thua lỗ nay bất ngờ đảo chiều và sinh lời bùng nổ ào ạt vào túi.

Tuổi Hợi sẽ nắm bắt được long mạch của thị trường nên mọi quyết định dốc vốn trong thời gian tới đều bách phát bách trúng. Các khoản nợ khó đòi từ thời gian trước bỗng nhiên được đối tác chủ động tất toán sòng phẳng, nhanh chóng. Tài chính rực rỡ giúp con giáp này tự tin mua sắm những tài sản có giá trị cao để gia tăng tích lũy cho gia đình. Hãy giữ vững sự tỉnh táo để quản lý dòng tiền thật chặt, biến cơ hội này thành bệ phóng giàu sang bền vững.

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