Theo tử vi học, ngày thứ Sáu, 14/8 sẽ mang lại thành công về mặt tài chính cho 3 con giáp dưới đây.

Trong ngày thứ Sáu, ngày 14/8/2026, tức ngày mồng 2 tháng 7 âm lịch, còn gọi là ngày Canh Thân, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ, 3 con giáp may mắn nhất, tạo nên cục diện Phục ngâm, kết hợp năng lượng Kim vượng sinh Thủy cực mạnh, tạo bệ phóng tài chính vững chắc cho các tuổi hợp cục.

Ngày Canh Thân có nạp âm là Thạch Lựu Mộc, mang ý nghĩa dòng năng lượng của cây lựu mọc trên đá kiên cường và bền bỉ. Dù sinh ra trong tháng Bính Thân mang tính chất Kim vượng khắc Mộc, ngọn cây đá này vẫn giữ vững cốt cách và không hề bị khuất phục. Trong ngày mùng 2 đầu tháng, sự tôi luyện của Kim giúp Thạch Lựu Mộc kết trái ngọt, rất thích hợp cho các công việc đòi hỏi sự kiên trì hoặc thu hồi nợ cũ. Đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn thể hiện bản lĩnh vững vàng, hiện thực hóa các kế hoạch tài chính cốt lõi và khẳng định giá trị bản thân.

Tử vi học có nói ngày Canh Thân 14/8 sẽ mang lại may mắn và thành công cho 3 con giáp dưới đây.

Con giáp tuổi Tý: Khổ tận cam lai – Tiền tài gõ cửa

Ngày Canh Thân mang lại cục diện Tam Hợp giúp đường tài lộc của con giáp tuổi Tý bùng nổ vô cùng mạnh mẽ.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh đón nhận ngày mùng 2 đầu tháng bằng những tin tức hân hoan về tiền bạc từ các đối tác lớn. Nguồn năng lượng Kim vượng sinh Thủy giúp dòng tiền nhàn rỗi của bạn bắt đầu sinh sôi nảy nở nhanh chóng. Công việc kinh doanh buôn bán trong ngày diễn ra suôn sẻ, hàng hóa lưu thông thu về lợi nhuận cao.

Người làm công ăn lương dễ dàng khẳng định vị thế, được cấp trên cất nhắc thưởng nóng xứng đáng. Tuổi Tý nắm bắt được long mạch của thị trường nên đầu tư vào đâu cũng dễ dàng gặt hái thành công. Mọi rắc rối, tranh chấp tiền bạc từ tháng trước đều được giải quyết êm đẹp trong ngày này.

Ngoài ra, con giáp này cũng có cơ hội đón nhận những khoản tiền bất ngờ từ các nguồn thu phụ bên ngoài túi. Ví tiền dày cộm giúp tuổi Tý tự tin thực hiện các kế hoạch mua sắm lớn cho bản thân. Hãy tận dụng tối đa nguồn năng lượng cát lành này để thiết lập nền tảng tài chính bền vững.

Con giáp tuổi Thìn: Vận hạn xua tan – Sang trang phú quý

Người tuổi Thìn cũng là con giáp hưởng trọn cát khí từ trục Tam Hợp Thân - Tý - Thìn giúp tài vận thăng hoa rực rỡ.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh chính thức rũ bỏ mọi vận xui bám riết để bước vào giai đoạn hoàng kim gặt hái thành quả. Bạn dễ dàng tìm kiếm được những mối làm ăn béo bở nhờ sự dẫn đường của quý nhân. Việc hợp tác kinh doanh diễn ra vô cùng thuận lợi khi các điều khoản hợp đồng được thông qua nhanh chóng.

Người làm chủ doanh nghiệp như cá gặp nước, liên tiếp chốt đơn lớn mang lại doanh thu đột biến. Nguồn thu nhập phụ của tuổi Thìn được cho là cũng sẽ tăng tiến mạnh mẽ nhờ những công việc tay trái gặt hái được nhiều quả ngọt.

Áp lực nợ nần bủa vây suốt thời gian qua hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho sự an nhàn. Đây là thời điểm lý tưởng để người tuổi Thìn mở rộng thêm các kênh đầu tư tài chính mới. Mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giúp bản mệnh tiếp cận được với những nguồn vốn vô cùng dồi dào. Con giáp này hãy tiếp tục giữ vững phong độ và quyết đoán để tiền bạc liên tục sinh sôi nảy nở nhé.

Con giáp tuổi Tỵ: Thiên thời địa lợi – Phú quý vinh hoa

Mối quan hệ Nhị Hợp giữa Thân và Tỵ giúp con giáp tuổi Tỵ đón nhận vận trình tài lộc đỉnh cao.

(Ảnh minh họa)

Năng lượng Kim vượng của ngày sưởi ấm cho cung tài bạch, mang lại nguồn thu nhập vô cùng dồi dào. Bản mệnh phát huy tối đa tư duy nhạy bén để đi trước đón đầu các cơ hội lớn trên thị trường. Công việc buôn bán hanh thông, lượng khách hàng ra vào tấp nập giúp doanh số tăng vọt đáng kể.

Người làm việc tự do liên tiếp nhận được các dự án lớn với mức thù lao hậu hĩnh, xứng đáng. Tuổi Tỵ sẽ không còn phải lo lắng về các chi phí sinh hoạt khi dòng tiền luôn luân chuyển hanh thông.

Đây cũng là ngày cát lành để bản mệnh thực hiện việc thu hồi những khoản nợ cũ khó đòi. Việc đầu tư vào các lĩnh vực mới trong ngày này mang lại tỷ lệ thành công vô cùng lớn. Sự hậu thuẫn từ gia đình và quý nhân giúp con giáp này có một ngày tiền tài viên mãn như ý. Hãy mạnh dạn hiện thực hóa các ý tưởng táo bạo vì vận may đang đứng về phía bạn.

*Lưu ý chung:

Sự xuất hiện của cục diện Phục Ngâm chi Thân trong ngày mùng 2 đầu tháng dễ khiến ba con giáp tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ rơi vào trạng thái tâm lý chủ quan và xử lý công việc có phần trì trệ. Áp lực từ năng lượng Kim vượng khắc chế nạp âm Thạch Lựu Mộc nhắc nhở bạn phải đặc biệt cẩn trọng với các danh mục đầu tư có tính rủi ro cao.

Bản mệnh cần rà soát kỹ lưỡng mọi điều khoản hợp đồng và giấy tờ kế toán để tránh vướng vào những rắc rối pháp lý hoặc tranh chấp không đáng có. Hãy giữ thái độ kiên nhẫn, lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia thay vì vội vàng đưa ra các quyết định tài chính mang tính cảm tính. Cuối cùng, bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý để cân bằng năng lượng cơ thể, giúp bảo toàn trọn vẹn nguồn tài lộc lớn vừa thu về túi.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.