Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp dưới đây không nhé.





Tháng 7 âm lịch năm Bính Ngọ, còn gọi là tháng Bính Thân mang địa chi Thân, kết hợp với địa chi Ngọ của năm tạo nên mối quan hệ tương sinh gián tiếp khi Hỏa của năm rèn giũa Kim của tháng. Sự dịch chuyển năng lượng này mang lại tính chất thanh lọc mạnh mẽ, giúp dòng chảy tài lộc của vạn vật dần đi vào quỹ đạo ổn định và minh bạch hơn.

Đối với các tuổi nằm trong vòng hợp như Tý và Thìn, cục diện này kích hoạt trục Tam Hợp hóa Thủy đại cát, mang lại cơ hội đổi vận bùng nổ. Tuy nhiên, do Thân - Dần đại xung, những người tuổi Dần cần đặc biệt cẩn trọng trước các biến động lớn để bảo toàn nguyên vẹn thành quả của mình.

Con giáp tuổi Tý: Khổ tận cam lai – Tiền tài gõ cửa

Tháng Bính Thân mang lại cục diện Tam Hợp đại cát giúp con giáp tuổi Tý quét sạch hoàn toàn những đám mây u ám của tháng trước.

Dòng chảy tài lộc của bản mệnh chính thức khai thông, tiền bạc ào ạt đổ về túi như nước triều dâng. Nhờ có sao Thiên Đức cát tinh cao chiếu, các kế hoạch đầu tư lớn của bạn đều có quý nhân xuất hiện dẫn đường chỉ lối. Người làm công ăn lương đón nhận cơ hội chuyển mình rõ rệt với những đề xuất tăng lương, thưởng nóng liên tục.



(Ảnh minh họa)



Đối với các hộ kinh doanh, việc buôn bán diễn ra vô cùng hanh thông khi các đơn hàng lớn dồn dập gõ cửa. Bản mệnh nắm bắt được long mạch của thị trường nên đầu tư vào đâu cũng dễ dàng sinh lời bạt mạng. Những khoản nợ khó đòi tưởng chừng đã mất nay bất ngờ được đối tác chủ động tất toán sòng phẳng.

Tài chính rực rỡ giúp tuổi Tý tự tin mua sắm những tài sản có giá trị cao để gia tăng tích lũy. Nguồn năng lượng Thủy vượng sưởi ấm cho cung tài lộc, giúp bạn rũ bỏ gánh nặng kinh tế và tận hưởng cuộc sống vinh hoa. Con giáp này hãy luôn giữ tâm thế bao dung, năng làm việc thiện để mạch tài lộc này tiếp tục lưu giữ bền vững.

Con giáp tuổi Thìn: Vận hạn xua tan – Sang trang phú quý

Người tuổi Thìn sẽ là con giáp bước vào tháng 7 âm lịch với tư thế của kẻ chiến thắng nhờ sự nâng đỡ tuyệt đối từ cục diện Tam Hợp Thân – Tý – Thìn.

Bản mệnh chính thức chấm dứt chuỗi ngày lận đận để bước vào giai đoạn hoàng kim, tiền tài danh vọng đều thăng hoa rực rỡ. Đường tài lộc hanh thông giúp bạn dễ dàng đón nhận những dòng tiền lớn đến từ cả công việc chính lẫn tay trái.



(Ảnh minh họa)

Người làm chủ doanh nghiệp như cá gặp nước, liên tiếp ký kết được những hợp đồng béo bở với các đối tác tầm cỡ. Những ý tưởng độc đáo độc quyền của con giáp tuổi Thìn được hiện thực hóa mang lại nguồn doanh thu đột biến vượt ngoài mong đợi. Vận may gõ cửa còn giúp người tuổi Thìn có duyên trúng thưởng, nhận được những khoản lộc bất ngờ từ đất đai.

Áp lực nợ nần bủa vây suốt thời gian qua hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho sự an nhàn và sung túc viên mãn. Bản mệnh có cơ hội mở rộng thêm các kênh đầu tư mới nhằm tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi một cách thông minh. Sự chuyển vận mạnh mẽ này chính là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên cường và nỗ lực không ngừng nghỉ của con giáp này. Hãy tận dụng triệt để thời cơ vàng này để xây dựng một bệ phóng tài chính vững chắc cho gia tộc.

Con giáp tuổi Dần: Đề phòng tiểu nhân – Giữ vững tiền tài

Đối mặt với cục diện Tuế Phá và Thân - Dần đại xung, người tuổi Dần sẽ là con giáp nên bước vào tháng 7 âm lịch với sự thận trọng nhất định.



(Ảnh minh họa)

Trục năng lượng xung khắc mạnh mẽ khiến vận trình tài lộc của bản mệnh bị lung lay và dễ rơi vào cảnh thất thoát. Hung tinh rình rập nhắc nhở bạn phải đặc biệt cẩn trọng với các mối quan hệ xã giao xung quanh vì kẻ tiểu nhân có thể gây khó dễ.

Những lời mời gọi đầu tư sinh lời cao trong tháng này có thể đều là những cạm bẫy tài chính vô cùng nguy hiểm. Người làm kinh doanh cần quản lý chặt chẽ sổ sách, tuyệt đối không tin tưởng giao phó tiền bạc cho người khác nắm giữ. Việc ký kết các hợp đồng kinh tế lớn đòi hỏi bạn phải rà soát kỹ lưỡng từng điều khoản để tránh thiệt hại.

Thu nhập chính có dấu hiệu chững lại trong khi các khoản chi phí phát sinh ngoài ý muốn liên tục ập đến. Do đó, để bảo toàn tiền bạc qua thời điểm này, con giáp tuổi Dần nên thực hiện chính sách tiết kiệm chi tiêu, tránh đầu tư rủi ro, hạn chế cho người khác vay tiền.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.