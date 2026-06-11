Chi Bảo tổ chức tiệc sinh nhật lãng mạn cho bà xã tại resort 5 sao ở Côn Đảo

Tối 10/6, vợ chồng Chi Bảo cùng hai con quây quần trong buổi tiệc riêng tư, lãng mạn tổ chức tại bãi biển thuộc resort 5 sao do cặp đôi xây dựng ở Côn Đảo.

Chi Bảo mời ban nhạc sống chơi những bản nhạc lãng mạn du dương và chuẩn bị bàn tiệc nhỏ với hoa tươi, nến cùng bánh kem, gây bất ngờ cho vợ. CEO Lý Thùy Chang cho biết cô rất hạnh phúc với buổi tiệc đầm ấm, ý nghĩa ông xã dành riêng cho mình.

Gia đình Chi Bảo đã cùng nhau tận hưởng buổi tối ấm cúng bên hai thiên thần nhỏ - trái ngọt hôn nhân của họ: bé Gia Khang và Gia Linh - trong không gian mát mẻ, trong lành ở Côn Đảo.

Chi Bảo tổ chức tiệc sinh nhật lãng mạn cho vợ, mời cả ban nhạc sống

Lý Thùy Chang tiết lộ vợ chồng cô lên kế hoạch vào năm 2028, khi resort Côn Sơn chính thức khánh thành và đi vào hoạt động, đón khách đến tham quan, lưu trú họ sẽ tổ chức lễ cưới tại đây. "Chúng tôi dự định mời 30 cặp bạn thân góp mặt chung vui trong hôn lễ ở Côn Đảo", Lý Thùy Chang nói.

Trước đó, trên trang cá nhân sáng 10/6, Chi Bảo chia sẻ hình ảnh lái xe mui trần chở vợ con vi vu ở Côn Đảo, dạo quanh resort Côn Sơn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Nam diễn viên hiện có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên bà xã xinh đẹp

Resort 5 sao ở Côn Đảo là dự án tâm huyết được Chi Bảo âm thầm đầu tư và phát triển suốt gần một thập kỷ qua. Theo tiết lộ của CEO Lý Thùy Chang, khu nghỉ dưỡng có quy mô khoảng 120 ha, sở hữu vị trí đặc biệt với mặt hướng biển, lưng tựa rừng nguyên sinh, gồm hệ thống khách sạn và các biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp.

Chia sẻ về dự án, Chi Bảo cho biết anh mong muốn xây dựng một không gian nghỉ dưỡng mang đến cảm giác bình yên, thư giãn và chữa lành cho du khách. Bên cạnh các tiện ích nghỉ dưỡng cao cấp, khu resort dự kiến phát triển thêm các hoạt động thiền, yoga, detox, thể thao ngoài trời và pickleball nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho gia đình, bạn bè và du khách đến đây nghỉ dưỡng.

Vợ chồng Chi Bảo đang tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng tại resort 5 sao của mình

Nằm cách sân bay Côn Đảo khoảng 15 phút di chuyển bằng ô tô, resort sở hữu lợi thế về cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, bãi biển trong xanh cùng hệ sinh thái rừng đặc trưng của đảo.

Sau khi tuyên bố giải nghệ, Chi Bảo dành phần lớn thời gian cho các hoạt động kinh doanh và thiện nguyện. Nam diễn viên là người sáng lập Quỹ Hiểu về Trái Tim, một trong những tổ chức xã hội có nhiều đóng góp trong lĩnh vực hỗ trợ trẻ em khó khăn tại Việt Nam.

Sau 15 năm hoạt động, quỹ đã hỗ trợ phẫu thuật cho hàng nghìn trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, đồng thời đồng hành cùng hàng chục nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Bên cạnh các chương trình hỗ trợ y tế, Chi Bảo còn dành nhiều tâm huyết cho giáo dục. Trường Tiểu học Hiểu về Trái Tim tại Đắk Nông được xây dựng từ nguồn lực xã hội hóa do Quỹ Hiểu về Trái Tim khởi xướng nhằm tạo điều kiện học tập, chăm sóc dinh dưỡng và phát triển toàn diện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.



