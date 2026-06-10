Chi Bảo cùng vợ CEO và các con nghỉ dưỡng tại resort 5 sao của mình tại Côn Đảo

Ngày cuối tuần, Chi Bảo lái xe mui trần chở vợ - CEO Lý Thùy Chang và hai con vi vu, tận hưởng kỳ nghỉ hè ở biệt thự gia đình tại resort 5 sao do nam diễn viên xây dựng tại Côn Đảo.

Sáng 10/6, trên trang cá nhân, Chi Bảo gây chú ý khi khoe hình ảnh anh lái xế hộp mui trần chở vợ con từ trung tâm TP.HCM về Côn Đảo chơi, thăm resort do anh xây dựng, nhân dịp nghỉ hè.

Clip Chi Bảo lái xe mui trần chở vợ con dạo chơi, ngắm cảnh đẹp Côn Đảo

CEO Lý Thùy Chang - vợ Chi Bảo tiết lộ cơ ngơi ở Côn Đảo do ông xã đầu tư nhiều tâm huyết và âm thầm xây dựng suốt 10 năm qua. Resort tiêu chuẩn 5 sao, diện tích 120 ha, mặt trước hướng biển, sau lưng là rừng, gồm khách sạn và các căn biệt thư nghỉ dưỡng tiện nghi, sang trọng.

"Anh Bảo kỹ tính và đây là resort 5 sao nên cần xây dựng tỷ mỉ, kỳ công, không thể gấp rút, vội vàng được. Ông xã nói anh muốn tao nên một khu nghỉ dưỡng thật đẹp, tạo cảm giác bình yên, thư giãn, thoải mái cho bạn bè, khách hàng đế lưu trú cả tuần hoặc 10 ngày mà không chán", Lý Thùy Chang nói.

Gia đình Chi Bảo tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng cùng bạn bè

Chi Bảo tiết lộ anh sẽ triển khai các hoạt động như ngồi thiền, tập yoga, dextox cơ thể để chữa lành và có các khu vực chơi pickleball, tập thể thao khi resort chính thức đi vào hoạt động. Diễn viên mong muốn bạn bè, khách hàng cũng như bản thân anh có thể đưa cả gia đình đến đây nghỉ ngơi thoải mái, nạp lại năng lượng vào mỗi cuối tuần hoăc các kỳ nghỉ lễ.

Resort Côn Sơn của Chi Bảo cách sân bay Côn Đảo khoảng 15 phút đi ô tô và mất 40 phút để bay từ Côn Đảo về trung tâm TP.HCM. Thời gian di chuyển ngắn cùng phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, không khí trong lành và những tiện ích ở resort hứa hẹn sẽ thu hút nhiều du khách đến nghỉ dưỡng ở đây.