Chỉ ăn sáng với trứng và sữa suốt 1 năm, người phụ nữ 61 tuổi đi khám trong lo lắng: Bác sĩ nói gì?

7h sáng, bà Trương (61 tuổi, Trung Quốc) xuất hiện với dáng vẻ nhanh nhẹn, giọng nói đầy sức sống. Những người xung quanh đều biết, suốt thời gian dài bà duy trì một thói quen cố định: mỗi sáng uống 1 cốc sữa ăn kèm 1 - 2 quả trứng.

Tuy nhiên gần đây, trước hàng loạt thông tin trái chiều trên mạng như “ăn trứng tăng cholesterol”, “uống sữa không tốt cho người lớn tuổi” hay “bổ sung quá nhiều đạm gây hại thận”, con gái bà bắt đầu lo lắng và quyết định đưa mẹ đi kiểm tra sức khỏe toàn diện.

Kết quả sau đó khiến nhiều người bất ngờ: các chỉ số sức khỏe không xấu đi như lo ngại, thậm chí có xu hướng ổn định.

Không phải cứ ăn trứng, uống sữa là có hại

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, với đa số người trung niên và cao tuổi, bữa sáng gồm sữa và trứng nếu sử dụng hợp lý không gây hại mà còn giúp bổ sung những dưỡng chất dễ thiếu hụt.

Điều quan trọng không nằm ở việc “có nên ăn hay không”, mà là: lượng ăn mỗi ngày, cách chế biến và tình trạng sức khỏe cá nhân.

Trên thực tế, vấn đề phổ biến lại là bữa sáng nghèo dinh dưỡng: chỉ ăn cháo trắng, bánh mì đơn giản hoặc thậm chí bỏ bữa. Những thói quen này dễ dẫn đến thiếu protein và canxi, khiến cơ bắp suy giảm và xương yếu dần theo thời gian.

3 thay đổi tích cực nếu duy trì đều đặn

Thể lực ổn định hơn, hạn chế mất cơ

Sau tuổi 60, cơ thể dễ mất cơ bắp nếu không được cung cấp đủ protein. Trứng và sữa là nguồn đạm chất lượng cao, giúp cải thiện sức bền, giảm mệt mỏi và hạn chế tình trạng đói giữa buổi sáng.

Hỗ trợ duy trì sức khỏe xương

Sữa là nguồn bổ sung canxi quan trọng. Một cốc khoảng 200ml có thể cung cấp 240 - 260mg canxi, góp phần duy trì mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương khi kết hợp với vận động và ánh nắng.

Không gây tăng mỡ máu

Quan điểm dinh dưỡng hiện đại cho thấy 1 quả trứng/ngày thường không làm tăng nguy cơ tim mạch ở người khỏe mạnh. Tác động đến mỡ máu phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn, không phải riêng trứng.

Ví dụ: Trứng luộc, sữa không đường, bánh mì nguyên cám là một lựa chọn lành mạnh. Nhưng trứng chiên nhiều dầu, đồ chiên rán, đồ uống ngọt lại rất dễ ảnh hưởng xấu đến mỡ máu.

Tuy nhiên vẫn nên tránh một số “sai lầm” sau nếu không muốn phản tác dụng:

Ăn quá nhiều trứng trong khi khẩu phần đã dư chất béo.

Uống “sữa” nhưng thực chất là đồ uống nhiều đường.

Chỉ ăn sáng lành mạnh, các bữa khác lại mất kiểm soát.

Không dung nạp lactose nhưng vẫn cố uống sữa.

Gợi ý bữa sáng lý tưởng

Các chuyên gia gợi ý một khẩu phần bữa sáng cân đối nên gồm:

1 quả trứng (có thể ăn từ 1 - 2 quả tùy thể trạng)

200 - 300ml sữa không đường

Ngũ cốc nguyên hạt (yến mạch, bánh mì nguyên cám…)

Rau xanh hoặc trái cây

Cách ăn này giúp cung cấp đủ protein, canxi, chất xơ và năng lượng ổn định.

Tuy nhiên không phải ai cũng nên áp dụng giống nhau. Những người có bệnh nền như: mỡ máu cao; tim mạch, tiểu đường; bệnh thận mạn; dị ứng hoặc không dung nạp sữa; thừa cân… cần điều chỉnh khẩu phần phù hợp, không nên áp dụng máy móc.

Trường hợp của bà Trương (Trung Quốc) cho thấy, nếu ăn đúng cách, thói quen “sữa + trứng” vào buổi sáng không khiến sức khỏe xấu đi như nhiều người lo ngại. Ngược lại, nó có thể giúp cải thiện thể lực, bổ sung dinh dưỡng và hỗ trợ xương. Nói cách khác, vấn đề không nằm ở sữa hay trứng, mà ở cách ăn uống tổng thể, sự cân đối và duy trì lâu dài.