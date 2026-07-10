Chỉ ăn rau luộc suốt 6 tháng, cô gái 25 tuổi tuyến tụy bị “ăn mòn” hoàn toàn

Tuyến tụy của cô gái bị hoại tử lan rộng, nồng độ amylase trong máu cao gấp hơn 10 lần mức bình thường.

Cô gái 25 tuổi, dáng người mảnh mai và trông rất khỏe mạnh, nhưng lại phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị đau bụng dữ dội và dai dẳng, đổ mồ hôi nhiều, nôn mửa không ngừng, thậm chí không thể nằm thẳng.

Gia đình cô gái cho biết cô có giờ giấc sinh hoạt đều đặn, không thức khuya, không uống rượu và không ăn đồ ăn vặt. Trong 6 tháng vừa qua, cô chỉ ăn rau luộc 3 bữa một ngày, với rất ít dầu và muối. Họ nghĩ đó là cách giảm cân lành mạnh nhất, vậy làm sao cô ấy lại đột nhiên bị ốm nặng?

Khi kết quả xét nghiệm được công bố, mọi người đều sững sờ: Tuyến tụy của cô gái bị hoại tử lan rộng, và nồng độ amylase trong máu cao gấp hơn mười lần mức bình thường. Cô được chẩn đoán mắc bệnh viêm tụy hoại tử cấp tính.

Theo quan niệm phổ biến, chỉ những thực phẩm giàu chất béo, dầu mỡ và muối mới có hại cho sức khỏe, trong khi rau luộc nhạt được coi là "chế độ ăn uống toàn diện" tốt cho sức khỏe và giảm cân, phù hợp với mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, thực tế là không phải như vậy.

Ở trường hợp của cô gái này, trong sáu tháng, ba bữa ăn của cô chỉ gồm bông cải xanh luộc, rau bina luộc và ức gà luộc, hoàn toàn không dùng dầu ăn và nước sốt, cô hiếm khi ăn các loại thực phẩm chính. Chỉ trong sáu tháng, cô đã giảm gần 9kg, vóc dáng trở nên thon gọn hơn, nhưng cơ thể cô cũng phát sinh những nguy hiểm tiềm ẩn chết người.

Tuyến tụy là một trong những cơ quan tiêu hóa và chuyển hóa quan trọng nhất trong cơ thể người, đóng vai trò thiết yếu trong việc tiết dịch tụy và điều chỉnh lượng đường trong máu. Cơ chế hoạt động của nó rất độc đáo; nó cần được kích thích bởi lượng chất béo và protein thích hợp để tiết ra các dịch tiêu hóa đều đặn và duy trì chức năng bình thường.

Chế độ ăn chỉ gồm rau luộc, không có chất béo trong thời gian dài sẽ làm suy giảm các tín hiệu tiêu hóa đến tuyến tụy, khiến nó rơi vào trạng thái không hoạt động. Điều này dẫn đến giảm đáng kể lượng dịch tụy tiết ra và làm suy giảm khả năng dẫn lưu, khiến dịch tụy dần tích tụ trong ống dẫn tụy. Các enzyme tiêu hóa vốn hoạt động nhẹ nhàng lại bị kích hoạt bất thường trong tuyến tụy, bắt đầu "tự tiêu hóa" mô tụy, dần dần làm xói mòn tuyến tụy và cuối cùng gây viêm và hoại tử mô.

Trong khi đó, chế độ ăn ít chất béo kéo dài cũng có thể dẫn đến co bóp túi mật yếu, ứ đọng mật và nguy cơ cao hình thành sỏi mật nhỏ có thể làm tắc nghẽn ống tụy và làm trầm trọng thêm tổn thương tụy. Tổn thương này diễn ra âm thầm, hầu như không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Đến khi xuất hiện đau bụng, nôn mửa và các khó chịu khác, bệnh thường đã tiến triển đến hoại tử nội tạng không thể hồi phục, với tỷ lệ tử vong cực kỳ cao.

Cơ thể con người cần hấp thụ một lượng chất béo chất lượng cao phù hợp mỗi ngày để duy trì chức năng bình thường của tuyến tụy, gan, túi mật và hệ thống nội tiết, đồng thời giúp cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng tan trong chất béo như vitamin A, D, E và K.

Chế độ ăn kiêng không chất béo kéo dài có thể gây hại cho tuyến tụy, dẫn đến suy giảm miễn dịch, rối loạn chuyển hóa, rụng tóc, mệt mỏi và loãng xương. Ở người trung niên và người cao tuổi, việc duy trì chế độ ăn này lâu dài có thể dẫn đến rối loạn điều hòa đường huyết, thể trạng suy yếu và tăng khả năng mắc bệnh. Giống như người phụ nữ 25 tuổi này, thói quen ăn uống tưởng chừng lành mạnh của cô ấy thực chất đã khiến cơ thể rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng mãn tính và rối loạn chức năng các cơ quan.

Sức khỏe thực sự và chế độ ăn uống thanh đạm có nghĩa là sử dụng ít dầu và muối, nấu ăn với lượng dầu tối thiểu, chứ không phải loại bỏ hoàn toàn dầu; điều đó có nghĩa là đa dạng hóa các nguyên liệu và một chế độ ăn uống cân bằng, chứ không chỉ ăn rau luộc mỗi ngày. Việc nấu ăn hàng ngày có thể sử dụng các phương pháp hấp, luộc, hầm và các món ăn nguội. Tiêu thụ một lượng nhỏ dầu ô liu và dầu hạt cải mỗi ngày, cùng với thịt nạc, trứng, các sản phẩm từ đậu nành và ngũ cốc nguyên hạt, và kết hợp thịt và rau với ngũ cốc tinh chế và chưa tinh chế, là một cách ăn uống đáp ứng nhu cầu của cơ thể.

Điều tương tự cũng áp dụng cho việc giảm cân. Giảm cân lành mạnh không bao giờ là việc hạn chế chế độ ăn uống quá mức hoặc ăn kiêng khắc nghiệt. Việc giảm cân ngắn hạn bằng cách chỉ dựa vào rau luộc chủ yếu là mất nước và cơ bắp, điều này rất dễ dẫn đến tăng cân trở lại và sẽ làm rối loạn hoàn toàn quá trình trao đổi chất và tiêu hóa, tạo ra những rủi ro sức khỏe lâu dài.

Điều quan trọng cần nhắc nhở mọi người là không có con đường tắt nào dẫn đến sức khỏe và giảm cân. Đừng mù quáng làm theo các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt trên mạng, và đừng hy sinh sức khỏe nội tạng để đổi lấy những thay đổi tạm thời về vóc dáng. Cốt lõi của một chế độ ăn uống tốt luôn là sự cân bằng và điều độ, chứ không phải là ăn uống cực đoan hoặc đơn điệu.

Nguồn và ảnh: Sohu