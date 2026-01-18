Chỉ 1 cốc nước này mỗi sáng có thể làm tăng nguy cơ ung thư trực tràng, uống khi bụng đói như "mỗi ngày nhỏ giọt axit vào ruột"

Không ít người có thói quen bỏ bữa sáng, thay vào đó là một ly sinh tố năng lượng ngọt lịm hay cà phê đá xay nhiều đường để “đánh thức” cơ thể. Ít ai ngờ, chính thói quen này có thể trở thành mảnh ghép nguy hiểm, làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng theo thời gian.

Bác sĩ Hoàng Hiên, chuyên khoa lồng ngực và hồi sức tích cực Đài Loan (Trung Quốc), cho biết việc uống đồ uống nhiều đường khi bụng đang rỗng có thể kích hoạt hàng loạt phản ứng bất lợi cho ruột, từ đó làm gia tăng nguy cơ ung thư nếu kéo dài trong nhiều năm.

Nhiều người nghĩ rằng buổi sáng không ăn cũng không sao, nhưng nhịn ăn rồi uống một ly đồ uống siêu ngọt mới thực sự là “quả mìn nổ chậm”. Khi phân tích thành phần của những thức uống tưởng như lành mạnh này, rủi ro bắt đầu lộ rõ: đường tinh luyện hoặc siro fructose làm đường huyết tăng vọt, chất tạo ngọt nhân tạo gây xáo trộn hệ vi khuẩn đường ruột, còn sự kết hợp giữa sữa và chất béo có thể kéo dài phản ứng viêm trong ruột. Nguy hiểm hơn, khi dạ dày và ruột hoàn toàn trống rỗng, không có thức ăn làm “tấm đệm”, các thành phần này sẽ trực tiếp kích thích niêm mạc ruột.

Uống đồ uống nhiều đường trong trạng thái đói có thể dẫn đến một chuỗi phản ứng âm thầm nhưng dai dẳng: insulin tăng đột ngột, tình trạng viêm mức độ thấp kéo dài mà người uống gần như không cảm nhận được, hệ vi sinh đường ruột mất cân bằng, khả năng tự sửa chữa của niêm mạc ruột suy giảm và nguy cơ đột biến tế bào tăng lên. Bác sĩ Hoàng Hiên ví von khá thẳng thắn: điều này giống như mỗi ngày nhỏ một giọt axit lên mô ruột, không đau ngay nhưng vẫn liên tục bào mòn.

Nghiên cứu cảnh báo nguy cơ rõ rệt

Nhiều nghiên cứu dịch tễ học quy mô lớn đã ghi nhận mối liên hệ đáng lo ngại giữa việc tiêu thụ đồ uống nhiều đường kéo dài và nguy cơ ung thư đại trực tràng. Theo phân tích được bác sĩ Hoàng Hiên dẫn lại, những người duy trì thói quen uống đồ uống có đường trong nhiều năm, đặc biệt là nam giới hoặc những người hình thành thói quen này từ khi còn trẻ, có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn rõ rệt. So với những người uống cà phê đen hoặc trà không đường, nhóm uống đồ uống có đường liên tục trên 10 năm có thể có nguy cơ mắc bệnh gần gấp đôi.

Điều đáng sợ là quá trình này diễn ra rất lặng lẽ. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đi ngoài lẫn máu nhưng dễ nhầm với trĩ, sụt cân không rõ nguyên nhân, đầy bụng kéo dài hay thay đổi thói quen đại tiện, thì nhiều trường hợp đã không còn ở giai đoạn sớm. Trên lâm sàng, không ít bệnh nhân lần đầu được chẩn đoán đã ở giai đoạn ba hoặc bốn.

Theo bác sĩ Hoàng Hiên, lối thoát thực ra không phức tạp, không cần thực phẩm chức năng hay chế độ “thanh lọc” cực đoan. Chỉ cần trong 30 ngày liên tiếp , thay cốc đồ uống buổi sáng bằng cà phê đen không đường không sữa, trà không đường hoặc đơn giản là nước lọc. Các nghiên cứu cho thấy thay đổi này giúp giảm rõ rệt các chỉ dấu viêm như CRP, IL-6, cải thiện tình trạng kháng insulin và dần ổn định lại hệ vi sinh đường ruột.

Ung thư hiếm khi xuất hiện đột ngột. Nó giống như kết quả của những lựa chọn nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Và cốc đồ uống bạn chọn vào mỗi buổi sáng, thực chất cũng là một “lá phiếu” cho sức khỏe lâu dài của chính mình.

Nguồn và ảnh: Health 2.0