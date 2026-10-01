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Chế Linh: "Rất phức tạp, không thể chấp nhận được"

Tùng Ninh
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"Tôi rất xấu hổ" – Chế Linh nói.

Mới đây, danh ca Chế Linh đã vào một quán cà phê ở trung tâm TP.HCM để tâm sự với khán giả. Ông nói: "Tôi đang ngồi ở một quán cà phê nằm ngay trung tâm Sài Gòn. Đây là lần về nước thứ hai trong năm nay của tôi.

Chế Linh bày tỏ nỗi bức xúc về bản quyền âm nhạc và hình ảnh nghệ sĩ - Ảnh 1.

Tôi đã ở Sài Gòn cả tháng nay. Lần này, tôi đi thăm chỗ nọ chỗ kia, mỗi chỗ một chút để ghi lại các nét văn hóa tâm linh.

Tôi rất hạnh phúc khi được tham gia lễ hội giỗ Tổ nghề. Tôi vinh dự được tham dự tới mấy lễ cúng Tổ và anh em nghệ sĩ cũng tới đông đảo. Tôi được gặp gỡ nhiều người, từ quý vị khán giả tới anh chị em văn nghệ sĩ.

Chúng tôi gặp nhau rất đậm đà tình nghĩa. Những ngày đó như ngày Tết của giới nghệ sĩ vậy. Anh em chúng tôi gặp nhau, ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ. Chúng tôi còn biểu diễn, đóng góp các bài hát cho Tổ nghề nghe".

Tiếp đó, Chế Linh bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề bản quyền âm nhạc: "Tôi muốn nhắc tới việc sử dụng hình ảnh, âm nhạc của anh chị em nghệ sĩ chúng tôi ở AI vì nhạc AI đang rất phát triển.

Chế Linh bày tỏ nỗi bức xúc về bản quyền âm nhạc và hình ảnh nghệ sĩ - Ảnh 2.

Vấn đề này rất phức tạp, không thể chấp nhận được. Tôi và nhiều anh chị em nghệ sĩ khác đã bị xâm phạm tác quyền và tôi nghĩ các anh chị em không nên nghe một lời đảm bảo chung chung để nghĩ rằng vấn đề tác quyền đã thỏa đáng.

Việc nghệ sĩ chúng tôi đồng ý biểu diễn không có nghĩa mọi hình ảnh của chúng tôi trong đêm diễn đó được chuyển cho một bên kinh doanh độc quyền, trong khi chính chúng tôi lại không được sử dụng hình ảnh đó của mình.

Tôi từng nhiều lần phải lên tiếng về việc hình ảnh của mình được sử dụng để kinh doanh mà tôi không hề biết. Họ tạo dựng hình ảnh của tôi bằng AI, nhưng vẫn rõ gương mặt, diện mạo của tôi. Tôi rất xấu hổ khi nhìn thấy những hình ảnh này vì nó là tôi mà lại không phải tôi.

Tôi cũng cảm ơn khán giả đã gửi lời thương yêu đến cho tôi qua việc phục chế lại những bài hát, hình ảnh xưa. Nên dùng công nghệ để lưu giữ kỷ niệm một cách trong sáng nhưng không nên dùng nó để kiếm tiền, kinh doanh trên hình ảnh người khác".

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Tags

Chế Linh

bản quyền âm nhạc

giỗ tổ nghề

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