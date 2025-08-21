Chế Linh: "Lúc tiếp viên báo đã bay tới Việt Nam, lòng tôi bồi hồi"

Mới đây, tại chương trình Chế Linh với dòng hồi ức, danh ca Chế Linh đã tâm sự về cảm xúc của ông khi lần đầu tiên về nước vào năm 2007 sau nhiều năm xa quê hương.

Chế Linh

Ông nói: "Năm 2007 là năm đầu tiên sau hai mươi mấy năm xa quê, tôi trở về Việt Nam, tính từ năm 1980 tôi định cư nước ngoài. Quê hương đất nước là không thể tách rời.

Lần đó tôi về cùng đoàn UNESSCO để tham dự một lễ hội truyền thống của dân tộc Chăm. Tôi bay từ Canada về Việt Nam và có quá cảnh ở một quốc gia khác. Chuyến bay đó khá dài.

Lòng tôi cứ hoang mang suy nghĩ, lại vừa hồi hộp vì nhớ quê hương, nhớ người thân, bạn bè. Tôi ngồi trên chuyến bay rất dài rồi đến một lúc được nghe tiếp viên hàng không báo đã bay tới Việt Nam, lòng tôi bồi hồi. Tôi nói thật, tôi hồi hộp, vương vấn và trong lòng trào lên cảm xúc lạ thường.

Tôi ghé mặt vào cửa sổ máy bay nhìn xuống mặt đất và ùa vào mắt tôi là một màu xanh bát ngát, bạt ngàn của ruộng lúa, quê hương. Tôi vừa mừng vừa hồi hộp vừa dâng trào những tình cảm yêu thương mà chính tôi cũng không hiểu, không có từ nào diễn tả.

Tiếp đó, tiếp viên hàng không lại báo tiếp rằng máy bay sắp đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, mọi người cài dây an toàn. Lòng tôi nôn nao, thấy mọi thứ vô cùng gần gũi, xúc động trong lòng.

Máy bay đáp xuống, tôi lặng người. Bước ra khỏi cửa máy bay, tôi đứng lặng một hồi rồi hít vào một hơi thở dài bầu không khí của quê hương, cái mà mấy mươi năm xa cách tôi không có.

Tôi đang chờ lấy hành lý thì khán giả đã nhận ra tôi rồi tới chào hỏi, xin chữ ký, chụp hình. Tôi cứ tưởng mình đi xa lâu rồi thì khán giả đã quên tôi rồi nhưng không ngờ họ vẫn nhận ra tôi, vẫn thương mến tôi và vồn vã xin chụp hình. Đó là niềm hạnh phúc vô cùng lớn với tôi.

Trong năm 2007 đó, tôi được tham dự vào các nghi lễ, lễ hội của dân tộc Chăm, từ Sài Gòn tới Phan Rang. Các lễ hội đó được tổ chức long trọng và tôi vinh dự được tham gia các lễ hội lớn nhỏ".